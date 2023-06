Alors que les fans de Persona attendent avec impatience une annonce sur le prochain opus numéroté ou encore une confirmation des rumeurs sur Persona 3 Remake tandis que quelques rares fans hardcore prient pour un retour des premiers opus de la série. Atlus semble décidé à presser jusqu’au bout l’opus le plus vendu de leur licence à ce jour. Après avoir sorti 2 versions de Persona 5 et multiplié les spin-off autour, un tout nouveau nom de domaine semble avoir été enregistré le mois dernier et modifié il y a à peine quelques jours. Selon Persona Central, le nom de domaine répond à la dénomination de P5T. Par ailleurs, en regardant le passif de Atlus, ce genre d’enregistrement se fait souvent avant l’annonce d’un projet en rapport avec le nom en question. Après P5R (Persona 5 Royal) ou encore P5S (Persona 5 Stikers) parmi d’autres dépôts du genre, nous sommes certainement à l’approche de l’annonce d’un Persona 5 T….(?). Faites preuve d’imagination et dites-nous ce que vous en pensez. Puis prions que l’annonce concerne la Nintendo Switch.

Articles similaires