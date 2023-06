Jérémie Covillault est le doubleur qui incarne Bowser dans la version française de Super Mario Bros. Movie, et il a réalisé une rapide interview vidéo concernant de nombreux éléments du film. Au bout de 4:40, Covillault mentionne rapidement que les fans peuvent s’attendre à ce que les films Mario deviennent une trilogie :

On ne sait pas exactement d’où Covillault tient cette information, mais étant donné qu’il est l’un des doubleurs du premier film, on peut penser qu’il a au moins une idée de la direction que prendront les choses. Nintendo et Universal n’ont pas encore confirmé de projet de suite pour The Super Mario Bros. Movie, et même si une suite a été évoquée dans le premier film, c’est la première fois que nous entendons parler d’une trilogie. Attention, on ne sait pas si cette information vient d’une source légitime et digne de confiance, ne la considérez donc pas comme confirmée à 100 %. Il est toujours possible que l’acteur se soit trompé ou qu’il se soit mal exprimé.