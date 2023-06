Dans le quotidien d’Yvette, il y a son frère, ses parents, mais aussi ses grands-parents ; tous résidents de l’île de Wimba, une petite contrée plutôt tranquille entre terre et mer. Derrière son look de fillette, la jeune Yvette a de grands rêves, et des ambitions sans limite. Audacieuse et perfectionniste, elle souhaite devenir experte en alchimie… pour y parvenir, ses proches sont à ses côtés afin qu’elle concrétise ses souhaits les plus intimes. Rien de bien original jusque-là… rien de bien original, si ce n’est la présence de nombreuses petites bestioles un peu partout sur l’île de Wimba, des gelées capables de se mouvoir, de se nourrir et même de se reproduire. Ah, vous ne l’attendiez pas celle-ci ! Go pour le pudding géant !

Développé par Viridian Software et Vakio, édité par PM Studios, Alchemic Cutie débute au cœur d’une petite maison sans prétention mais joliment décorée. Pour célébrer le temps qui passe et ma progression sans équivoque dans le domaine de l’alchimie, moi, Yvette, je reçois en cadeau un symbolique journal avec de nombreux intercalaires : me voilà ainsi à l’aube d’un grand répertoire de toutes les bestioles gélatineuses que je vais croiser, mais aussi de toutes sortes d’informations sur les plantes et sur les multiples objets environnants ou encore un récapitulatif de toutes les requêtes qui vont bientôt être miennes, sans oublier une carte qu’il me tarde de découvrir. Mais avant de partir dans une grande aventure à l’aube de mon perfectionnement d’alchimiste talentueuse, il me faut reprendre quelques bases… il semblerait que ma formation ait laissé quelques lacunes dans mon esprit. C’est l’heure du tutoriel les amis, et avec lui, toutes les ficelles du jeu. Comme à l’accoutumée, ne passez pas outre ce dernier, vous en seriez bien désappointés sinon !

L’élevage gélatineux

Avant de fanfaronner avec de la gelée multicolore, il faut dans un premier temps parvenir à la capturer. Pour cela, fastoche, il suffit d’en repérer sur le territoire. Ce dernier n’est guère avare dans le domaine, et il suffit de batifoler au gré des quelques environnements disponibles pour en repérer. Point de traque, point de chasse, la gelée n’est pas farouche, voilà même qu’elle serait assez mignonne. Néanmoins, afin de l’attirer, il va falloir montrer vos talents de flûtiste (oui, nous n’avons pas bien compris le parallèle avec l’alchimie, mais admettons !). À proximité de la bestiole, quelques notes de musiques (via le bouton ZL), et la bête semble rapidement charmée par la douce musique… ne reste plus qu’à aller jusqu’à elle pour lui faire un « gratte-gratte » sur la tête et en profiter pour lui accrocher un ballon afin qu’elle vole jusqu’à votre élevage de gelée. Vous n’avez pas fini d’être surpris… ! Soulignons tout de même qu’il reviendra au joueur de rapidement faire un choix quant à sa toute première gelée : l’une est rouge, l’autre est verte, et la dernière est bleue. Tiens, cela ne vous rappelle pas une « vague histoire » de starter… ? L’analogie s’arrête là.

Maintenant que vous commencez à avoir une petite peuplade gélatineuse (puisque vous n’allez pas vous arrêter à une…), il convient d’en prendre soin. Pour cela, la nourriture reste la meilleure stratégie, et sachez qu’une gelée, c’est drôlement vorace ! Pour tenter de les rassasier, le joueur dispose de trois compartiments : trois nourritures peuvent dès lors être stockées dans la bête. L’alimentation des gelées joue un rôle important dans leur évolution, et tout n’est pas franchement comestible, tout du moins rassasiant… ainsi, certaines graines peuvent satisfaire l’appétit de la gelée, mais cette autre fleur n’est en vérité qu’un apparat qui ne contentera aucunement l’estomac de vos petits animaux de compagnie atypiques. Le joueur est ainsi sans cesse invité à choisir l’aliment adapté en fonction de ses attentes… puisque l’appétit n’est pas le seul critère important, même si l’énergie reste capitale pour donner une chance à vos petites gelées de faire autre chose que de rester oisives dans leur enclos !

Vous pouvez prendre le temps de caresser vos petites gelées… une petite caresse par-ci par-là, cela ne prend que quelques secondes (multipliées par le nombre de gelées…) et elles n’en seront que plus heureuses ! Certains aliments jouent aussi sur le bonheur, un peu comme chez nous, tandis que le serveur arrive avec votre dessert favori (ou votre plat favori si vous êtes plutôt team salée). Enfin, certaines nourritures vont simplement orner la gelée d’un petit surplus « vestimentaire »…

Qui dit manger… dit… CACA ! Et du caca… vous allez sacrément en manger ! Enfin, façon de parler (quoique, ces petites gelées sont surprenantes dans le recyclage alimentaire !). Une fois qu’elles auront bien mangé, les petites gelées vont relâcher de petites crottes de différentes couleurs, cela dépend de ce que vous leur avez proposé au menu… ! Allons-nous vraiment faire un paragraphe sur les déjections de gelée… ma fois nous n’irons pas plus loin, mais sachez tout de même que le ramassage de cacas fait partie intégrante du jeu. Vous allez même les collectionner les cacas… encore une « belle » surprise !

Bien. Nous avons parlé casse-croûte. Nous avons parlé caca. Il manque un dernier point important dans la vie d’une entité… la reproduction ! Comme vous le savez, les gelées pondent des œufs (SURPRiiiiiiiSE !). Mais sous certaines conditions… Ces petites masses visqueuses ne vont guère fricoter à tout va, et encore moins avec n’importe qui. Plusieurs conditions doivent être réunies afin de faire naître le miracle de la vie : les heureux parents doivent tout d’abord avoir leur énergie remplie à leur maximum, mais aussi être amoureux l’un de l’autre (il y a aussi des aliments pour cela… l’aphrodisiaque à gelée !). Ce n’est qu’alors qu’ils pourront mettre au monde un petit… Si tout cela peut faire sourire, certaines gelées ne peuvent s’acquérir qu’avec des croisements. De quoi donner un petit challenge certain derrière ces nombreuses boutades improbables sur la vie trépidante des gelées.

Quand sonne la fin de la journée, tandis qu’Yvette part se coucher pour refaire le plein d’énergie, les petites gelées aussi se mettent au ralenti… Le lendemain matin, patatras ! Dès que la jeune fille sort de la maison pour rejoindre sa petite communauté gélatineuse, cette dernière voit s’évaporer bon nombre de gelées… il semblerait que certaines ne se soient pas senties franchement heureuses au sein de la petite ferme…

L’élevage de gelée accapare une grande partie du temps de la brave Yvette. Fort heureusement, ces dernières peuvent lui rendre la pareille en allant se blottir dans son sac à dos (elles adorent ça !), et ainsi partir à l’aventure avec elle. Quelques petits défis et autres expériences vous attendent… rien de bien fifoudingue tout de même (quelques courses notamment… semblables à des mini-jeux), mais au moins, vous en ferez quelque chose de ces petites bestioles, attachantes dans le fond !

L’alchimie : l’art de la récolte avant tout !

La partie s’articule autour de journées, puis de mois avec différents objectifs à tenir afin d’obtenir des récompenses. Ces derniers donnent lieu à une collecte très importante de ressources… fort heureusement, l’île de Wimba n’en manque pas. Chaque journée est ainsi rythmée par le soin à prodiguer aux gelées (avec le besoin fréquent en nourriture, les gratouilles, et l’opportunité de les laisser fricoter ensemble pour accroître selon vos critères le cheptel), et par la récolte (mais aussi les quêtes et la compréhension de tout ce qu’il se trame sur l’île, nous verrons cela par la suite !).

L’immense majorité des plantes, des fleurs, des feuilles, des coquillages et autres cailloux, peuvent être ramassés. Le sac est vite rempli avec un tel arsenal digne d’un petit enfant… (!). Fort heureusement, le stockage est assez important au sein de la ferme, et peut même être généreusement augmenté.

L’alchimie, toujours par un petit air de flûte, s’immisce dans la récolte puisqu’il va parfois falloir faire usage de quelques mélodies afin d’extraire tout ce que la terre a à vous offrir. Cet aspect du titre, même si le joueur va finalement vite en faire le tour, est assez original et jouissif : nous en sommes venus à essayer notre petite flûte sur tout et n’importe quoi. La majorité du temps, cela n’était pas très probant, avec des ressources classiques… mais parfois, nous avons eu quelques surprises (décidément !). Néanmoins, il va falloir doser votre sens musical puisque l’alchimie n’est pas une ressource inépuisable et bien qu’elle se recharge, cette dernière s’épuise à chaque utilisation. Une petite jauge est visible au sommet de l’écran : de quoi en garder toujours sous la main dans le cas où une petite gelée viendrait croiser votre chemin !

Les objectifs mensuels sont de gros amas de ressources à récolter pendant un temps donné. Voilà qui ne va pas transporter les foules, mais au moins, fouiner encore et encore finira par porter ses fruits. Par ailleurs, tout ce qui vous semble inutile, aussi bien pour vos objectifs/quêtes que pour vos gelées (nous les aurions presque oubliées !) peut être vendu. De quoi aussi soulager votre dos avec un sac devenu un peu trop encombrant, et un fatras inutile en son sein !

Conserver le lien social

Dès l’ouverture de votre aventure, la vie sociale (et notamment familiale) est particulièrement mise en avant. Yvette se retrouve autour d’une table avec ses proches : des repas qui peuvent se poursuivre dans l’aventure. Une touche réconfortante que nous avons particulièrement appréciée, avec une certaine réalité mise en avant… même si la famille ne se montre pas toujours très clémente dès qu’il est question finance ! Les dialogues nous rappellent aisément les sons très caractéristiques du célèbre Animal Crossing…

Les grands-parents résident non loin de la petite bicoque familiale. Le village compte bien d’autres petites bâtisses à découvrir, qu’il s’agisse d’autres résidents, ou bien de structures plus conventionnelles comme le commissariat ou encore la librairie. Chaque résidence est portée par quelques personnages, avec des traits physiques mais aussi et surtout, des caractères propres.

Bien qu’elle reste très lisse, l’écriture est assez agréable… attention néanmoins à l’accessibilité du titre : aucune traduction française n’est disponible, le jeu est intégralement en anglais ! Le vocabulaire employé est plutôt issu du langage courant, mais certains mots pourraient bien nécessiter un traducteur à portée (en même temps… le monde de la gelée n’est pas franchement celui qui est le plus parlé dans la vie de tous les jours !).

Ces différentes entités ne manqueront pas de faire part de leur petite vie respective à Yvette, mais aussi de la solliciter pour diverses requêtes. Le joueur va ainsi être amené à réaliser quelques traditionnelles livraisons, ou encore partir pour une nouvelle session collecte (encore !) de ressources. Rappelons que ces quêtes sont récapitulées dans le journal, ainsi qu’une carte qui permet quelques voyages rapides.

Tandis qu’Yvette parcourt le territoire en quête de ressources et de gelées, le monde qu’elle découvre n’est pas dépourvu de quelques mystères… ces derniers sont à élucider à force de discussions et de découvertes progressives. La partie s’avère un peu plus riche que prévue entre la gestion des gelées, la récolte des ressources, la réalisation des quêtes, et la compréhension de ce qu’il se trame autour de soi.

Le fait est qu’il reste nécessaire de susciter l’envie au joueur de rester sur le titre…

Ça « freeze » la gelée ?

Plusieurs déconvenues sont malheureusement à déplorer sur Alchemic Cutie. Nous avons déjà mis en avant l’absence de traduction française, un bémol qui risque de freiner bon nombre de joueurs : les textes restent assez nombreux et il est fastidieux de régulièrement buter sur des mots qui finissent dans un traducteur pour parfaire sa compréhension de l’histoire.

Malgré un contenu assez soutenu comme détaillé tout au long de ce test, les activités en elles-mêmes restent tout de même assez répétitives… et nous n’avons pas pris un grand plaisir dans les quelques tâches proposées avec les gelées, restant parfois un peu dubitatifs sur leurs intérêts, voire même sur leurs mécanismes.

Au-delà de cet aspect, qui pourrait séduire certains joueurs malgré tout, le dernier point, lui, va malheureusement mettre tout le monde d’accord : le titre souffre de nombreux ralentissements. Certains sont assez légers, avec quelques secondes qui s’égrainent et un écran qui se fige un instant, emportant avec lui la mélodie. Néanmoins, les difficultés ne s’arrêtent pas là : plus nous avancions dans la partie, plus le jeu souffrait de freezes importants, jusqu’à nous conduire plus d’une fois au menu HOME de la Switch pour relancer le jeu. Fort heureusement, les sauvegardes automatiques sont nombreuses et peuvent être renforcées par des sauvegardes manuelles. Mais tout de même… c’est bougrement agaçant de relancer un jeu encore et encore !

Alchemic Cutie est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 18 euros environ.

Le saviez-vous ?

Restons dans l’univers de la flûte… pour vous parler brièvement d’une coutume qui nous ramène au Moyen Âge. À l’époque, surgissait parfois dans les rues un musicien avec les doigts maintenus contre une flûte de métal… incapable de produire le moindre son, le malheureux était ainsi mis en exergue, aux yeux de tous, portant « la flûte de la honte ». La raison ? Le musicien était alors considéré comme mauvais… le malheureux ne pouvait alors que progresser après pareil châtiment…

Conclusion 6 /10 Alchemic Cutie propose une mise en scène originale autour de la jeune Yvette, alchimiste en herbe : l'élevage de gelées avec tout ce qui s'en suit ! Le nourrissage, le nettoyage, mais aussi la gestion de la reproduction avec le choix des reproducteurs en fonction des critères sélectionnés par le joueur. Afin de parvenir à gérer tout ce petit monde, le joueur doit faire preuve de patience et de persévérance en multipliant la collecte de ressources... une activité sollicitée aussi pour atteindre quelques objectifs, mais aussi pour l'accomplissement des quêtes délivrées par les habitants. Si une certaine lassitude peut s'installer malgré tout, avec l'impression de tourner quelque peu en rond malgré un contenu respectable, les principales difficultés du joueur reposeront sur deux aspects : le manque de traduction française et des ralentissements fréquents pouvant conduire jusqu'au gel complet de complet, ne laissant pas d'autre choix que de relancer totalement le jeu depuis le menu principal de la console. LES PLUS Idée originale et atypique : l'élevage de gelées ! Il fallait y penser... et oser !

Idée originale et atypique : l'élevage de gelées ! Il fallait y penser... et oser ! De nombreuses ressources à découvrir, à récolter et à collectionner.

De nombreuses ressources à découvrir, à récolter et à collectionner. Un petit monde charmant, avec des personnages attachants et une vie de famille présente sans être étouffante.

Un petit monde charmant, avec des personnages attachants et une vie de famille présente sans être étouffante. Un contenu correct pour le tarif proposé. LES MOINS Aucune traduction française disponible à l'écriture de ce test.

Aucune traduction française disponible à l'écriture de ce test. Des ralentissements fréquents, parfois même le freeze complet du jeu.

Des ralentissements fréquents, parfois même le freeze complet du jeu. Des activités qui laissent un peu pantois... avec une redondance des tâches réelle (il faut bien s'en occuper de ces petites gelées !). Détail de la note Graphismes 0

Musiques et bruitages 0

Jouabilité 0

Richesse du contenu/Tarif 0

Fluidité 0

Fun 0