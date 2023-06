Le 06 juin 2023 nous étions à Paris dans un café privatisé pour tester le prochain jeu de Phoenix Labs. Si vous ne connaissez pas ce studio, il s’était fait remarquer il y a quelques années pour Dauntless, un « Monster Hunter like » free-to-play dans lequel nous devions tuer des monstres avec nos amis afin d’avancer dans l’aventure.

Cette fois-ci, oubliez les monstres, oubliez (presque) les combats épiques, car voici Fae Farm, un RPG de simulation fermière. Ce jeu, qui nous a été présenté par Jean-Marc Belloncik (n’hésitez pas à aller en bas de l’article pour voir l’interview), le Principal Technical Artist, ne cache pas ses inspirations. Il nous est même présenté comme une lettre d’amour à des jeux comme Animal Crossing ou Stardew Valley.

Nous avons eu la chance de mettre la main sur Fae Farm pendant une heure. C’est certes un tout petit temps par rapport à la durée de vie annoncée de plus cent heures, mais c’est aussi l’occasion parfaite pour voir ce que le jeu nous réserve. Vous pouvez voir la vidéo de notre session juste en dessous pour vous y faire votre propre avis. (Premier chapitre de 00:00 à 27:55, sauvegarde après 9 heures de jeu à partir de 29:06)

Fae Farm est un RPG de simulation fermière qui se déroule dans un univers magique et qui sortira sur Nintendo Switch et PC. Le jeu pourra se jouer jusqu’à quatre en multijoueur, cependant nous n’avons pas encore eu beaucoup d’informations à ce sujet.

Il y a deux choses qui nous ont sautés aux yeux lors de cette preview. La première, c’est que le jeu insiste réellement sur l’inclusivité. Que ce soit par la création de notre personnage, qui nous permet notamment de porter un turban, ou bien par les personnages que nous rencontrons, toutes les sensibilités sont acceptées et invitées à venir jouer. Ce sentiment de respect pour les autres et d’ouverture est bien sûr la bienvenue dans un jeu qui se veut calme, réconfortant, et surtout accessible.

Le second point qui nous impressionne, c’est le nombre d’activités disponibles dans la ville d’Azoria. Il faut s’imaginer le contenu impressionnant de Stardew Valley couplé à celui d’Animal Crossing. Nous arrivons alors à une expérience et à un contenu massifs qui risque de nous faire perdre des heures et des heures.

Il y a la pêche qui fonctionne un peu comme dans Spiritfarer, mais pas totalement. Nous devons viser avec notre canne à pêche, ajuster la puissance, puis faire remonter le poisson avec précaution pour éviter que la ligne se casse. Nous avons déjà pu remarquer que certains poissons semblaient réagir à la météo, même si c’est encore trop tôt pour avoir une idée du bestiaire. Il y a aussi la chasse aux insectes.

Nous avons pu voir l’agriculture, les cultures, assez grandes et que nous dessinons à notre goût comme dans Stardew Valley, ainsi que l’élevage des animaux qu’il faudra penser à sortir tous les jours si nous voulons leur bonheur. Il y a un grand nombre de fabriques dont nous n’avons qu’effleurer les possibilités. Nous avons pu notamment voir qu’avec de la laine, nous pouvions faire du papier peint.

Car ce qui est étonnant, c’est que nous pouvons aussi décorer notre maison comme dans Animal Crossing. Cette décoration, en plus d’être très jolie, augmente aussi nos statistiques en combat. Cette idée est très intéressante même si nous espérons que ces bonus soient équilibrés afin que tout le monde ne termine pas avec la même maison.

En plus de ce cahier des charges fourni dont nous n’allons pas vous détailler chaque étape, il y a aussi des quêtes, la possibilité d’augmenter l’amitié et d’avoir une romance, et bien sûr les donjons. Nous ne les avons qu’effleurer, mais il ressemble à ceux de Stardew Valley.

La carte est aussi pleine de recettes à trouver et nous n’avons vu qu’une infime partie de ce que le jeu peut nous proposer. Concernant la progression et le côté RPG, nous avons remarqué que les personnages montent de niveau lorsqu’ils réalisent des tâches. En pêchant, vous augmenterez vos aptitudes de pêche, etc.

Nous attendons encore d’en savoir plus sur le multijoueur, mais même en mode solo Fae Farm semble vraiment très complet et avec une durée de vie colossale.

Fae Farm sera disponible le 8 septembre 2023 sur la Nintendo Switch et le PC. Il est annoncé sur Steam à soixante euros et sera disponible en français.

Interview – Jean-Marc Belloncik, Principal Technical Artist de Fae Farm

Ce 06 juin, nous avons aussi eu la chance d’interviewer Jean-Marc Belloncik, le Principal Technical Artist de Fae Farm venu du Canada pour nous présenter le jeu. Voici l’interview avec une timeline pour vous aider à trouver les questions qui vous intéressent.

00:09 : Présentation Phoenix Labs

00:41 : Qu’est-ce qu’un Principal Technical Artist ?

02:14 : Présentation Fae Farm

03:40 : Fae Farm et les ressemblances avec Stardew Valley

04:16 : Les autres inspirations de Fae Farm

04:47 : De Dauntless à Fae Farm

05:38 : Développez-vous le scénario en premier ou bien adaptez-vous le scénario aux mécaniques ?

06:49 : Comment fonctionne la magie ?

07:51 : Comment fonctionne la partie RPG ?

08:51 : Comment fonctionne le multijoueur ?

09:01 : Est-ce que nous invitons les autres dans notre jardin ou partageons-nous les zones ?

09:21 : Pourquoi la Nintendo Switch ?

10:00 : Est-ce que le jeu connaître un système de Battle Pass ?

10:32 : Avez-vous des projets futurs ?

10:52 : Quels sont les jeux que vous attendez le plus ?