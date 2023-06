Vous vous souvenez d’Overcooked! et de son gameplay chaotique basé sur la coopération qui pouvait briser les amitiés et les familles ? Cela tombe bien, car voici Overcooked 3! Speed Crew, son clone, qui se déroule non plus dans le monde culinaire, mais dans celui de la course automobile ! Développé par les Ukrainiens basés à Malte de Wild Fields, Speed Crew est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch le 8 juin 2023 au prix de vingt euros. Est-ce qu’il arrivera à nous faire oublier toutes nos folles soirées sur le jeu de Team17 ?

Une impression de déjà-vu

Si vous avez déjà joués à Overcooked!, vous ne serez pas dépaysés en découvrant Speed Crew. Dans ce jeu principalement multijoueur (jusqu’à quatre joueurs, local et online), vous travaillez dans le paddock d’une équipe de rallye. Vous êtes ces hommes et ces femmes de l’ombre qui réparent les voitures à une vitesse éclair pour qu’elles puissent repartir à l’assaut du bitume.

Vous aurez à réparer des voitures dans un temps qui sera de plus en plus limité. Seule la coordination et la coopération avec vos coéquipiers vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Le gameplay est assez simple et se prend en main très rapidement, même pour ceux qui n’ont jamais touché au jeu de Team17. Les tâches que le jeu vous demande se comprennent en quelques secondes et le jeu se veut avant tout accessible. La majorité des tâches nécessite d’appuyer sur « A » pour les exécuter.

Vous aurez à changer les roues et le moteur afin soit de le remplacer, soit de le réparer. Ces tâches sont les plus chronophages, car vous devrez vous déplacer avec le moteur d’une voiture dans les bras afin de le réparer à un stand de réparation avant de le remettre à nouveau dans la voiture.

Vous aurez à remettre de l’essence de la voiture, à courir à droite à gauche pour trouver une pompe à essence. Vous aurez aussi à réparer la carrosserie à coup de marteau ou à repousser les assauts de votre rival qui viendra vous empêcher de faire votre travail. Finalement, vous aurez aussi à nettoyer la voiture et à éteindre les incendies.

Dès la prise en main, nous sentons une inspiration, si ce n’est même plus, du gameplay d’Overcooked!. Nous avons affaire à des tâches simples, à réaliser avec précision et en coopération pour éviter d’être débordé. Certains niveaux se dérouleront dans des lieux improbables, et nous aurons à faire attention au décor qui peut parfois nous coûter un temps précieux. Nous vous en parlerons plus tard, mais même la progression ressemble à celle du jeu de Team17.

Globalement, le gameplay est assez amusant, surtout avec des amis. Speed Crew arrive à prendre les éléments qui ont fait la réussite d’Overcooked! et ont trouvé un nouvel univers dans lequel les mécaniques du jeu pouvaient fonctionner. À l’heure actuelle, vous pouvez largement passer une heure avec vos amis avant que la lassitude vous gagne.

Un concept toujours aussi drôle à plusieurs

Nous arrivons très rapidement à maudire nos camarades incompétents qui ont délaissé leurs postes pour aller préparer sans raison de l’essence pour les prochaines voitures. Nous aimons nos sessions multijoueurs autant que nous les détestons. Et c’est positif pour ce genre de jeux.

Malheureusement, Speed Crew est à bien des égards un pastiche d’Overcooked! sans saveur et sans grande coopération. En réalité, le jeu est moins cacophonique qu’il en a l’air. Étant donné que les tâches sont très précises et qu’elles fonctionnent indépendamment les unes des autres, nous vivons chacun dans sa propre bulle pour réparer la voiture.

Comme il y a très peu de voitures en même temps, la coopération n’est vraiment pas nécessaire, et la vraie difficulté provient du temps que l’on nous donne à réaliser nos tâches, là où la difficulté d’Overcooked! résidait à savoir s’organiser avec notre bande d’amis. C’est à la fois dommage et rageant, car Speed Crew possède un potentiel certain et un charme à ne pas nier.

La progression, même si elle est agréable, montre aussi ses limites au bout du quatrième chapitre. Nous abandonnons les nouvelles réparations pour des machines automatisées et des terrains plus compliqués, nous laissant alors un profond sentiment de redondance.

Nous aurions tellement voulu réparer le volant, changer les pare-brises, les rétroviseurs, les pots d’échappement, que nous avons l’impression que les Ukrainiens de Wild Fields se sont assurés du minimum requis sans développer leur contenu. C’est dommage, car même si les bases ne viennent pas d’eux, il y a quelque chose d’amusant dans le gameplay de Speed Crew.

Son accessibilité permet vraiment à tout le monde de prendre le train la voiture en marche et le jeu peut donc être l’ami parfait pour les soirées familiales où les gameurs casuals rencontrent les chevronnés.

C’est un jeu idéal pour de courtes sessions, à condition que vous ne possédiez déjà pas Overcooked! qui est bien plus complet et bien plus drôle à faire avec ses amis. Si au contraire, vous voulez passer à un nouvel univers, où si la course automobile vous parle plus que la cuisine, alors n’hésitez pas. Attention cependant, nous sommes dans un jeu tout public, et donc vous ne vous sentirez que très peu dans une vraie course automobile.

Le jeu propose deux modes dont le mode arcade qui n’était pas encore disponible lorsque nous avons écrit le test. Le mode histoire nous met dans la peau d’une équipe de réparateurs qui est en permanence narguée par ses rivaux. Énervés par son chef qui se moque allégrement de nous, nous décidons de faire toutes les courses qui existent afin de prouver notre supériorité.

Un contenu un peu maigre pour les vingt euros

Si l’histoire n’est qu’un prétexte pour faire tous les niveaux du jeu, il reste un bon fil rouge pour découvrir toutes les mécaniques du jeu. L’humour y est omniprésent et nous avons beaucoup apprécié toutes les blagues distillées au fil des quelques scènes que Speed Crew propose. Cependant, au fil du temps, l’humour devient malheureusement un peu trop lourdingue même si certaines blagues continuent de nous faire sourire.

En avançant dans le mode histoire, vous découvrirez progressivement les mécaniques du jeu, et vous débloquerez (très rarement) des éléments de personnalisation pour vos personnages. La progression est comme celle du jeu que nous avons déjà mentionné une bonne dizaine de fois. Elle fonctionne à travers des mondes (quatre au total) qui nous présente à chaque fois une nouvelle mécanique. À chaque nouveau monde, la difficulté est réinitialisée.

Le jeu est intégralement traduit dans un français Google Traduction. Vous allez tout comprendre sans problème, mais si vous êtes attachés à l’orthographe et aux phrases qui ont du sens, vous froncerez régulièrement les sourcils. Vous aurez des fautes qui sont clairement celles que font les traducteurs automatiques. Le mot « Go ! » est par exemple traduit par « Aller » au lieu d’« Allez ». Le mot « Round » est traduit littéralement par « Rond » ce qui devient très rapidement un sujet de moquerie pour les personnes qui nous ont accompagnés sur ce jeu. Une vérification minutieuse avec un francophone ou même avec un bon traducteur internet aurait pu éviter ce genre d’imbroglios.

La direction artistique est réussie. Elle invite toute la famille à aller dans le paddock, même ceux qui ne sont pas initiés à la course automobile. Les scènes du mode histoire possèdent une très belle patte visuelle. Nous avons vraiment apprécié les graphismes de ce jeu.

En revanche, si la bande-son est sympathique, elle finit par être assez lassante et répétitive. Elle est une raison de plus pour ne faire ce jeu que sur de courtes sessions.

Vous terminerez le mode histoire en quatre à cinq heures. Vous pourrez ressortir ce jeu lors des soirées, mais globalement, pour vingt euros, le contenu est encore assez chiche. Nous espérons que le mode arcade et peut-être des mises à jour viendront rehausser l’ensemble, car pour l’instant, nous tournons vite en rond.

Même si le jeu est parfaitement jouable en mode portable, le jeu est bien plus sympathique en mode docké. Nous préférons la précision des manettes pro sur un grand écran pour éviter le chaos.

Conclusion 6.8 /10 Speed Crew est un pastiche d’Overcooked! dans le milieu automobile. Il prend de son aîné le gameplay, sa progression et son level-design. Cela ne l’empêche pas d’être un jeu amusant, très accessible et parfait pour de courtes sessions avec ses amis ou en famille. Nous avons aussi apprécié l’humour du mode histoire et ses graphismes « cartoon ». Nous regrettons cependant le contenu un peu chiche qui nous laisse très rapidement sur notre faim et l’absence d’une vraie coopération dans le gameplay. LES PLUS Un gameplay déjà vu mais toujours efficace

Un gameplay déjà vu mais toujours efficace Le chaos peut si rapidement arriver

Le chaos peut si rapidement arriver Très accessible

Très accessible Parfait pour les soirées

Parfait pour les soirées Très beaux graphismes

Très beaux graphismes L’humour du mode histoire LES MOINS Un contenu un peu léger

Un contenu un peu léger Overcooked! en moins bien

Overcooked! en moins bien Un peu cher

Un peu cher Une traduction Google traduction

Une traduction Google traduction L’humour qui devient un peu lourdingue

L’humour qui devient un peu lourdingue Répétitif au bout d’un moment

Répétitif au bout d’un moment La bande-son finit par nous lasser Détail de la note Graphismes 0

Bande-son 0

Fun 0

Accessibilité 0

Contenu / Prix 0