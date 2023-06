Agarest connu aussi sous le nom de Record of Agarest War est sorti à l’origine en 2007 au Japon et 2009 en Europe sur PS3. Il a été édité par Ghostlight et développé en collaboration entre les développeurs Idea Factory, Red Entertainment and Compile Heart. Il a pu ressortir des tiroirs grâce à l’éditeur Nord-américain Aksys games, la version physique ainsi que sa version édition limitée ont une sortie exclusive Nord-américain. Idea Factory International fait toujours des jeux comme la série des Hyperdimension Neptunia et ils vont sortir le remake de Dokapon Kingdom : Connect. Compile Heart est un développeur créé le 2 juin 2006 qui a pour branche principale Idea Factory et ils sont toujours actif en aidant au développement de Dokapon Kingdom : Connect récemment. En revanche Red Entertainment n’est plus actif, ils ont été fondés en 1976 et ils se sont fait racheter par UltiZen Games Limited en 2011. Pour éviter de le répéter à chaque fois, Les éditeurs et développeur sont tous des entreprises japonaises, sauf Ghostlight.

Ghoslight est une société britannique créée en 2004 et une filiale de Midas Interactive Entertainment, le but est de faire de l’importation de jeu japonais pour le marché européen.

Histoire

Leonhardt un jeune homme et un aristocrate adjoint de l’armée Gridamas Frontier Garrison, il est le chef du 11ème régiment. Le monde est en guerre entre plusieurs nations, il existe 11 races dans ce monde et une bonne partie se font une bataille retentissante. Après une discussion « philosophique » de la guerre et un combat tutoriel, Leonhardt rencontre une jeune fille elfe sur le point de faire tuer par un de ses alliés. La guerre n’est pas pour les remords, mais le jeune chef du 11ème régiment stoppe Musaka sur le point tuer la jeune elfe et devient un traître de l’armée Gridamas. Le combat gagné, il prend la fuite avec l’elfe. Il trouvera la mort après un combat contre le chevalier noir et il aura une dernière chance fournie par Dyshana une servante des dieux, mais il lui devra tous ses futurs enfants sous les services de cette déesse.

Il réussira à rejoindre la jeune elfe et à dissoudre un malentendu auprès du gardien de la jeune fille ce qui amènera à leur fuite en errant sans but précis.

L’histoire est très fournie, peut-être même trop d’ailleurs, heureusement elle ne sera pas obligatoire à suivre pour comprendre les combats. Beaucoup de rebondissement, beaucoup de blabla quelconque et des histoires de trahison en tout genre, ce n’est pas quelque chose qu’on n’a pas vu ailleurs, mais l’univers est assez vaste, peut-être, pour les fondus d’histoire qui trouveront leur lot de lore infini. D’ailleurs le monde et ses graphismes rappelleront rapidement des manga/anime, ainsi que de très nombreux dialogues classiques de shonen (l’amitié, la trahison, l’amour, les gags, etc…).

Après il faut noter tout de même que l’histoire pourra évoluer en fonction des choix effectués, si vous faites le bien ou le mal. Selon vos choix vous changerez le cours de l’histoire ce qui influera sur la fin de l’histoire. D’ailleurs si vous vous en foutez il est possible de skipper tout le blabla, mais vous raterez intégralement l’histoire et vous devrez tout de même faire des choix qui changeront le cours de l’histoire.

Gameplay

Avant de parler en détails de l’épicentre du jeu, sachez qu’il y a 3 difficultés (facile, normal et difficile) et que vous avez l’option « extra content » qui vous permet d’activer les DLC et donne des objets. Ça permet de démarrer une nouvelle partie avec un gros avantage (ce n’est pas obligatoire).

Vous êtes en face d’un tactical rpg en tour par tour, vous aurez plusieurs personnages contrôlables qui s’obtiendront au fur et à mesure du jeu. Chaque personnage jouera un rôle défini (Attaque importante, capable de soigner ses alliés, attaque à distance et compétence spéciale propre au personnage).

Phase d’exploration vide

Vous aurez la carte du monde où vous pourrez affronter des ennemis dans certaines zones ainsi que des villages où vous pourrez faire toutes vos optimisations sur vos personnages. Puis vous aurez des zones « dungeons » où vous contrôlerez Leonhardt, vous pourrez explorer les zones en trottinant et en sautant afin d’obtenir des trésors. Par moment vous ferez des rencontres aléatoires avec des ennemis, puis vous aurez souvent une continuité de l’histoire dans ces zones en affrontant un boss. Les zones sont très vides et elles n’ont pas de pièges ou de mécanisme à activer, c’est un simulateur de marche avec des combats de temps en temps.

Les combats de la lenteur

Les phases de combat se passent en 2 phases principales, la phase de mouvement où vous placez votre personnage et la phase d’attaque où vous devrez déterminer qui attaquer et avec quelle attaque. Avoir ces 2 phases différentes est vraiment inutile et rallonge la durée des combats inutilement. Certes vous pouvez enlever les animations de combat et de déplacement, cependant on dirait qu’on joue à des jeux d’échecs basiques en termes d’animation et le jeu reste tout de même long.

Cette lenteur se fait ressentir aussi avec la phase d’attaque puisqu’il faut choisir le menu d’attaque, choisir l’adversaire à toucher, choisir une à plusieurs techniques pouvant créer une attaque spéciale unique et ensuite lancer l’attaque. D’autant plus si vous avez encore des AP (qui détermine le nombre d’attaque possible par tour) vous pouvez à nouveau attaquer.

Par oubli ou en récupérant des AP, vous devez refaire toutes vos manœuvres pour attaquer sur un ou plusieurs ennemis sans bouger de la case actuelle vu qu’il n’est pas possible de se déplacer pendant la phase d’attaque.

Pendant les combats vous pouvez faire des combos. Un personnage aura certaines cases autour de lui en surbrillance. Si vous placez un de vos alliés dessus ils sont liés. Si 2 personnages sont liés ça permet d’utiliser les skills du personnage lié en même temps que le personnage actif et il est possible de découvrir des attaques combos. En utilisant un à plusieurs skills spécifiques, vous pouvez créer une attaque unique qui provoquera des dégâts supérieurs que simplement utiliser 2 skills qui ne marchent pas ensemble. Si vous ne pouvez pas faire une attaque à cause d’un manque de AP, vous récupérez le total de vos AP chaque tour et vous gardez ceux qui n’ont pas été utilisé.

Si votre base de AP est 16 et que vous n’utilisez aucun point, ça veut dire qu’au prochain tour ça fera 32 AP (ça ne se stocke pas infiniment, juste une fois). Il est possible de passer les animations d’attaque afin de faire les combats rapidement et aussi que le jeu se joue tout seul, ça serait dommage de s’en débarrasser sauf en cas de farm sur certains ennemis.

Des stats en long en large et en trop

Chaque personnage aura des statistiques (force, vitesse, agilité, intelligence, chance) qui pourront être augmentées en montant de niveau et ça affectera les dégâts physique & magique, l’initiative pour attaquer en 1er dans un tour, la chance d’infliger un coup critique, etc…

Pour savoir en détail le changement de statistiques il aura une autre sous-liste de statistiques avec ATK/Attaque, DEF/Défense, MAG/Magie, RES/Résistance magique, Hit/chance de toucher, AVD/Esquive et MOV/Mouvement.

Évidemment les équipements augmenteront vos forces, mais il faut savoir qu’il y a un système pour améliorer son équipement en utilisant des EP auprès du forgeron, ces EP s’obtiendront à chaque ennemi vaincu (plus l’ennemi est fort plus l’exp, l’or, les EP sont importants en gros).

Chaque équipement à 5 niveaux d’amélioration et évidemment en les améliorant vous augmenterez toutes les stats de l’arme boosté.

Chaque équipement a entre un et plusieurs slots où vous pourrez mettre des skills élémentaires afin d’augmenter la liste de vos compétences disponibles au-delà de celles obtenues de base par votre personnage

Les élémentaires du jeu et ses crafts

Vous allez aussi augmenter les niveaux des élémentaires, vous en aurez une liste assez importante allant de la force, la lumière, le feu, le vent et bien d’autre. Fait évident, ils augmenteront si vous utilisez un skill en rapport avec l’élément en question.

Vous pourrez les équiper sur les slots des armes et ceux des personnages, les slots des armes peuvent être équipés de n’importe quel élémentaire alors que ceux du personnage sont spécifiques à chacun.

Il sera aussi possible de fabriquer les différents élémentaires avec la guilde des aventuriers en utilisant armes et objets spécifiques obtenus auprès de certains monstres, mais il est, aussi, possible de fabriquer de l’équipement (armes, armures, accessoires et objets quelconques).

Les Skill et les Ex Skills

Tous les personnages ont des skills de base, ils pourront en avoir des supplémentaires grâce aux armes, armures et accessoires équipés, donc techniquement un épéiste peut soigner ou utiliser des sorts en tout genre (foudre, feu, glace, etc…)

Chaque personnage principal aura ses propres EX skill qui sont des attaques ultimes qui se débloqueront à partir de certains niveaux et vous en aurez 3 au total par personnage. Ces skills ultimes coûteront des AP + des SP qui ne se récupéreront pas en cours d’un combat comparés au AP qui se rechargent et augmentent à chaque tour si vous ne les utilisez pas entièrement.

Usine à monstre

Maintenant nous allons dans le territoire de la capture de monstre, vous pouvez au cours de votre aventure obtenir tout type de monstre allant d’un simple loup à un dragon.

Vous pourrez les mettre dans votre équipe comme n’importe quel allié et les faire combattre à vos côtés, ils monteront en niveau, ils pourront s’équiper.

La majorité des monstres demanderont de s’équiper avec des armes de monstre obtenables seulement à la guilde des monstres en échange de… monstres capturés, donc il est nécessaire d’en avoir un maximum.

Aussi vous pourrez fusionner vos monstres pour obtenir un meilleur combattant et même créer des monstres « boss » qui sont faciles à obtenir de cette manière.

Graphismes/Musique

Graphiquement le jeu est identique à sa sortie initiale de PS3 et il est toujours assez moche puisqu’on peut le comparer à un jeu comme Disgaea 2 qui est un tactical rpg sorti sur PS2 en 2006 qui était plus beau en tout point. Les animations ne sont pas fofolles non plus et la majorité sont juste des effets de lumière de diverses couleurs accompagnés des coups des personnages mal décomposés, c’est souvent juste un pauvre coup en taillade ou d’estoc de l’arme utilisé par votre héros.

Les musiques sont pas mal dans l’ensemble, après les musiques en combat sont assez répétitives puisqu’elles passent en boucle sauf lors d’affrontements plus importants comme un boss. Le sound-design est là, mais on n’en dégage que rarement de la satisfaction vu qu’en dehors des combats ça ne marque pas l’esprit, et en combat vous aurez tendance à activer la fonction sans animation pour diminuer la durée des combats ce qui enlève tout sound design.

Durée de vie

Le jeu est un RPG et comme beaucoup d’entre eux, il est long d’autant plus qu’il a de la rejouabilité. Une partie classique devrait durer entre 45h-60h d’autant plus que de nombreux DLC sont, de base, disponibles ce qui permettra de faire des nouveaux donjons, donc si vous faites le tout on tournera plutôt dans les 100h minimum. Il y a aussi un new game + ce qui veut dire un bon nombre d’avantages à refaire une partie comme vos monstres gardant leurs niveaux.

Il faut imaginer que derrière encore, vous avez l’histoire qui peut finir bien ou mal selon vos choix et ça vous force à refaire le jeu entièrement, bref le jeu est bien fourni contenu si vous le désirez.

Conclusion 3.6 /10 Agarest : Génération of War est un tactical rpg très complet à énormément de niveaux au point d’être un somnifère, trop de blabla inutile, beaucoup de texte pour comprendre toutes les différentes mécaniques du jeu et des heures entières à mettre dans son système de craft. L’histoire est ultra complète, mais trop d’informations à digérer et le gameplay est ultra complet, mais ultra lent en exécution. Des musiques correctes, mais rien de bien transcendant. Les graphismes datent de la PS3 et même pour son époque il est moche comparé à Disgaea 2 (un jeu PS2). La durée de vie est incroyable, mais même pour juste finir le jeu c’est une belle trotte. Agarest : Génération of War n’est pas un mauvais jeu si vous avez une patience et une adoration des RPG classique, mais tout est lent à souhait alors qu’on est face à un jeu datant de 2007. Alors certes vous pouvez sauter tout (histoire, combat, etc…), mais ce n’est plus un jeu à ce point-là. LES PLUS Une histoire très complète (mais)

Une histoire très complète (mais) Un gameplay intéressant avec ses combos (mais)

Un gameplay intéressant avec ses combos (mais) Les musiques sont ok

Les musiques sont ok Une durée de vie impressionnante (mais)

Une durée de vie impressionnante (mais) Un système de craft abouti

Un système de craft abouti La possibilité de faire donner un peu n’importe quelle attaque à un personnage

La possibilité de faire donner un peu n’importe quelle attaque à un personnage Les mathématiciens vont adorer toutes les statistiques à prendre en compte LES MOINS (mais) c’est beaucoup de blabla inutile et des pavés de texte qui ne volent pas très haut

(mais) c’est beaucoup de blabla inutile et des pavés de texte qui ne volent pas très haut (mais) c’est lent de base, ajouté à ça les phases de mouvement et d’attaque qui sont inutiles

(mais) c’est lent de base, ajouté à ça les phases de mouvement et d’attaque qui sont inutiles La phase d’exploration des lieux est longue et ne sert vraiment à rien à part rallonger le jeu

La phase d’exploration des lieux est longue et ne sert vraiment à rien à part rallonger le jeu (mais) même pour finir le jeu c’est long, trop de chose à faire

(mais) même pour finir le jeu c’est long, trop de chose à faire Les animations sont dégueulasses

Les animations sont dégueulasses Les graphismes de bases ne sont pas beau, même moins beau que certains jeux PS2

Les graphismes de bases ne sont pas beau, même moins beau que certains jeux PS2 Le jeu est long sur tellement de point qu’on s’ennuie tout le temps

Le jeu est long sur tellement de point qu’on s’ennuie tout le temps FF1 est plus rapide que ce jeu Détail de la note Durée de vie 0

Graphismes 0

Musique 0

Gameplay 0

Histoire 0