Le Visual Novel est un genre de jeu assez particulier, prisé au Japon et, aussi timide soit-il, le genre connaît progressivement un essor en Occident. MAGES est un développeur connu au Japon dans le genre et à travers ses récits d’aventures scientifiques, Pqube est certainement l’éditeur de prédilection du studio MAGES concernant la localisation de leurs jeux. Parmi leurs récentes sorties sur Nintendo Switch, nous avons Chaos;Child que nous avons eu la chance de faire.

L’aventure scientifique continue son extension sur Nintendo Switch

Avant de parler du titre qui nous intéresse aujourd’hui, il faut recontextualiser les choses. Chaos;Child est le 4ème titre du concept de série de Visual Novel d’aventure scientifique par MAGES et démarré par Chaos;Head en 2009. Le concept s’étend aujourd’hui sur six titres disponibles et un 7ème est déjà annoncé. Si Chaos;Head et Chaos;Child ne vous disent rien malgré leur aura dans la sphère du Visual Novel et leurs adaptations en animation, peut-être avez-vous entendu parlé des autres œuvres. Parmi celles-ci des noms comme Steins;Gate, Robotics;Notes, Occultic;Nine ou encore Anonymous;Code. Notons également que malgré la localisation de plusieurs opus de cette série, Pqube n’est jamais allé au-delà de la traduction anglaise. Chose regrettable pour le public français.

Il faut savoir que tous les titres se déroulent dans le même univers, mais se déroulent à différents moments ou dans des régions différentes en traitant de thèmes scientifiques tout aussi variés. Ainsi, il n’est pas nécessaire de faire tous les titres et chacun propose un récit qui peut s’apprécier individuellement bien que des liens existent entre chaque jeu. Soulignons tout de même que Chaos;Head et Chaos;Child possèdent un titre très similaire et pour cause, Chaos;Child se déroule quelques années après le premier cité et dans la même région. Ceci dit, à quelques références près, il est possible de jouer à l’un sans faire l’autre.

Les personnages sont différents et les affaires différentes. Cependant, la thématique scientifique est la même, à savoir les illusions et la nature de la réalité. Dans Chaos;Child nous sommes en 2015 et nous suivons le récit de Miyashiro Takuru et de ses amis. Takuru est le président du club de journal de l’académie de Hehiko et il prône la diffusion de la vérité. Pour lui, l’information, la vraie, est au-dessus de tout autre concept. Cette nouvelle histoire nous amène à enquêter à ses côtés sur une série de meurtres mystérieux à travers Shibuya rappelant énormément les évènements sanglants de la “New Generation Madness” qui se sont déroulés dans Chaos;Head. Des évènements qui parleront à ceux qui ont fait Chaos;Head.

Pour les nouveaux, dites-vous que c’est une série de meurtres très étranges sur lesquels nous enquêtons également dans Chaos;Head à travers Shibuya. Que de similitudes qui pourrait donner un petit sentiment de redite pour ceux ayant joué à Chaos;Head. Soyez rassurés, l’inspiration est suffisamment bonne pour que ce sentiment reste minime et que nous puissions bien apprécier ces nouvelles affaires. Un récit bien écrit avec des personnages intéressants, très riche en terminologie scientifique, en explication à lire et plein de rebondissements sur une bonne trentaine d’heures de jeu, voire plus pour ceux qui lisent avec un dictionnaire franco-anglais à côté. De plus, la fin du jeu rime également avec la possibilité de pouvoir emprunter d’autres routes de scénario dont une vraie fin à débloquer après avoir débloqué les fins qui y mènent. Les fans du genre et du jeu doubleront aisément la durée de vie.

Le tout nous est présenté avec des illustrations de très bonne qualité pour illustrer précisément chaque moment du jeu et nous immerger toujours plus dans le scénario. Certaines illustrations sont peut-être mêmes dures ou délicates à voir et à réserver à un public averti. Les personnages sont parfaitement dépeints pour que nous nous attachions d’autant plus à eux et que nous ressentions bien leurs différentes expressions et émotions. Soulignons toujours le très bon travail des doubleurs japonais pour renforcer d’autant plus la crédibilité du casting de personnages. Sans oublier les musiques qui accompagnent globalement très bien le jeu avec quelques thèmes renforçant la tension et les émotions de certains passages. Toutefois, la perfection étant rare, voire inexistante, certains thèmes accompagnant les passages paisibles du jeu sont juste anecdotiques et oubliables.

Terminons sur le gameplay du jeu, Visual Novel oblige le genre ne brille pas nécessairement par les interactions à avoir au-delà de la touche A pour faire passer le texte. D’ailleurs, petit bémol, mais le texte de Chaos;Child présente quelques bugs d’affichage et de ponctuation qui prête à sourire. Au-delà, nous avons des fonctionnalités classiques du genre, la possibilité de skip des passages, de faire disparaître le texte pour admirer les illustrations, puis de consulter le gros dictionnaire répertoriant différentes définitions de termes compliqués ou non que le récit nous délivre. Relevons tout de même la mécanique de “Delusion Trigger” qui intervient lors de certaines conversations entre personnages. Dans la peau du héros Miyashiro Takuru, cette mécanique nous permet de voir des illusions positives ou négatives d’une scène. Des illusions parfois comiques, parfois érotiques ou parfois terribles. Lors de ces moments, il s’agit de choisir le positif ou négatif d’une pression sur une des deux gâchettes. Notons qu’il y a de tout de chaque côté, que positif ne rime pas avec des illusions légères et friendly à voir.

Il est également possible de ne rien choisir et de laisser le récit se poursuivre sans voir aucune de ces illusions. Dans tous les cas, la première run du jeu nous mène obligatoirement vers une fin précise, peu importe nos interactions sur cette mécanique. Ce n’est qu’une fois le jeu terminé, une fois que cette mécanique devient importante pour naviguer vers d’autres fins. Chose qui n’est pas nécessairement expliquée, d’ailleurs le jeu ne nous explique même pas comment marche cette mécanique. Ainsi, il est plus que probable que beaucoup ne savent même pas pendant longtemps qu’il est possible de voir ces scènes. Notons également l’existence de la mécanique de “Mapping Trigger” qui nous fait interagir sur un tableau de liège pour des éléments d’une affaire comme un détective et les résoudre. Peu d’interaction originale sans dire que nous sommes juste limités à appuyer sur une seule touche. Fonctionnalité basique, mais non-présente ici, en portable le jeu ne répond pas à l’écran tactile.

Conclusion 8.4 /10 En quête d’une bonne aventure textuelle sur Nintendo Switch? La saga d'aventures scientifiques de MAGES est toujours une bonne référence du genre. Après les Steins;Gates, Chaos;Child ainsi que son prédécesseur Chaos;Head ont de quoi vous occuper pendant de nombreuses heures de jeu, sur de nombreux twists, de nombreux rebondissements en tous genres ainsi que sur de nombreuses fins surprenantes. Si le gameplay n’est qu’une illusion confuse, la qualité d’écriture des personnages et des affaires est bien réelle. Puis, le tout nous est délivré par des illustrations de haute qualité, une ambiance sonore assez réussie et un doublage qui nous immerge comme jamais dans le récit. Autant dire que si vous êtes amateurs de VN, Chaos;Child est une référence que beaucoup d’autres fans du genre pourraient vous recommander à condition d’avoir un bon niveau d’anglais ou d’aimer détourner son regard sur un dictionnaire à côté. LES PLUS Des illustrations nombreuses et de grande qualité

