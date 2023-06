L’équipe de Disney Dreamlight Valley vient de publier une nouvelle feuille de route mettant en avant le contenu à venir dans les prochains mois.

L’équipe est ravie de poursuivre la construction de ce jeu à service en direct et de continuer à l’améliorer dans le cadre de l’accès anticipé. Voici quelques points forts de la feuille de route :

La mise à jour « The Remembering » sera disponible sur toutes les plateformes en juin, en même temps que le nouveau chemin des étoiles Wonder of Pixar, dont le thème est la célébration du 100e anniversaire de Disney. La mise à jour n°6 sera disponible cet été avec un personnage désormais confirmé, Vanellope von Schweetz, sur lequel la communauté a beaucoup glosé.

La mise à jour n°7 de cet automne apportera une princesse Disney très attendue, Belle, ainsi qu’un nouveau royaume ! De plus, notre chemin stellaire saisonnier apportera quelques frayeurs saisonnières très demandées dans la vallée !

Il y a encore beaucoup à venir cette année, alors qu’un nouveau chapitre s’ouvre dans la Vallée. L’équipe a laissé entendre que d’énormes nouveautés se profilaient à l’horizon, notamment le mode multijoueur, un nouvel outil royal, et bien plus encore !

Disney Speedstorm verra également le lancement de la mise à jour de la saison 2 du jeu de course de combat en accès anticipé, « To Infinity and Beyond ». Voici quelques points forts de cette nouvelle mise à jour :

Les nouveaux coureurs de Toy Story de Pixar font tourner leurs moteurs cette saison avec l’arrivée de quelques favoris familiers. Entrez dans la course avec Woody, Buzz l’Éclair, Bo Peep et Jessie, car ils apportent un nouveau niveau de compétition au jeu ainsi qu’un nouvel environnement de course basé sur la chambre d’Andy des films Toy Story.

La Saison 2 apporte également Steamboat Mickey & Pete et deux nouveaux modes de jeu.

N’oubliez pas que la saison 2 sera disponible sur toutes les plateformes le 13 juin et qu’elle sera suivie de nombreuses autres saisons et de nouveaux contenus.