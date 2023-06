Faites tourner des PokéStops dorés à foison lors de cette journée d’Étude.

La fièvre de la ruée vers l’or s’empare de Pokémon GO avec la journée Étude ciblée « Chercheurs d’or », qui aura lieu le 3 juin 2023 de 14h à 17h, heures locales. Des PokéStops dorés apparaîtront de manière aléatoire tout au long de l’évènement, sans que vous ayez à utiliser de Module Leurre Doré ! Si Mordudor Forme Marche n’apparaîtra pas aux PokéStops dorés où un Module Leurre Doré n’a pas été utilisé, les Dresseurs et Dresseuses pourront quand même obtenir des Pièces Mordudor en faisant tourner des PokéStops dorés lorsqu’ils accompliront les tâches d’Études de terrain de l’évènement et termineront l’Étude ponctuelle.

Faites tourner les PhotoDisques des PokéStops pour obtenir des tâches d’Études de terrain qui seront récompensées par une rencontre avec l’un des Pokémon suivants. Vous pourriez même rencontrer leur forme chromatique, et il semblerait qu’ils aient tous quelque chose en commun…

Chenipan

Magicarpe

Tarinor

Ténéfix

Barloche

Les Pokémon suivants valent leur pesant d’or et apparaîtront dans la nature tout au long de l’évènement.

Aspicot

Chétiflor

Excelangue

Azumarill

Medhyèna

Mustébouée

Tritonde

Escargaume

Nounourson

Faites le plein d’or grâce à cette Étude ponctuelle disponible pour 1 USD (ou l’équivalent dans votre monnaie locale). Vous devez terminer ces tâches d’Études avant le 3 juin 2023 à 17h, heure locale. Vous pourrez acheter des tickets pour l’Étude ponctuelle pour les Dresseurs et Dresseuses avec lesquels vous avez atteint un Niveau d’amitié de Grands amis ou plus.

Lorsque vous commencerez cette Étude ponctuelle, vous choisirez un Pokémon de la liste ci-dessous. Vous rencontrerez davantage de ce Pokémon à mesure que vous terminerez vos tâches d’Étude ponctuelle !

Chenipan

Magicarpe

Tarinor

Ténéfix

Barloche

Passez des moments qui valent de l’or dans Pokémon GO, Dresseurs et Dresseuses !