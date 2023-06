Un nouveau jeu vidéo, Solarpunk, a récemment fait son apparition dans le paysage des jeux de type Farm/survie, proposant une approche innovante de la durabilité et de l’avenir. Solarpunk se démarque par son esthétique visuelle unique, sa narration immersive et sa volonté d’explorer des concepts de durabilité et d’optimisme.

L’éditeur Rokaplay et le développeur Cyberwave ont annoncé Solarpunk sur Nintendo Switch. Le projet vise actuellement un lancement Steam Early Access pour 2024, avec des consoles, dont la console hybride, à suivre. Solarpunk s’est lancé sur Kickstarter cette semaine, où il a déjà rencontré un franc succès. Dès le premier jour, la campagne a pulvérisé son objectif de financement de 30 000 € (actuellement, il est à 126 943€).

Solarpunk est un jeu de survie dans un monde techniquement avancé d’îles flottantes. Seul ou avec vos amis, vous pouvez construire des bâtiments, cultiver des aliments, fabriquer des gadgets et explorer des îles lointaines avec votre propre dirigeable. Utilisez la lumière du soleil, le vent et l’eau pour créer un système énergétique et automatiser vos processus comme le rassemblement des ressources et l’arrosage de vos plantes.

Patrick de Rijk, cofondateur et programmeur chez Cyberwave, a déclaré : « Solarpunk rêve d’un avenir optimiste, où nous pouvons utiliser des énergies renouvelables et construire une maison dans un monde d’îles flottantes. Les joueurs doivent faire preuve d’innovation et de créativité pour construire la maison qu’ils souhaitent dans un avenir radieux.

Adrian Kaiser, responsable de la communication chez Rokaplay, a ajouté : « Nous adorons la vision de Solarpunk. Il est merveilleux et majestueux, tout en conservant une innocence douillette qui devient de plus en plus rare dans un environnement futuriste. Solarpunk est plein d’espoir et harmonieux, et il nous donne envie de nous détendre et d’être créatifs dans ce scénario unique ».

Dans Solarpunk, les joueurs sont plongés dans un monde où la nature et la technologie se mêlent harmonieusement. Les décors sont empreints d’une atmosphère lumineuse et verdoyante, créant ainsi une ambiance unique. Les joueurs évoluent dans des villes futuristes où les énergies renouvelables telles que les panneaux solaires et les éoliennes sont omniprésentes. Cette esthétique solaire donne au jeu une atmosphère résolument positive et stimulante.

Solarpunk propose une expérience de jeu axée sur l’exploration et la construction. Les joueurs ont la possibilité d’explorer des environnements variés, de découvrir des secrets cachés et de résoudre des énigmes tout en progressant dans l’histoire. Ils peuvent également construire et personnaliser leur propre habitat solaire, en utilisant une gamme de technologies vertes disponibles dans le jeu. Cette approche permet aux joueurs de s’immerger pleinement dans l’univers de Solarpunk et de participer activement à la construction d’un monde durable.

En plus de son gameplay captivant, Solarpunk propose en plus des défis et des choix moraux aux joueurs. Ces choix ont un impact sur l’environnement du jeu et influencent le cours de l’histoire. Les joueurs sont confrontés à des dilemmes éthiques qui les poussent à réfléchir aux conséquences de leurs actions sur l’écosystème virtuel du jeu. Cette approche permet aux joueurs de prendre conscience des enjeux environnementaux et de l’importance de faire des choix responsables, même dans un contexte virtuel.