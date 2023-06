De nombreuses débats ont eu lieu après que Valve ait supprimé le listing de l’émulateur Dolphin la semaine dernière sur Steam. Toutefois, de nouvelles informations révèlent que Valve a été à l’origine de cette décision. En effet, ce n’est pas Nintendo qui a déposé un DMCA, mais Valve qui a porté l’émulateur GameCube et Wii à l’attention de Nintendo. The Verge a obtenu des courriels montrant que les avocats de Big N étaient particulièrement préoccupés par l’utilisation de clés cryptographiques.

Les fichiers de jeux Wii et Nintendo GameCube, ou ROM, sont cryptés à l’aide de clés cryptographiques propriétaires. L’émulateur Dolphin fonctionne en incorporant ces clés cryptographiques sans l’autorisation de Nintendo et en décryptant les ROM au moment de l’exécution ou juste avant. Ainsi, l’utilisation de l’émulateur Dolphin « contourne » illégalement une mesure technologique qui contrôle efficacement l’accès à une œuvre protégée par le Copyright Act. 17 U.S.C. § 1201(a)(1). La distribution de l’émulateur, que ce soit par les développeurs de Dolphin ou par d’autres plates-formes tierces, constitue un « trafic » illégal d’une technologie… qui… est principalement destinée à être utilisée dans le cadre d’une œuvre protégée par la loi sur le droit d’auteur. Qui est fondamentalement conçue ou produite dans le but de contourner une mesure technique ». 17 U.S.C. § 1201(a)(2)(A).

Selon l’article 1201(a)(2) du droit américain, les entreprises ne peuvent pas héberger des technologies de contournement des droits d’auteur. C’est Valve qui aurait pu faire l’objet d’un procès, pas Dolphin. De plus, si Dolphin avait soumis un contre-avis, cela n’aurait pas fonctionné. La section 512 l’aurait permis, mais pas la section 1201.

Nous gérons Steam comme une plateforme ouverte, mais cela repose sur le fait que les créateurs n’envoient que les produits qu’ils ont légalement le droit de distribuer. Il arrive que des tiers soulèvent des objections juridiques à l’encontre d’éléments présents sur Steam, mais Valve n’est pas bien placé pour juger ces litiges – les parties doivent s’adresser à un tribunal ou négocier entre elles. Une accusation de violation de droits d’auteur, par exemple, peut être traitée dans le cadre de la procédure DMCA, mais d’autres litiges (comme une violation de marque ou une rupture de contrat entre un développeur et un éditeur) ne font pas l’objet d’une procédure légale de résolution des litiges, de sorte que dans ces cas, nous cessons généralement de distribuer le matériel jusqu’à ce que les parties informent Valve qu’elles ont résolu leur litige.

Nous ne voulons pas expédier une application dont nous savons qu’elle pourrait être retirée, car cela pourrait perturber les utilisateurs de Steam. Étant donné que Nintendo a déjà pris des mesures à l’encontre de certains émulateurs, nous avons attiré leur attention sur ce point de manière proactive après que l’équipe Dolphin a annoncé son arrivée prochaine sur Steam. D’après la lettre que nous avons reçue, Nintendo et l’équipe Dolphin ont un différend juridique évident, et Valve ne peut pas s’en tenir au jugement.