Après avoir été annoncé sur Nintendo Switch l’année dernière, Moving Out 2 a enfin reçu une date de sortie officielle. L’éditeur Team17 et les développeurs SMG Studio et DevM Games ont révélé que le titre sera lancé le 15 août.

À propos de Moving Out 2 :

Moving Out 2 est la suite déjantée du célèbre simulateur de déménagement tout en physique. Que vous exerciez votre activité de P.R.O.U.T. en indépendant ou avec vos amis déménageurs, il est temps d’enfiler votre uniforme Smooth Moves et d’aider les habitants de Packmore à faire leurs cartons (et à les bouger) !

Caractéristiques principales : JEU MULTIDIMENSIONNEL EN LOCAL ET MULTIJOUEUR EN LIGNE Jouer avec ses amis, ça déménage ! Que vous préfériez la coop en local ou des sessions multijoueur en ligne, vous y trouverez votre bonheur ! NOUVELLE AVENTURE Voyagez au-delà de Packmore en traversant des portails inter-dimensionnels et explorez de nouveaux mondes qui regorgent de défis aussi chaotiques qu’hilarants. PERSONNAGES INÉDITS ET GRAND RETOUR DE VOS DÉMÉNAGEURS PRÉFÉRÉS Moving Out 2 et Smooth Moves font le plein de personnages adorables totalement inédits avec leurs nouveaux P.R.O.U.T. fraîchement recrutés. Mais n’ayez crainte, les contrats de Rye Yu et Sidney ont été renouvelés par la société ! UN JEU QUI COCHE TOUTES LES CASES ! Un mode assistance ? On a ! De nombreuses options d’accessibilité ? Eh oui ! Une flopée de personnages avec d’innombrables personnalisations ? Évidemment !