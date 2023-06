Nous avons désormais une date de sortie précise, le 23 juin pour 24€99, pour la version Nintendo Switch d’Everdream Valley.

Le test de la version PC (Steamdeck) est disponible ici.

Une aventure fermière légèrement magique. En journée, occupez-vous de vos cultures et de vos animaux et restaurez votre propriété. La nuit, incarnez l’un des animaux peuplant votre campagne le temps d’un rêve.

L’école est finie et vous passez les vacances dans la Vallée des rêves éternels, dans la ferme pittoresque de vos grands-parents. Nature, aventure et magie sont au programme. Replongez dans cette tendre période innocente qu’est l’enfance. Cette petite propriété a bien besoin d’un coup de main. Développez votre potager et votre verger et élevez de nombreux animaux. Protégez vos cultures, rendez vos animaux heureux et rassemblez des ressources pour réparer et étendre votre ferme.

Explorez le vaste monde et découvrez la raison de vos rêves magiques. La Vallée des rêves éternels est un lieu paisible où les animaux prospèrent. Cochons, vaches, poulets, canards, chèvres, alpagas, chevaux, moutons, abeilles, sangliers, pies, castors, bisons, oies, cerfs, grenouilles, coléoptères, papillons, libellules, loups, souris, escargots, limaces, poissons et bien d’autres encore ! Chaque animal a un influence particulière sur votre ferme. Vous pouvez compter sur votre chien. Choisissez parmi 10 races différentes et entraînez votre animal pour qu’il vous aide à élever et surveiller vos bêtes ainsi qu’à trouver des trésors. Il y a également un chat. Ce dernier vous rendra peut-être quelques services si vous parvenez à l’apprivoiser. La nuit, la magie de la vallée s’éveille et vos rêves vous permettent de devenir l’un des nombreux animaux de la ferme à travers des mini-jeux uniques.

Certains de ces jeux vous réservent une récompense et d’autres impactent votre ferme au lever du jour. En plus de la vie à la ferme, il y a tant d’autres choses à faire ! Dormez à la belle étoile, construisez une cabane dans les arbres, attrapez des insectes, pêchez, achetez de nouveaux habits, cuisinez, prenez des photos, fabriquez des meubles et partez à la chasse au trésor. Chaque aventure a quelque chose à vous apporter.