Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 7.6.0.

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 7.6.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 6 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 6 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/7/2023 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 6 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 7.6.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 5 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 7.6.0.

■ Nouvelles armes et améliorations

Au rang 5★, les héros suivants pourront obtenir une nouvelle arme qui leur sera réservée.

Arc Violdrake

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Tanya, Fille de Dagdar

・ L’arme ci-dessus peut être améliorée dans l’atelier d’armement après avoir été obtenue.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

Les armes suivantes pourront être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Arc du gardien

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Igrene, Guet de Nabata

Lance épines

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Rudolf, Empereur de Rigel

Fimbulvetr

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Brunnya, Dévoué général

Souffle éthéré

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Nagi, Reine draconique

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

De nouveaux événements souvenir seront ajoutés !

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Manoir panique (A/D) : niveau 11

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Jeune dragon divin » de Fire Emblem: Shadow Dragon et « Un espoir s’éveille » de Fire Emblem Engage.

■ Mise à jour de Duels d’invocateurs

○ Vous pourrez augmenter votre niveau de faveur jusqu’à atteindre 3 200.

Cela sera mis en place à partir de la saison commençant le 13/6/2023 7:00(UTC).

○ Ajout d’une nouvelle aptitude de capitaine.

Renversement

Confère Atq +5 au capitaine pendant le combat. Confère l’effet suivant au capitaine et aux alliés à 2 cases ou moins du capitaine : « pour chaque caractéristique (Atq/Vit/Déf/Rés), inflige un malus à l’ennemi égal au double du boost actuel de l’ennemi ».

Note : cette nouvelle aptitude de capitaine sera disponible dans la saison débutant le 13/6/2023 7:00(UTC).

■ Graals héroïques

Les héros suivants pourront être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Lucius, Lumière sereine

・ Cornelia, Sainte consumée

■ Autres modifications

○ Nous corrigerons un problème affectant les effets de l’aptitude d’arme Bâton sacrifice de Maria, Sacrifice rituel. Nous avons détecté une erreur concernant l’effet « confère Atq/Vit/Déf/Rés +4 aux alliés à 2 cases ou moins de l’unité pendant le combat » de Bâton sacrifice. Lorsque cet effet est activé parallèlement à des aptitudes qui s’activent après avoir comparé des valeurs de caractéristiques (comme Lame lourde), l’amélioration des caractéristiques n’est pas prise en compte. Nous corrigerons cette erreur de sorte que les aptitudes comparant des valeurs de caractéristiques soient déterminées correctement, en fonction de leurs valeurs après l’activation de l’effet mentionné ci-dessus.

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.

Annonce

Nouveautés de la version 7.5.0

Merci de jouer à Fire Emblem Heroes ! Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 7.5.0.

■ Un nouvel événement, Piège de Gullveig, est disponible !

Un nouvel événement dans lequel vous traversez la faille temporelle, Piège de Gullveig, va bientôt commencer. Avec le temps comme allié, essayez de retourner à votre monde d’origine grâce à la distorsion de l’espace-temps !

Piège de Gullveig est un événement dans lequel vous vous déplacez à travers des branches divergentes du temps tout en renforçant vos alliés. Vous pouvez utiliser de l’énergie spécifique à l’événement pour avancer et choisir parmi différents chemins.

Il y a un total de quatre zones différentes dans ce monde : les combats normaux, les combats de boss, les sceaux de Vanir et les havres de paix. Dès que vous entrerez dans une zone, le combat commencera ! Tout d’abord, les aptitudes A, B et C et les sceaux sacrés de vos alliés seront scellés. De plus, il y a des différences uniques pour les avantages de couleurs.

Vous pouvez obtenir des aptitudes et des grains du temps en tant que récompenses de combat en terminant des zones. Les grains du temps sont des objets pouvant être utilisés dans les zones de sceaux de Vanir. Ils peuvent être échangés contre les aptitudes souhaitées ou utilisés pour déverrouiller des aptitudes scellées.

De nombreuses aptitudes peuvent être équipées dans ce monde grâce au pouvoir du temps. Attribuez les aptitudes que vous avez obtenues à vos alliés et lancez-vous dans des combats de boss.

Si vous restez bloqués en chemin, activez « Voyager » sur la page principale de l’événement. Vous pouvez retourner au début ou au moment suivant votre victoire contre le dernier mini-boss. L’énergie consommée sera restaurée en conséquence.

En jouant une fois par jour, vous pouvez obtenir des récompenses telles que des orbes et des dracofleurs ! De plus, à chaque fois que vous atteindrez un nouveau stade dans la faille temporelle, vous pourrez obtenir des récompenses telles que des orbes, des dracofleurs et des parchemins divins.

Note : vous ne recevrez la récompense pour avoir atteint un certain stade que la première fois. Même si vous utilisez « Voyager » et choisissez un autre chemin, vous ne pourrez pas recevoir la récompense à nouveau.

Dans Piège de Gullveig, il y a deux jeux bonus pour chaque événement. Les héros venus de jeux bonus verront leurs caractéristiques améliorées, et en plus d’obtenir une extension des emplacements d’aptitudes, ils obtiendront également un emplacement d’aptitude gratuit pouvant être équipé d’aptitudes A, B ou C !

Les premiers jeux bonus sont Fire Emblem: Awakening et Fire Emblem: Mystery of the Emblem.

Le lancement du premier événement est prévu le 14/5/2023 7:00(UTC). Vous trouverez plus de détails et d’astuces dans les notifications précédant le lancement de l’événement.

Vous pouvez voir un aperçu de comment se déroule cet événement dans la vidéo de la chaîne Feh disponible depuis peu, intitulée « Feh Channel (Apr. 20, 2023) ». Nous y parlons même d’astuces pour former les équipes et du rapport unique entre les couleurs. Nous espérons que vous y jetterez un œil !

■ Ajout de nouvelles aptitudes pour une héroïne légendaire et un héros mythique

Parmi les héros apparaissant dans les focus « Remix héros légendaires et mythiques », Líf, Épéiste létal, et Edelgard, Emp. Flammes, obtiennent de nouvelles aptitudes.

○ Nouvelles aptitudes

・ Aptitude B

Équilibre mortel +

Si PV de l’unité ≥ 25 % au début du combat ou si l’unité est affectée par【Malus】, inflige Atq/Vit/Déf -5 à l’ennemi, compteur +1 par attaque pour l’ennemi (s’il y a plusieurs effets similaires, seul le plus puissant s’applique) et confère compteur -1 à l’unité pour chaque attaque de l’ennemi pendant le combat, y compris celles qui n’infligent aucun dégât (s’il y a plusieurs effets similaires, seul le plus puissant s’applique), et si l’aptitude spéciale se déclenche, désactive les effets des aptitudes (sauf aptitudes spéciales) qui réduisent les dégâts à hauteur d’un certain pourcentage (aptitudes spéciales à effet de zone exclues). Si l’aptitude spéciale se déclenche avant ou pendant le combat, compteur -2 pour l’unité après le combat.

【Malus】

Inclut tous les effets infligés à l’ennemi jusqu’à la fin de sa phase (caractéristiques réduites, effets des aptitudes comme Panique, Triadepte ou Négation, restrictions de déplacement et de riposte, etc.).

Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude C

Ouragan pair 3

Au début des tours pairs, l’unité peut se déplacer d’une case supplémentaire (valable pour ce tour uniquement, non cumulable).

Non compatible :

・ Aptitude A

Idéal Atq/Rés 4

Au début du combat, si PV de l’unité = 100 % ou si l’unité est affectée par【Bonus】, confère Atq/Rés +7 à l’unité pendant le combat. Au début du combat, si PV de l’unité = 100 % et que l’unité est affectée par【Bonus】, confère Atq/Rés +2 en plus à l’unité pendant le combat.

【Bonus】

Inclut tous les effets conférés pendant un tour ou valables pour ce tour uniquement (caractéristiques augmentées, effets des aptitudes comme Ralliement ou Élan, bonus de déplacement, effets comme Suprématie).

Non compatible :

・Aptitude B

Temp. furieuse II

Si l’unité initie le combat, elle peut agir à nouveau s’il n’y a pas d’alliés sur les cases adjacentes à l’unité après le combat (une seule fois par tour ; si une aptitude déplaçant l’unité après le combat est utilisée, c’est la position de l’unité après ce mouvement qui est prise en compte.) Si PV de l’unité ≥ 25 % au début du combat ou s’il n’y a pas d’alliés sur les cases adjacentes à l’unité, inflige Atq/Déf -5 à l’ennemi et l’unité effectue une double frappe pendant le combat, et si l’ennemi utilise une dracopierre ou des attaques de bête, neutralise les effets empêchant l’unité d’effectuer des doubles frappes pendant le combat.

Aptitude réservée à l’unité d’origine.

Líf, Épéiste létal, et Edelgard, Emp. Flammes, ont de nouvelles armes à améliorer. Consultez la section intitulée « Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations » pour en savoir plus.

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 7.5.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 5 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 5 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/6/2023 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 5 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 7.5.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 4 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 7.5.0.

■ Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations

Au rang 5★, les héros suivants peuvent obtenir de nouvelles armes qui leur sont réservées.

Fer affranchi

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Eyvel, Régente de Fiana

Tome disciple

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Ewan, Élève fervent

Lance de Valbar

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Valbar, Honnête chevalier

Lance revanche

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Cormag, Lancier distant

・ Les armes ci-dessus peuvent être améliorées dans l’atelier d’armement après avoir été obtenues.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

Les armes suivantes peuvent être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Sökkvabekkr

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Líf, Épéiste létal

Aymr

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Edelgard, Emp. Flammes

Hache adorée

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Alm, Paire inséparable

Notes :

・ Nous avons corrigé les graphismes de l’arme Aymr du personnage d’Edelgard, Emp. Flammes, dans cette mise à jour. Ce changement s’applique indépendamment du fait que l’arme ait été améliorée ou non.

・ Pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

○ Ajout de nouveaux événements souvenir.

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Catapulte (A/D) : niveau 11

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « En avant ! » de Fire Emblem: Path of Radiance et « Une journée d’entraînement physique » de Fire Emblem Engage.

■ Mise à jour de Duels d’invocateurs

○ Vous pourrez augmenter votre niveau de faveur jusqu’à atteindre 3 100.

Cela sera mis en place à partir de la saison commençant le 16/5/2023 7:00(UTC).

■ Graals héroïques

Les héros suivants pourront être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Michalis, Ambition vernale

・ Vigarde, Emp. taciturne

■ Autres modifications

○ Ajustement d’une illustration de Lucius, Lumière sereine.

L’une des poses illustrées de Lucius, Lumière sereine, a été ajustée comme suit :

■ Ancienne version

■ Nouvelle version

○ Ajustement d’une illustration de Tana, Princesse aérienne.

L’une des poses illustrées de Tana, Princesse aérienne, a été ajustée comme suit :

■ Ancienne version

■ Nouvelle version

○ Ajustement d’une illustration de Peony, Paire de rêves.

L’une des poses illustrées de Peony, Paire de rêves, a été ajustée comme suit :

■ Ancienne version

■ Nouvelle version

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !