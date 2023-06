Dans cette nouvelle réalité, vos pétitionnaires sont plus en danger que jamais : les monstres semblent toujours plus proches et les ennemis plus forts. Votre devoir en tant que roi persiste. Vous devrez mériter la confiance de vos sujets, protéger votre famille et survivre à l’hiver qui arrive.

Brave At Night a révélé Yes, Your Grace Soundfall. Une sortie est prévue pour 2024 sur la console hybride de Nintendo.

Yes, Your Grace: Snowfall est un jeu cinématique de gestion de royaume médiéval. Nouez des alliances, apportez votre soutien à vos proches et reconquérez la confiance de votre peuple. Plongez dans un monde inspiré du folklore slave rempli de personnages hauts en couleur. Dans votre salle du trône, ils apporteront problèmes, solutions et rires. Évaluez les intentions de vos pétitionnaires et décidez de satisfaire ou non à leur requête.

Gérez vos ressources. Distribuez sagement vos ressources pour venir en aide aux plus démunis. Envoyez vos agents prêter main-forte à vos pétitionnaires et décidez qui recevra des objets de votre trésorerie. Tout le monde ne pourra être satisfait, mais vous aurez les pleins pouvoirs pour diriger. De leur côté, paysans, seigneurs et rois pourront vous aider ou vous mettre des bâtons dans les roues.

Menez vos hommes au combat. Livrez des batailles épiques où vous aurez un rôle prépondérant dans votre succès. La lourde responsabilité de la vie de chacun de vos hommes vous incombe, mais ils suivront leur roi, tant que vous aurez leur loyauté…

Subvenez aux besoins de votre famille. Malgré le stress des affaires royales, vous pourrez toujours compter sur votre famille pour vous réconforter durant les dures épreuves qui jalonneront votre chemin. Vos filles vous feront rire de par leur adorable espièglerie, et vos nouveau-nés vous mettront du baume au cœur. La reine elle restera toujours à vos côtés, prête à faire face aux défis qui se présenteront. Veillez sur votre entourage, et ensemble, vous aurez peut-être une chance de l'emporter.

Forgez des alliances. Le soutien de vos alliés potentiels pourrait bien vous aider à réussir en tant que roi, mais il ne sera pas aisé de répondre et satisfaire aux caprices de tous les seigneurs. À vous de décider quelles quêtes entreprendre et qui mérite de croupir dans le donjon.