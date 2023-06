Si vous nous suivez depuis quelques temps déjà, vous n’êtes pas sans savoir que nous sommes particulièrement sensibles à la détresse animale chez NT. Qu’elle soit mise en scène à travers le suivi de quelques espèces sauvages, ou au plus proche de nous dans les yeux de nos fidèles compagnons domestiques, voilà bien une cause qui nous tient à cœur. To the Rescue ! nous a dès lors très rapidement fait de l’œil, nous proposant avec une certaine assurance de prendre en main un refuge. Particulièrement motivés, nous étions prêts à aller ramasser du caca afin de secourir de nombreux chiens abandonnés !

Développé par Little Rock Games et édité par Freedom Games, To the Rescue ! est d’apparence un petit jeu assez simpliste qui permet de tenir son refuge. Pourtant, il semblerait que derrière ces attraits enfantins se cache une certaine rigueur insoupçonnée et un contenu passablement plus riche qu’il n’y paraît. Mais tout cela sera t-il suffisant afin de nous donner l’envie de rester sur le titre ? Prenez une petite pelle à crottes, nous allons vous faire une petite visite guidée !

« Sauver, Protéger, aimer »

Le joueur débute son arrivée sur le titre par le choix de son petit personnage mais aussi de son fidèle compagnon canin (parmi plusieurs dizaines de races !). Avec une telle opulence de toutous, tout le monde devrait trouver son bonheur… La réalisation des différentes races est discutable, mais dans l’ensemble les chiens restent assez mignons avec des critères majeurs respectés. Graphiquement, le titre reste particulièrement simple, avec des animations dignes des premiers jeux mobiles, le tout sous une musique assez répétitive. Voilà qui est dit..

Plusieurs modes de jeux sont disponibles, avec chacun une intro qu’il est possible de zapper ou non : le mode histoire et le mode quickplay. Dans les deux cas, les activités seront sensiblement les mêmes, mais le mode histoire tient davantage le joueur par la main avec quelques scénettes supplémentaires et un tutoriel poussé permettant de prendre en main les différentes actions possibles dans le jeu. Bien entendu, nous vous recommandons de commencer par cet apprentissage afin de parfaitement maîtriser le titre (qui n’est certes pas bien compliqué dans le fond mais de plus en plus exigeant dans ses tâches).

Votre rôle consiste à tenir les rênes d’un refuge, de la prise en charge des animaux abandonnés, avec les différents soins à administrer (basiques tels que le nourrissage, l’apport en eau ou encore l’entretien des box), mais aussi la gestion des caractères de l’ensemble de vos pensionnaires (certains chiens ne supportent pas d’être avec un congénère, et les bagarres éclatent !), sans oublier l’arrivée des potentiels adoptants et le bon placement des animaux. Par ailleurs, quelques tâches administratives sont aussi de la partie, ainsi qu’une partie construction pour parfaire et agrandir votre refuge. Vous n’allez pas manquer d’occupations, c’est certain !

Lorsqu’un chien arrive, il est aussitôt placé dans un enclos d’accueil. Ce dernier ne dispose pas d’eau, ni de nourriture. Il est de votre devoir de le transférer rapidement dans un enclos adapté, avec de quoi se rafraîchir et reprendre des forces. Tous les chiens ne disposent pas des mêmes exigences, et il vous faudra donner les bonnes croquettes afin qu’ils soient tous repus et en bonne santé. Certains chiens peuvent aussi arriver malades, blessés, parasités… et doivent dès lors transiter par l’infirmerie au plus vite avant de rejoindre les box. Au fil de la journée, vos pensionnaires vont nécessiter une certaine attention : les box vont se salir, les chiens eux-même vont perdre de leur splendeur et nécessiter un petit bain, d’autres aimeraient bien prendre un peu l’air et jouer un peu avec vous… La tâche vous revient dès lors d’assouvir tous ces besoins afin qu’ils restent en pleine forme et présentables pour les adoptants.

Les adoptants sont nombreux à se rendre au refuge, pendant les horaires d’ouverture. La grande majorité d’entre eux ont une idée bien précise du compagnon qu’ils recherchent (d’autres sont plus ouverts, et aimeraient simplement adopter un chien, sans précision supplémentaire). Après avoir pris soin d’écouter leurs requêtes (le titre est en français !), ne vous reste plus qu’à sélectionner plusieurs chiens susceptibles de répondre à la demande grâce aux données de l’ensemble des animaux présents au refuge (avec notamment quelques informations du type « s’entend bien avec les enfants », « craintif », « dressé », sans oublier la race de l’animal ou encore son âge). L’adoptant va alors peser le pour et le contre, entre ses réticences (vous ne ferez pas toujours un carton plein !) et la bonne volonté mise en œuvre… Une jauge de satisfaction se remplit tandis que l’adoptant observe chacun des animaux précédemment placés dans les « box d’exposition ». Plus cette jauge se remplit, plus les chances d’adoption sont élevés !

Le déplacement des animaux s’effectue en laisse, parfois de façon plus automatique grâce à une drôle de cocarde qui permet de les transférer directement de leur enclos au box de présentation, et inversement. Nous apprécions cette cocarde qui permet de gagner de précieuses secondes au quotidien !

Chaque adoption donne lieu à une donation de l’adoptant, mais aussi à quelques points de réputation : deux aspects considérables pour poursuivre l’aventure au cœur du refuge. En effet, si les besoins des chiens ne sont pas respectés, l’amende vous guette et tout pourrait bien tourner au vinaigre ! Il en est de même pour l’aspect financier : un endettement important conduit à la fermeture du refuge…

Les achats font partie intégrante du titre puisque vous revient aussi la responsabilité de gérer vos stocks : les croquettes, les injections, les boites de premiers secours… Mais aussi d’autres articles plus originaux comme une laisse multiple qui permet de sortir toujours plus de chiens en même temps (attention aux caractères des toutous !).

D’autres solutions existent afin d’empocher un peu plus d’argent (pour la bonne cause !) mais aussi afin de grappiller quelques points de réputation. Le titre met en avant quelques défis, mais aussi quelques subventions à décrocher si le joueur parvient à réussir quelques tâches dans un temps imparti.

Les journées passent très vite au refuge, et les derniers adoptants risquent de repartir bredouille si vous n’y prêtez pas attention suffisamment rapidement ! Le temps passé au travail après la fermeture est décompté sous le forme d’heures supplémentaires… essayez de bien vous occuper de vos pensionnaires tandis que l’heure de la débauche arrive !

La fin de journée sonne l’heure du bilan quotidien : les dépenses effectuées, mais aussi les recettes et surtout, le nombre de chiens arrivés au refuge, sans oublier tous ceux qui ont été adoptés. La progression au fil des jours est visible et permet de savoir d’un simple coup d’œil si le refuge prospère ou bien s’il est en déclin.

Voir (mais sans pouvoir !) les choses en grand

Rapidement, l’enceinte disponible risque d’être un peu trop étroite pour mener à bien tous les jolis projets d’adoptions que vous avez en tête. La construction devient dès lors impérative, et se trouve à disposition dans le refuge, par le biais d’un ordinateur portable à l’accueil (bien utile aussi pour passer les commandes !).

Là, vous allez commencer à prendre nettement moins de plaisir. Pour des raisons que nous ne nous expliquons pas, le mode construction s’avère particulièrement mal agencé, avec des enclos qui refusent de s’installer convenablement dans l’enceinte de notre chenil (la place est bonne, les fonds disponibles !). L’agrandissement du refuge devient dès lors complexe et laborieuse, avec des manipulations nébuleuses. Un bémol non négligeable puisqu’il va bien falloir passer par là…

Le mode construction permet (devrait permettre facilement) d’ajouter de nouveaux enclos, d’agrandir les pièces du refuge, d’acheter des terrains… Tout ce qu’il faut pour devenir un véritable pôle dans la protection animale.

Homme/Femme à tout faire !

Comme précisé en amont, les journées passent vite au sein du refuge. Le joueur doit sans cesse rester concentré sur les besoins des chiens, dont les niveaux de satisfaction (récapitulés sous la forme de petites jauges dans les dossiers de chacun) baissent rapidement. Tandis que le joueur s’affaire à refaire le plein de croquettes, un chien a besoin d’être toiletté, et deux autres attendent toujours dans l’enclos d’accueil sans eau ni nourriture… Les adoptants, eux, s’additionnent à l’entrée !

Certaines manipulations (au-delà du menu dédié à la construction) s’avèrent peu agréables : notamment le toilettage rapide des chiens (considéré comme un mini jeu…) qui nécessite d’appuyer au bon moment pour frotter l’animal. Certaines erreurs surviennent aussi dans la manipulation des chiens, entre le choix des individus et le transport en laisse notamment… Fort heureusement, après quelques petits cafouillages, le joueur finira par s’habituer mais tout cela n’est guère intuitif lors de la première heure sur le titre.

Par ailleurs, nous avons subi un grand nombre de retours intempestifs sur le menu général de la Switch… suffisamment pour nous agacer lors de chaque session de jeu, jusqu’à un rage-quit final !

To the Rescue ! est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 20 euros environ.

Le saviez-vous ?

De très nombreuses anecdotes existent sur nos amis canins… Saviez vous notamment que certains d’entre eux, pourtant en parfaite santé, ont la langue bleue ? Il s’agit en effet d’une des caractéristiques des Chow-Chow, cette race de chien originaire de Mongolie. Pourvus d’une grande quantité de mélanine, ces chiens présentent une muqueuse buccale pigmentée particulièrement originale, jusqu’à avoir la langue bleue !

Conclusion 5.2 /10 Contrairement à ses apparences simplistes, To the rescue ! aurait pu être un petit jeu Switch intéressant dans ses mécaniques exigeantes et son thème particulièrement aguicheur pour les amoureux du monde animal. Le titre dispose en effet de journées rythmées, par des chiens qui nécessitent une véritable attention, mais aussi par l'arrivée multiple d'adoptants en quête du toutou de leur rêve. Néanmoins, To the rescue ! souffre de nombreuses lacunes, avec notamment un mode construction nébuleux, quelques manipulations pas toujours très intuitives, et des crashs successifs qui conduisent aussitôt le joueur sur le menu général de la Switch, frustré et agacé ! LES PLUS Le thème de la protection animale fait toujours mouche...

Le thème de la protection animale fait toujours mouche... De nombreuses races de chiens disponibles.

