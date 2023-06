Story of Seasons: A Wonderful Life est un remake du jeu GameCube Harvest Moon: A Wonderful Life sorti le 12 septembre 2003. En effet, les jeux Story of Seasons ont été développés par l’ancienne équipe des Harvest Moon. Le premier opus était sorti en 1996. Le créateur japonais Yasuhiro Wada voulait créer un jeu vidéo qui se démarquerait des jeux traditionnellement proposés sur les consoles de l’époque c’est-à-dire des jeux de combats ou de compétitions principalement.

Le premier opus sortira sur Super Nintendo et connaitra un véritable succès. Il deviendra très vite un incontournable des consoles nipponnes et verra les différentes consoles se doter d’un ou plusieurs opus au fur et à mesure de leurs sorties.

De ce fait, la Game Boy, la Nintendo 64, la Game Boy Color, la PSP, les DS et 3DS verront débarquer une nouvelle aventure reprenant les mécaniques de la gestion / simulation de ferme. À partir de 2014, les jeux sont sortis sous le nom de Story of Seasons suite à un rachat des droits par Marvelous.

Cet opus va-t-il réussir à nous faire oublier notre aventure sur Pioneers of Olive Town ?

Histoire d’héritage

Nous débarquons dans la Vallée Oubliée suite au décès de notre papa. Notre personnage est accueilli par un ami de votre défunt père, Takakura.

Nous allons donc visiter les vieilles installations de notre père et Takakura va nous initier aux rudiments de la vie à la ferme. Pour cela, il va nous donner une série d’outils plutôt classiques pour ce genre de jeu : une houe, une faucille, un arrosoir, une trayeuse… Ceux-ci seront complétés par d’autres outils au fur et à mesure de l’aventure. Il va aussi nous présenter la boîte à expédition, les bâtiments et leurs fonctionnements. Nous allons également apprendre à prendre soin de nos animaux, à semer, arroser et récolter les champs. La boite d’expédition nous permet de vendre ce que nous récoltons dans la ferme.

Au cours de ces cinématiques, nous serons amenés à adopter un chien. Nous aurons le choix entre deux races de canidés. Il faudra s’occuper de lui et le dresser à l’aide de plusieurs actions réalisables comme le faire tourner, lui faire donner la patte, le faire sauter.

Puis, nous allons visiter notre future demeure. La cinématique d’introduction dure une bonne quinzaine de minutes et permet de mettre l’histoire en place.

Après toutes ces informations essentielles, Takakura va nous offrir notre premier animal : une vache. Puis, il va nous présenter aux villageois de la Vallée Oubliée. Enfin, il nous accompagnera jusqu’à l’auberge et nous offrira un appareil photo.

Nous faisons ensuite la connaissance de trois petits lutins qui nous accompagneront tout au long du développement de notre ferme.

Nous allons aussi faire découvrir un petit homme de la forêt nommé Pui. Il va nous demander de lui fournir des poissons ou de l’argent pour réaliser un grand projet. Pour le moment, nos dons n’ont donné lieu à aucune évolution vis-à-vis de ce personnage étrange.

La vie à la ferme

Le jeu va se dérouler selon le cycle des 4 saisons. Chaque saison durera 10 jours. Il y aura un événement important par saison.

Les cultures devront être faites en fonction de ces mêmes saisons. Il faudra veiller à les planter au bon moment afin que l’on puisse les récolter.

L’accès à la trousse à outils se fera par une simple pression de la gâchette L. Une seconde pression sur celle-ci nous donnera accès à notre inventaire. Celui-ci sera déjà important dès le début de la partie et il ne sera pas nécessaire de l’agrandir au cours du jeu.

Les autres éléments affichables sont caractéristiques de ce genre de jeu : la carte, le menu principal, les requêtes des villageois…

Dans le menu principal, nous retrouverons la possibilité de sauvegarder ou charger une partie, de retrouver les notes de Takakura c’est-à-dire toutes les explications qu’il nous donnera pour réussir notre vie à la ferme et qui font office de résumés de tutoriels. Cela sera fort utile car bon nombre d’informations seront données rapidement et il ne nous sera pas toujours aisé de se souvenir de tout. Nous aurons aussi accès aux options du système et la possibilité de retourner à l’écran titre.

Ensuite, nous avons accès à l’inventaire global, au résumé de notre ferme et de notre personnage (argent, endurance, énergie, appétit) ainsi qu’à la liste des merveilles à débloquer et le bilan des dépenses et revenus de la ferme. Nous aurons aussi accès à la population d’animaux dans les différents bâtiments et le résumé des relations avec les habitants (la tendance actuelle et les cœurs d’amitié).

Il y a beaucoup d’informations à prendre en compte mais la prise en main reste rapide et la gestion des différents boutons devient vite naturelle et efficace. Un curseur nous aide même à savoir si nous nous trouvons au bon endroit pour arroser ou semer, ce qui est vraiment appréciable. Bon nombre d’adeptes de ce genre de jeux ont dû déjà comme nous râler car ils arrosaient pour la seconde fois le même lopin de terre.

Dans le village, un panneau de requêtes sera disponible et nous pourrons aider les villageois en réalisant les requêtes demandées. Ils nous récompenseront avec des graines ou d’autres objets et aliments utiles à notre aventure.

L’objectif principal de notre aventure est le réveil de la déesse de la source.

Pour cela, les lutins nous indiquent un certain nombre de critères à remplir :

Il faut que la ferme soit jolie.

Que tous les animaux soient très heureux.

Il faut ramasser tout un tas de choses.

Il faut partir à la recherche de merveilles.

Au fur et à mesure que nous avançons dans l’histoire, Takakura nous fournit des informations sur l’intérieur de la maison, la cuisine, l‘apprentissage des recettes, le tourne-disque, le calendrier, comment profiter de la vallée, la carte, la météo, les courses, la ferme de Vesta… En d’autres termes, tout ce qui pourra nous être utile pour réaliser notre objectif.

La météo va venir influencer nos journées sur la ferme. En effet, nous pouvons la connaitre 6h à l’avance grâce à l’émission de télévision. Quand il pleut, il n’est pas nécessaire d’arroser les cultures. Cependant, il faudra veiller à rentrer les animaux pour qu’ils ne tombent pas malades. Dans ce cas, il faudra aussi penser à remplir les mangeoires puisque les animaux ne pourront pas se nourrir de l’herbe du champ.

À noter que la télévision fournira aussi des informations utiles sur la vie à la ferme et pourra donner quelques astuces notamment dans le cadre du soin donné aux animaux. Elle nous indiquera aussi si nous nous trouvons dans un jour de chance ou non. Cela influencera le nombre de découvertes de trésors dans le site de fouilles ainsi que leur rareté.

Une journée type à la ferme

Le jeu renferme une certaine routine dans le déroulement des journées. En effet, le matin, au réveil, il faudra veiller à bien arroser les cultures pour que celles-ci poussent ou à les récolter lorsqu’elles sont prêtes. Ensuite, il faudra prendre soin des animaux. Nous devrons les nourrir, récolter le lait des vaches, la laine des moutons, les œufs des poules… Il faudra aussi les câliner, leur parler, les brosser pour gagner leur amitié. Plus les animaux ont de cœurs d’amitié, plus la qualité des produits est importante.

Par la suite, quand nous aurons acheté une canne à pêche auprès de Van, un marchand ambulant, nous pourrons aller pêcher. Nous aurons aussi la possibilité d’aller sur le site de fouilles afin d’aider Carter et Flora à chasser les trésors en creusant. Nous pourrons aller discuter avec les différents habitants ou leur offrir des cadeaux pour entretenir de bonnes relations avec eux, acheter des cultures… Nous pouvons aussi faire de la cueillette. De nombreuses fleurs et autres plantes aromatiques sont collectables sur les différents sites de la Vallée.

Certains jours, nous aurons des événements particuliers qui seront indiqués sur le calendrier. Pour chaque saison, il y aura un événement auquel nous pourrons participer de manière différente. Un personnage viendra dans une cinématique nous informer à propos de l’événement et ce que nous devrons y faire.

De plus, deux jours par saison, Van, le marchand ambulant viendra sur la place. Il nous achètera les objets que nous ne pouvons pas vendre dans la boite d’expédition : les poissons, les fleurs cueillies, les artefacts récupérés sur le site de fouilles, certains types de lait…

Il faudra veiller à manger régulièrement pour ne pas être à court d’énergie. Si cela venait à arriver, nous nous évanouirions quelques instants. Il faut surveiller la barre d’énergie car cela nous arrive parfois plus vite que ce que nous pensions.

Pour nous aider à récupérer de l’énergie, nous pourrons cuisiner à l’aide de recettes ou en expérimentant. Les recettes sont récupérables auprès des différents habitants de la Vallée mais aussi auprès des lutins (il vous faudra trouver comment, nous ne vous dévoilerons pas tout). Nous pouvons également acheter des plats au café de Merlebleu ou à l’auberge.

Évolution de la ferme et durée de vie

Près de notre porte de maison, se trouvent un livre et une boite d’expédition. Celle-ci nous permet de faire des commandes auprès de Takakura. Nous pouvons commander de nouveaux animaux : d’autres races de vaches, des moutons, des poules…

Nous pouvons aussi acheter de la nourriture pour nos amis à quatre pattes et commander des améliorations comme : l’amélioration du poulailler et de l’étable, la création d’un étang, l’achat d’une machine à graines, d’une salle de traitement, d’une machine à engrais et d’épandeurs à engrais.

Le jeu propose une durée de vie très importante. En effet, il y a 88 merveilles à récupérer. Cela pourrait s’apparenter à des trophées à collecter. Nous pouvons suivre notre progression grâce aux lutins qui nous indiqueront dans la boite bleue, devant notre maison, quand nous avons récupéré une merveille.

Van, le marchand ambulant, nous proposera une brosse et une canne à pêche à l’achat dès le début du jeu.

À partir de l’automne de la première année, il nous proposera l’achat des outils améliorés en cuivre. Cela nous permettra d’être plus efficace dans les travaux des champs et d’y laisser moins d’énergie. En effet, pour l’arrosage par exemple, le nombre de cases arrosées augmente au fur et à mesure des améliorations. Plus notre aventure avancera, plus les objets et outils proposés par Van sont diversifiés. Il nous permettra de manière régulière de faire évoluer nos outils qui viendront nous faciliter la réalisation des tâches dans notre ferme.

Nous avons aussi la possibilité de faire naitre des poussins en installant des œufs fécondés dans la couveuse. Nous pouvons aussi faire naitre des veaux par le biais de saillies que réalise Takakura en échange de quelques pièces. À chaque naissance d’un animal, une cinématique nous annonce son arrivée.

Une encyclopédie compilera tout ce que nous avons réussi à collecter au cours de notre progression concernant les animaux, les produits des animaux (lait, laine…), les cultures, les poissons, les outils, les trouvailles archéologiques, les disques, les structures et les mini-jeux des habitants. Le nombre d’items à collecter est impressionnant et permettra d’offrir une grande durée de vie aux personnes qui souhaiteraient réaliser le jeu à 100%.

D’autre part, certains habitants nous proposeront des mini-jeux. Ils sont au nombre de 6 et permettent de gagner une récompense quand nous réussissons à battre le personnage. Et il ne sera pas toujours aisé d’y parvenir. Ces mini-jeux sont les bienvenus et amènent un peu de variété au gameplay du jeu.

Nous avons aussi la possibilité de récupérer des disques auprès des différents habitants. Il y a un total de quatorze disques à récupérer. Nous pouvons ensuite les écouter à l’aide du tourne-disque dans notre maison.

La sauvegarde se fera de manière automatique tout au long de votre aventure. Il suffira pour cela d’aller dormir dans notre lit. Il est aussi possible de sauvegarder à la demande, quand nous devons quitter le jeu avant la fin d’une journée, par le biais du journal.

Les lieux importants de la Vallée Oubliée

Plusieurs lieux sont incontournables pour le déroulement de notre aventure. La ferme reste le lieu central avec l’essentiel de nos activités qui s’y dérouleront. Nous nous rendons à la ferme de Vespa dans laquelle nous pouvons trouver les graines nécessaires pour nos cultures. Nous pouvons effectuer nos achats auprès de Vesta, Matthew ou Cecilia.

Nous pouvons aller au café de Merlebleu afin d’acheter un encas qui nous permettra de recouvrer de l’énergie et de soulager notre appétit.

Le site de fouilles sera aussi un lieu phare étant donné que nous pouvons nous y rendre tous les jours sauf les jours où Van vient dans la Vallée Oubliée. Nous pouvons y trouver des tas de trésors à revendre entre 10h et 17h.

L’arbre des lutins qu’il vous faudra trouver et qui renferme quelques secrets.

Les cours d’eau et l’océan seront de bons spots pour la pêche. Il nous est possible de vendre ensuite le fruit de notre pêche à Van.

Le mariage

Après les dix premiers jours de printemps, les lutins apparaissent et expliquent l’utilisation de la plume bleue. Celle-ci sera destinée à l’élu(e) de notre cœur. Il faudra développer une relation avec suffisamment de cœurs afin de pouvoir offrir cette plume à notre prétendant(e).

Le mariage sera obligatoire avant la fin de la première année. En effet, si les deux personnages qui nous sont proposés ne nous conviennent pas et que nous refusons de nous marier, nous sommes invités à quitter la Vallée Oubliée et nous sommes renvoyés vers le générique de fin du jeu.

Si nous acceptons de nous marier avec un des prétendants proposés (homme ou femme), une longue cinématique de mariage apparaitra et nous aurons même la possibilité d’avoir un enfant. Le mariage homosexuel est possible et offre les mêmes possibilités qu’un mariage hétérosexuel.

Une fois le mariage passé, la maison se trouvera agrandie et nous pourrons continuer notre aventure au sein de la Vallée Oubliée en entamant le chapitre 2 de notre histoire. Le jeu compte 6 chapitres en tout.

Après une première année dans le jeu, nous faisons pour chaque nouveau jour de jeu des découvertes très intéressantes qui présagent encore de passer un bon moment sur le jeu et qui donnent envie de continuer pour pouvoir découvrir tous ses secrets.

Graphismes et musique

Il faut garder à l’esprit que le jeu est un remake. Il ne reprend donc pas la refonte graphique du dernier Story of Seasons: Pioneers of Olive Town. Il n’en reste pas moins très joli et agréable à parcourir. Cependant, certains espaces de la Vallée pourront paraitre un peu vides.

La musique n’est pas toujours présente sur le jeu. Nous avons le plus souvent des bruitages associés aux animaux ou actions que nous réalisons. Certaines musiques reviendront uniquement dans des endroits bien définis comme la ferme, le site de fouilles… Lorsque nous déambulons dans la Vallée, seuls des sifflements d’oiseaux accompagnent nos déplacements. Cela n’est pas gênant et accentue le côté relaxant et calme de ce type de jeu.

Le jeu est aussi bien jouable en mode TV qu’en mode portable. Il est vraiment très beau sur la Nintendo Switch OLED.

Quelques petits défauts à noter

Il faut toujours garder à l’esprit que ce jeu est un remake et n’englobe pas les nouvelles mécaniques des jeux les plus récents. Il a pu nous arriver au début de notre partie de chercher ce que nous pouvions faire notamment quand le site de fouilles n’était pas encore disponible et que nous n’avions pas encore la canne à pêche en notre possession. Cependant, cela fut de courte durée étant donné que ces deux éléments se débloquent très vite dans l’aventure.

D’un autre côté, pour les personnes qui ne sont pas habituées à ce genre de jeu, celui-ci pourrait paraitre répétitif car nous reproduisons régulièrement les mêmes schémas de journées.

D’autre part, au niveau du site de fouilles, nous sommes régulièrement gênés par Carter ou Flora lorsque nous creusons. S’ils se positionnent devant nous, nous devons changer d’endroit à creuser.

Néanmoins, tous ces petits défauts ne gâchent en rien l’expérience de jeu.

Conclusion 7.7 /10 Story of Seasons: A Wonderful Life est un très bon jeu de gestion / simulation de ferme. Il reprend les éléments et les mécaniques classiques de ce type de jeu. Il offre beaucoup de possibilités et surtout une durée de vie impressionnante. Nous continuons encore de découvrir des nouveautés après plusieurs dizaines d'heures passées dessus. Il ravira les amoureux de ce genre de jeu et sera une belle proposition pour initier les moins habitués. LES PLUS Jeu de ferme qui reprend les éléments et les mécaniques classiques de ce genre

Un contenu impressionnant

Des cinématiques régulières qui ponctuent la progression

Durée de vie très importante LES MOINS Le mariage obligatoire si on veut accéder à la suite de l'histoire

Des moments de creux où l'on peut s'ennuyer au début du jeu

Le côté répétitif des journées

Une bande-son un peu pauvre

