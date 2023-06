Vous n’avez pas pu y échapper, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est disponible depuis quelques jours. Avec un dispositif de sortie comme on en voit peu, le titre n’est pas passé inaperçu, loin de là. Pour beaucoup, Zelda Tears of the Kingdom sonne le glas de la Nintendo Switch comme l’avait fait Breath of the Wild sur Wii U à sa sortie. Et pourtant ! Le calendrier de la console hybride est loin de se terminer.

En voici la preuve avec une sélection de nombreux titres qui vont débarquer sur Nintendo Switch cet été et après. De quoi se faire plaisir pour ceux qui boudent notre cher blondinet.

Fuga : Melodies of Steel 2 – 11 Mai 2023

Pour ceux qui ne connaissent pas Fuga, il s’agit d’un jeu développé par CyberConnect 2, Le jeu prend place dans l’univers de la série Little Tail Bronx qui comprend Tail Concerto sorti en 1998 mais surtout l’excellent Solatorobo Red the Hunter sorti sur Nintendo DS en 2010. Fuga : Melodies of Steel 2 se passera un an après les évènements du premier opus. Pour rappel, le jeu vous met aux commandes d’enfant devenu adolescent dans cette suite, devant survivre en plein milieu d’une guerre. Le tout lors d’affrontement au tour par tour contre divers adversaires. Un titre à ne surtout pas rater si vous avez aimé le premier donc.

Cassette Beasts – 25 Mai 2023

Cassette Beasts fait partie de ses RPG qui sentent bon les années 90 et autant vous dire qu’il le fait bien. Votre histoire commence à New Wirral, une petite île perdue ou vivent des créatures étranges et parfois dangereuse. Heureusement, les habitants de la petite ville de Harbourtown ont trouvés comment lutter. A l’aide de cassette, les habitants peuvent enregistrer un monstre. En lisant l’enregistrement sur la cassette ils peuvent alors prendre la forme du monstre en question et combattre ! Le titre propose aussi un système de fusions afin de débloquer des créatures uniques et toujours plus puissantes. Mais attention, les monstres ne servent pas qu’à combattre ! Ils sont aussi utiles pour résoudre certaines énigmes, accéder à certains passages. Alors, êtes-vous prêt à ressortir vos cassettes ?

Monster Menu : The Scavenger’s Cookbook – 26 Mai 2023

Monster Menu est un RPG mêlant stratégie, donjons et gastronomie. Dans ce titre, vous partirez à l’aventure pour récolter diverses ressources mais surtout des ingrédients. Commencez par personnaliser vos aventuriers et partez à la recherche d’ingrédients. Et c’est là le principal intérêt du jeu. Une fois vos ingrédients récupérés sur les monstres vaincus, vous pourrez attaquer le coeur du gameplay. La cuisine ! Dans Monster Menu, tout tourne autour de la nourriture. En effet, à l’aide de vos nombreuses recettes vous pourrez augmenter vos statistiques et vous offrir divers bonus vous permettant d’aller toujours plus loin dans l’exploration. Alors n’hésitez plus et sortez vos ustensiles de cuisine !

Etrian Odyssey Origins Collection – 1er Juin 2023

Etrian Odyssey Origins nous offrira la possibilité de découvrir trois titre en un. Et pour la première fois, en Français ! Célèbre franchise de Dungeon-RPG sortie sur Nintendo DS, Etrian Odydssey brille par sa difficulté mais surtout par son système de jeu. Au commande d’un groupe d’aventurier que vous aurez préalablement choisis et personnalisé, le titre vous plonge dans un labyrinthe obscur et mystérieux dont vous devrez dessiner la carte pour ne pas vous perdre. De la difficulté et de nombreuses heures de jeux vous attendent, que vous craquiez pour la collection complète, ou pour un seul des trois opus. Une aventure passionnante et pour l’occasion, en HD et en français. Aucune excuse pour passer à côté de cette série qui est très vite devenue un incontournable du genre.

Loop 8 : Summer of Gods – 6 Juin 2023

Jeu très attendu par une partie de la communauté de Nintendo-Town.fr, Loop 8 : Summer of Gods est un JRPG dans lequel on incarne Nini, un adolescent fraîchement débarqué sur Terre arrivant dans la pittoresque ville japonaise d’Ashihara en août 1983. Explorez la ville, liez-vous d’amitié avec ses habitants, et affrontez les Kegal dans des combats au tour par tour dont l’issue dépendra des relations que vous aurez tissées et des décisions que vous aurez prises. Utilisez les connexions spéciales de Nini avec les dieux pour réinitialiser le monde, et chaque boucle permettra à Nini et à ses alliés de revivre le 8e mois jusqu’à ce qu’ils puissent régler le problème, ou que les Kegal ne les battent pour de bon. Il ne reste plus qu’un mois avant la fin du monde, comment passerez-vous chaque jour ?

Master Detective Archive : Rain Code – 30 Juin 2023

Un tout nouveau jeu d’action et d’enquête dark fantasy par les créateurs de la série Danganronpa ! Yuma, un détective amnésique en formation, et Shinigami, l’esprit qui le hante, s’attaquent à des mystères non résolus dans une étrange ville étrange où la pluie ne s’arrête jamais.

The Legend of Heroes: Trails into Reverie – 7 Juillet 2023

The Legend of Heroes : Trails into Reverie fait partie de la série Trails, elle-même faisant partie de la plus grande série The Legend of Heroes. Il est sorti au Japon sur PlayStation 4 en août 2020, avec des portages sur Nintendo Switch et Windows en août 2021. Cette version niuppone arrive enfin chez nous le 7 juillet, en plus d’être portée sur PlayStation 5. Trails into Reverie est considéré comme la fin des arcs Crossbell et Erebonia de la série et sert de précurseur à The Legend of Heroes : Kuro no Kiseki.

Les destins entrelacés de trois personnages de Zemuria seront déterminants dans ce chapitre culminant de la longue série de JRPG The Legend of Heroes ! Suivez les traces du héros de guerre Rean Schwarzer, du libérateur Lloyd Bannings et du mystérieux homme masqué « C », et alternez librement entre ces trois aventures, grâce au système « Crossroads ». Lloyd Bannings, chef de la section de soutien spécial du département de police de Crossbell, doit de nouveau se battre pour la liberté de sa ville après que les célébrations de l’indépendance de Crossbell aient été interrompues par la réapparition soudaine d’une vieille menace. Après les événements du Grand Crépuscule, le héros d’Erebonia Rean Schwarzer et ses étudiants reprennent une vie normale sur le second campus de l’académie de Thors. Cependant, cette paix éphémère est perturbée par l’émergence d’une nouvelle menace. Lorsque l’ancien gouverneur général de Crossbell revient soudainement et revendique la ville-état, quatre personnes mènent une mission secrète pour enquêter sur ses actions. Leur chef est « C », un individu masqué qui semble utiliser le même nom de code que celui du chef du Front de la libération impériale. Mais dans quel but ?

Atelier Marie Remake: The Alchemist Of Salburg – 13 Juillet 2023

Vous incarnez ici Marie, qui est une élève de la Royal Academy of Magic. Marie est une jeune étudiante qui a du mal avec l’alchimie. Un jour, un de ces professeurs lui donne accès à un atelier, afin qu’elle puisse valider son examen de fin d’année et obtenir son diplôme. Seule contrainte, Marie doit fabriquer un objet qui impressionnera sa professeure. Contrainte de taille malgré tout. Marie va donc devoir s’entourer d’aventuriers afin de trouver les meilleurs ingrédients pour son devoir d’alchimie. Au programme ? Du commerce, des de l’achat d’ingrédients et de recettes, mais surtout de l’exploration. A vous de décimer des hordes de monstres afin de trouver les meilleurs ingrédients pour valider votre diplôme. Autant dire que Marie va devoir se retrousser les manches. Le tout dans un remake très joliment réalisé avec de beaux modèles 3D. N’hésitez pas, et osez vous lancer dans l’alchimie !

Pikmin 4 – 21 Juillet 2023

Tout ceux qui ont eu une Nintendo Gamecube connaissent Pikmin. Et beaucoup attendent Pikmin 4 avec impatience. Annoncé pour la première fois sur Wii U en 2015, le jeu est finalement repoussé pour sortir sur Nintendo Switch en 2023, Un long travail aura été effectué dessus, et la patience des fans est enfin récompensé avec ce nouvel opus ! Terminé pour notre capitaine Olimar qui peut prendre un repos bien mérité, Pikmin 4 nous offre une nouvelle aventure avec un nouveau Capitaine ! Au programme ? De l’exploration avec des pikmin bien sûr, mais également la présence d’un adorable petit toutou prénommé Otchin. Ce dernier sera le compagnon idéal pour aider vos Pikmin dans leur tâches ! Patience, le titre arrive bientôt !

Sea of Stars – 29 Aout 2023

Développé par Sabotage Studio, à qui l’on doit l’excellent The Messenger, Sea of Stars sera l’un des grands RPG de cet été. Le titre est un hommage aux grands RPG de l’époque Super Nintendo. Le jeu a d’ailleurs cartonné sur Kickstarter en remplissant son objectif principal en une poignée d’heures. Dans Sea of Stars, vous vous retrouverez aux commandes de Valere et Zale deux enfants du Solstice qui devront combiner leur pouvoir pour contrecarrer les plans d’un dangereux alchimiste. Que nous réserve Sea of Stars ? De l’exploration, des donjons, et des énigmes et beaucoup plus à découvrir dans ce titre qui s’annonce déjà comme un incontournable du genre.

Baten Kaitos 1 et 2 HD – Été 2023

Baten Kaitos nous plonge dans un monde composés de nombreuses îles flottantes. Vous y incarnez l’Ange Gardien de Kalas, un jeune homme cherchant à venger sa famille en luttant contre l’infâme Geldoblame. Avec de nombreux compagnons, l’aventure va prendre un tournant inattendu et vous vous retrouverez vite à lutter contre des forces qui vous dépassent. Au programme de Baten Kaitos ? De nombreuses quêtes secondaires, de l’exploration et surtout un système de combat solide basé sur des cartes, les « Magnus ». A vous de choisir les bonnes cartes et de les jouer astucieusement pour obtenir divers bonus. Baten Kaitos HD Remaster proposera également Baten Kaitos Origins, une préquelle au titre de base, qui se passe 20 ans avant le jeu d’origine. Malheureusement si le premier dispose d’une traduction française, pour le second l’anglais sera obligatoire.

Rune Factory 3 Special – 5 Septembre 2023

Rune Factory 3 arrive dans une réédition de toute beauté ! Vous incarnez ici Micah, un jeune homme amnésique mais qui possède un pouvoir bien singulier. Celui de se transformer en monstre. Plus précisément, en une espèce de mouton ! Rune Factory 3 vous proposera des combats dynamiques avec plusieurs types d’armes. Lance, Épée, Magie, ou encore Marteaux, autant dire que vous aurez le choix pour lutter contre vos adversaires ! Vous en avez marre de chasser les monstres ? Faites une pause et occupez-vous de vos champs et cultivez diverses graines magique. Si vous n’avez pas la main verte, partez à la pêche. On ne s’ennuie jamais dans Rune Factory !

The Legend of Nayuta : Boundless Trails – 22 Septembre 2023

Aussi connu connu sous le nom de Nayuta no Kiseki au Japon, le jeu fait partie de la série Trails, qui fait elle-même partie de la série The Legend of Heroes. Il est d’abord sorti en 2012 au Japon sur PlayStation Portable. Une remasterisation en haute définition est sortie au Japon pour PlayStation 4 et Windows en 2021 et elle arrive enfin sur Nintendo Switch le 22 septembre chez nous (disponible depuis un an au Japon).

Nayuta passe ses journées à contempler les étoiles au-dessus de son île natale, à se demander ce qui se trouve au-delà de l’horizon. Bien que les gens prétendent que la terre sur laquelle ils vivent est plate et que la mer marque les limites de leur monde, Nayuta sait qu’il doit y avoir autre chose qui ne demande qu’à être découvert… De temps en temps, des ruines et des étoiles tombent du ciel sur le foyer de Nayuta, offrant ce qui semble être une lueur de l’existence d’autres mondes. En explorant l’une de ces ruines, Nayuta et ses amis sauvent une petite fille aux allures de fée du nom de Noi. Elle raconte à Nayuta que quelque chose de précieux lui a été dérobé et lui demande de l’aider à le retrouver. C’est alors que commence le voyage de Nayuta, qui l’emmènera bien au-delà des limites de son île, vers de nouveaux mondes et découvertes extraordinaires !