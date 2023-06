Il y a quelques jours, une maladresse de Atlus a révélé l’existence de Persona 5 Tactica et Persona 3 Reload avant leur annonce officielle prévue durant la conférence de Microsoft. Depuis celle-ci, nous savions que les jeux sont en développement et sont prévus respectivement pour 17 Novembre 2023 et début 2024 à destination des plate-formes XBOX et PC. Malgré les leaks de différentes sources, rien n’était encore officiel concernant les autres plate-formes puis ce matin au Japon Atlus vient de lever le voile à commencer par Persona 5 Tactica qui sortira sur toutes les plate-formes dont la Nintendo Switch le 17 Novembre 2023. Mauvaise nouvelle en revanche pour Persona 3 Reload dont le dernier trailer en date évoque d’autres plate-formes que celles de Microsoft mais aucune mention de la Nintendo Switch. Il n’est pas impossible que cette version existe mais que Nintendo se réserve eux-même l’annonce, la manœuvre n’étant absolument pas inédite, nous avions un cas de figure similaire sur l’annonce des précédents jeux Persona sur Nintendo Switch. Contentons-nous au moins de la confirmation de Persona 5 Tactica sur Nintendo Switch.

