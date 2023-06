Le 9 juin 2023. Aujourd’hui, The Pokémon Company International a sorti la nouvelle extension Écarlate et Violet – Évolutions à Paldea du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon. Celle-ci est disponible dès aujourd’hui dans les magasins participants du monde entier.

Avec Écarlate et Violet – Évolutions à Paldea, les Dresseurs et Dresseuses peuvent combattre avec davantage de Pokémon-ex, des Pokémon aux PV élevés dotés de puissantes attaques et d’incroyables talents, mais qui offrent deux cartes Récompense lorsqu’ils sont mis K.O. Roigada, Foretress et Dedenne apparaissent dans cette nouvelle extension en tant que Pokémon-ex Téracristal sur des cartes entièrement illustrées qui mettent en valeur leur apparence unique, semblable au cristal. En outre, les cartes « illustration rare » et « illustration spéciale rare » de l’extension Écarlate et Violet – Évolutions à Paldea présentent des illustrations réalisées dans des styles graphiques uniques. Les Dresseurs et Dresseuses peuvent ainsi collectionner des cartes qui mettent en avant la personnalité ou les Évolutions de chaque Pokémon.

L’extension Écarlate et Violet – Évolutions à Paldea sera disponible dans les boosters, les Coffrets Dresseur d’élite et les collections spéciales dans les magasins participants du monde entier.

De plus, l’extension Écarlate et Violet – Évolutions à Paldea est maintenant disponible en version numérique via l’application du JCC Pokémon Live sur iOS, Android, macOS et Windows. Les Dresseurs et Dresseuses peuvent collectionner de nouveaux Pokémon-ex et Pokémon-ex Téracristal pour combattre à leurs côtés, et recevoir des bonus en jeu dès qu’ils se connectent à l’application.

Vous pouvez suivre toute l’actualité du JCC Pokémon sur pokemon.fr/JCC.