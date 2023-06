Nintendo a annoncé des nouvelles couleurs pour les Joy-Con de la Nintendo Switch.

La gamme comprend le violet pastel (G) / vert pastel (D) dans un ensemble, avec le rose pastel (G) et le jaune pastel (D) constituant le second ensemble. Toutes ces couleurs de Joy-Con Switch seront disponibles le 30 juin 2023 dans le monde entier. Ces nouvelles manettes arrivent alors que Nintendo vient d’annoncer Everybody 1-2 Switch, une suite au titre de lancement de la Switch en 2017. La sortie de ce jeu est prévue le même jour. Vous pouvez en savoir plus à son sujet ici.

Voici le texte officiel : « Commencez votre été avec style grâce à cette nouvelle ligne de Joy-Con pastel. Que vous soyez à la plage ou au barbecue dans l’arrière-cour, vous garderez la tête froide avec ces manettes colorées ! ». L’ensemble violet pastel (G) / vert pastel (D) ainsi que l’ensemble rose pastel (G) et jaune pastel (D) seront vendus au prix standard de 79,99€ chacun.

Kick off your summer in style with this new line of pastel Joy-Con controllers, available 6/30. Which color is your fave? #Nintendo pic.twitter.com/PFGHvstoN7

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 2, 2023