Walnut Creek, Californie, Saint-Ouen, France – 2 juin 2023 : Modus Games, Arc System Work, le développeur Secret Base et Just For Games sont heureux d’annoncer aujourd’hui la date de sortie du nouveau beat’em up Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, qui sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X le 27 juillet 2023.

Les jumeaux Billy et Jimmy Lee reviennent aux côtés de tout nouveaux personnages jouables dans une célébration modernisée et cognant fort du beat’em up ayant défini le genre. Découvrez des combats coopératifs en équipe, infusés d’éléments roguelite pour une aventure façon « double dragon » hautement rejouable.

À propos de Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons : Retrouvez les combats emblématiques de Double Dragon dans ce nouvel opus de la franchise de beat them all culte. Nous sommes en 199X. Une guerre nucléaire a dévasté New York City et les rares rescapés tentent de survivre dans les rues en proie aux émeutes et au crime. La ville est contrôlée par des gangs de criminels, qui terrorisent les survivants et se battent pour sa domination. Refusant d’accepter cette vie plus longtemps, Billy et Jimmy Lee décident de débarrasser leur ville de ces gangs. Découvrez les débuts des frères emblématiques de Double Dragon alors qu’ils affrontent de nouveaux ennemis et des visages connus dans cette histoire alternative. Dans ce nouvel opus prenant la forme d’un roguelite, chaque session est une nouvelle chance de plonger dans encore plus d’action. Intégrant un système de niveau dynamique unique, la difficulté des missions s’adaptera en fonction de l’ordre dans lequel vous y jouez. Incarnez le célèbre duo de frères Billy et Jimmy, Marian et Oncle Matin, ou neuf autres personnages à déverrouiller, aux mouvements et styles de jeu uniques. Grâce au mode coop locale 2 joueurs, profitez d’une quadruple dose d’action avec un(e) ami(e) en débarrassant les rues de la vermine. L’édition physique est livrée avec les objets exclusifs suivants : Feuille d’autocollants des personnages Double Dragon Gaiden

Affiche du jeu Caractéristiques principales : ACTION EFFRÉNÉE – Choisissez 2 combattants et alternez aisément entre eux, pour une multitude de combos dévastateurs et de mouvements défensifs et offensifs.

BEAT THEM ALL TEINTÉ DE ROGUELITE – Découvrez un éventail infini de possibilités de jeu grâce à la fonction de sélection de mission dynamique. L’ordre dans lequel vous choisirez vos missions influera sur leur durée, le nombre d’ennemis et la difficulté globale. Choisissez comment améliorer vos personnages avec des améliorations aléatoires achetables à la fin de chaque mission, ou économisez votre argent pour les ressusciter en cours de mission.

13 PERSONNAGES UNIQUES INCARNABLES – Commencez l’aventure avec Billy, Jimmy, Marian et Oncle Matin. Gagnez des jetons permettant de déverrouiller 9 autres personnages, aux forces et styles de jeu uniques. Choisissez de manière stratégique votre duo de combattants en analysant les forces et faiblesses de chaque personnage.

PERSONNALISEZ VOTRE EXPÉRIENCE ET VOS RÉCOMPENSES – Ajustez la difficulté du jeu pour changer la quantité de jetons gagnés par session et utilisez-les pour déverrouiller du contenu dans la Boutique de jetons, comme des personnages, des astuces, etc. Un modificateur peut être utilisé pour activer le mode mort permanente ou infini.

COOP LOCALE – Rejoignez un(e) ami(e) et débarrassez ensemble les rues de la vermine grâce au mode coop locale 2 joueurs