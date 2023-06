Les pochettes de protection de Nacon pour la Nintendo Switch sont conçues pour offrir une protection supplémentaire à votre console et à vos accessoires lors de vos déplacements. En cette période de sortie de Zelda Tears of The Kingdom, on a eu le droit de tester le modèle dédié à ce jeu. La pochette est officiellement compatible Nintendo Switch, Switch Lite et OLED.

Cette nouvelle pochette ne change rien à la gamme. On y retrouve toutes les fonctionnalités qui ont fait le succès des pochettes Nacon avec juste un tout nouveau motif. La pochette peut accueillir cinq cartes de jeu et deux cartes microSD, propose un support inclinable et une protection renforcée. Cet étui de transport est entièrement compatible avec les Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite ou Nintendo Switch OLED pour s’adapter à votre support de jeu.

Comme dit plus haut, la nouvelle pochette est un classique de la marque. Voici donc les avantages et inconvénients associés à cette gamme de pochettes :

Avantages :

Protection : Les pochettes de Nacon sont souvent fabriquées à partir de matériaux résistants et durables pour protéger votre Nintendo Switch des chocs, des rayures et de la poussière. Rangement pratique : Elles sont généralement dotées de compartiments spécifiques pour ranger la console, les cartouches de jeu, les câbles et les accessoires, offrant ainsi un rangement organisé et pratique. La pochette Zelda Tears of The Kingdom en propose 5. Transport facile : Les pochettes Nacon sont souvent équipées de poignées, de sangles ou de bandoulières pour faciliter le transport de votre console. Design attrayant : Certaines pochettes Nacon sont disponibles dans une variété de couleurs et de designs, vous permettant de choisir un style qui correspond à vos préférences personnelles. La dernière en date, celle du jour sur Zelda Tears of The Kingdom donc, reprend le design de l’artwork de la pochette du jeu pour un très bel effet.

Inconvénients :

Encombrement : Certaines pochettes de protection peuvent ajouter un peu de volume à votre Nintendo Switch, rendant son transport dans un sac plus encombrant. C’est aussi le cas de la pochette Zelda Tears of The Kingdom. Absence de protection intégrale : Bien que ces pochettes puissent protéger votre console des rayures et des chocs mineurs, elles peuvent ne pas offrir une protection complète contre des impacts plus importants ou des chutes. Limitations de stockage : Selon le modèle spécifique de pochette, vous pourriez rencontrer des limitations en termes de quantité de cartouches de jeu ou d’accessoires supplémentaires que vous pouvez transporter. Comme dit plus haut, la pochette Zelda Tears of The Kingdom de Nacon en propose 5, ce qui est bien mais assez peu pour les gros joueurs. Nintendo Switch Lite : Si la pochette est compatible avec le modèle Nintendo Switch Lite, son utilisation ne nous rend pas serein. Pour un transport quotidien, on préfèrera une pochette adaptée à la taille spécifique de la Nintendo Switch Lite.

La pochette pour Nintendo Switch et Switch OLED Zelda Tears of the Kingdom est disponible au prix public conseillé de 19,90€.