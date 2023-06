Le film Super Mario Bros. est toujours un énorme succès pour Nintendo et Illumination depuis ses débuts en avril et il vient de franchir une nouvelle étape. Après avoir franchi la barre du milliard de dollars au box-office mondial le mois dernier, le film a désormais dépassé Frozen (la reine des neiges), le film d’animation de Disney sorti en 2013 (1,284 milliard de dollars). Les derniers chiffres révèlent que le film Mario a atteint la somme de 1,288 milliard de dollars, ce qui le place derrière Frozen 2 (1,45 milliard de dollars) en termes de « films d’animation ayant rapporté le plus d’argent de tous les temps ».

