Les jeux LEGO sont désormais légion sur console. Et leur succès n’est plus à prouver, bien au contraire. Récemment, nos briques préférées se sont même lancées dans la conduite automobile, avec LEGO 2K Drive. Vous vous demandez ce que vaut le titre développé par Visual Concepts ? Vous aurez la réponse en consultant notre test du jeu ici.

Pour autant, il semblerait que l’on soit loin d’en avoir fini avec la marque danoise. Et pour cause, nos confrères de chez Gematsu ont pu voir que le Game Rating and Administration Comittee of Korea fait mention d’un titre un peu particulier.

En effet, sur son site coréen, l’organisme de classification des jeux-vidéo sud-coréen affiche le titre de « LEGO 2K Goooal ! ». Il n’en faut pas plus pour comprendre que le prochain jeu LEGO sera donc un jeu de football et surtout qu’il devrait faire parler de lui très rapidement. Nous n’avons encore presque aucune information sur ce titre, si ce n’est qu’il est développé par Sumo Digital et publié par 2K Games.

Pour rappel, une certaine rumeur circulait sur la toile, comme quoi trois jeux de la franchise LEGO étaient en préparation. Ce jeu de football devait au départ précéder le jeu de conduite LEGO 2K DRIVE. Finalement, le titre arrivera après. Sans être un jeu exceptionnel, LEGO 2K DRIVE était plus que correct. Nous avons du coup particulièrement hâte d’avoir plus d’information sur le titre à venir. D’autant plus que si les rumeurs sont exactes, il reste encore un troisième jeu de la franchise qui doit pointer le bout de sa brique. Si nous avions eu vent du fait que les deux premiers titres prendraient la forme d’un jeu de course en monde ouvert et d’un jeu de foot, le troisième lui est toujours un mystère.