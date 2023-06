Fishing Vacation est né d’une Game Jam, ces évènements dans lesquels les studios doivent développer un jeu sur une thématique spécifique et dans une très courte durée (24 à 72h). Fishing Vacation a été créé pour le Fishing Horror Jam 2020 et est donc un jeu de pêche horrifique. Développé par les américains LameboySP et Teebowah Games, le jeu est disponible depuis le 2 juin 2023 sur la Nintendo Switch au prix de 1,60€ sur l’eShop.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau courant en anglais est nécessaire pour jouer à Fishing Vacation.

Partons à la pêche !

Dans Fishing Vacation, nous recevons une lettre de notre vieil ami qui nous invite à une partie de pêche chez notre oncle. Cela fait des années que nous ne l’avons pas vu et nous acceptons avec grand plaisir cette invitation.

Le jeu se centre sur la pêche. Nous avons deux activités distinctes à faire. Nous récupérons les vers en creusant dans la terre et nous pêchons en lançant sa ligne. Une fois que le poisson mord, nous devons tourner frénétiquement le joystick et appuyer alternativement sur « A » et « B » pour ne pas voir notre prise s’enfuir.

Il y a une trentaine de poissons et énormément d’éponges et de déchets à capturer. Cependant, le jeu ne se résume pas à son jeu de pêche, très basique et simpliste. Fishing Vacation se focalise aussi sur une histoire insidieuse qui se met en place pendant notre aventure.

Où est notre oncle ? Quels sont ces bruits que nous entendons la nuit ? Pourquoi notre oncle possède des étranges légendes Inuits ? L’histoire, si elle est très courte et légère, influe énormément sur l’atmosphère du jeu. Nous avons constamment peur de pêcher autre chose qu’un poisson…

Le jeu propose trois fins différentes, en fonction des deux choix que nous pouvons prendre. Bien que ce soit toujours intéressant d’avoir des fins multiples, il faut savoir que le jeu ne dure que trente minutes, que l’histoire n’est pas si bien développée et que Fishing Vacation est finalement assez vide.

Il y a une certaine sensation de frustration dans ce jeu surtout si vous tombez sur la fin « amère » où il ne se passe absolument rien. Même pour un euro soixante, c’est un jeu avec de belles idées mais assez pauvre. Nous sentons malheureusement le jeu développé rapidement pour la Game Jam.

Fishing Vacation possède cependant une direction artistique rétro très réussie. Nous sommes dans un univers très intéressant, et en hommage à la Game Boy, qui donne une véritable identité au jeu. Nous pouvons changer la couleur de notre jeu ainsi que le fond. La musique est aussi très sympathique.

Malgré la très courte durée du jeu, il vous faudra un bon niveau en anglais pour pouvoir jouer à Fishing Vacation.

Conclusion 5.3 /10 Fishing Vacation est un jeu de pêche pas totalement horrifique très court (30 min par fin). S’il y a de belles idées et une direction artistique réussie, nous traversons le jeu trop fugacement pour en apprécier le maigre contenu. Le gameplay n’arrive pas non plus à convaincre le joueur pour découvrir les autres fins. LES PLUS De belles idées

