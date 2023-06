Tenir les commandes d’une planète est un sacré défi qui demande une organisation précise et une persévérance indéniable. Tel est l’objectif mis en scène par les développeurs de Behemutt au travers du jeu que nous allons décortiquer pour vous ce jour : Nova Lands. Quelque peu discret sur le radar des sorties, ce dernier est pourtant parvenu à nous impressionner… nous vous racontons tout !

Développé et édité par Behemutt, Nova Lands plonge rapidement le joueur dans le vif du sujet sans prendre le temps de s’appesantir sur une copieuse introduction. Après le choix rapide d’un skin pour son petit personnage haut en pixels, le joueur débarque aussitôt sur un premier mystérieux territoire, richement fourni en minerais. Quelques explications préambules permettent de prendre en main les commandes, avec le joystick L pour se déplacer, et le bouton R pour extraire les ressources. Cette extraction occupe une (très grande) partie des occupations dont vous aurez la responsabilité, la récolte est en effet au cœur du titre, mais l’aventure se révèle beaucoup plus riche qu’elle ne semble l’être de prime abord…

L’exploration

Le minerai disponible se présente sous la forme de gros rochers, imprégnés de la couleur relative à la ressource qu’ils disposent en leur sein. Pour la très grande majorité, il suffit d’utiliser l’outil d’extraction de base pour récolter une grande quantité de minerais, mais parfois, une petite amélioration de l’outil au préalable sera nécessaire… nous y reviendrons.

Une fois les premières ressources récoltées, il convient de ne pas se dorer la pilule au soleil : esseulé (ou presque !) sur votre petit biome, il est temps de se redresser les manches pour se mettre à l’ouvrage, notamment par la construction de machines afin de valoriser vos ressources et étendre au maximum votre exploration. Ainsi, le four s’avère particulièrement utile pour transformer les branches qui parsèment le territoire en charbon, puis le minerai de fer couplé au charbon en lingots de fer. Les petits cailloux, toujours agrémentés de charbon, sont particulièrement utiles pour fabriquer des briques modulaires, l’essence même des premières constructions un peu plus complexes du titre.

Nous assistons dès lors à de véritables réactions en chaînes : la nécessité de conserver tous les maillons est indispensable afin de ne pas mettre en péril les chaînes de productions qui vont rapidement être de plus en plus nombreuses. Afin d’aider le joueur dans cette tâche qui va devenir de plus en plus fastidieuse et laborieuse par le nombre impressionnant de machines en fonctionnement, il est possible (indispensable !) d’être épaulé par une petite équipe de robots bienveillants et bosseurs. Ces derniers sont classés selon leurs types d’activité : la collecte, le combat ou la logistique. Tous précieux, ils sont capables de s’unir pour faire fonctionner sans trop de souci chaque île disponible. Néanmoins, il est nécessaire de régulièrement vérifier qu’ils ne soient pas morts au combat (quelques ennemis rodent…). Par ailleurs, le joueur doit sélectionner le type de ressources à collecter, il peut donc être nécessaire de revenir régulièrement pour faire de nouveaux choix puisqu’il faudra se contenter d’un petit nombre de robots dans un premier temps, et non pas d’une armée robotisée.

Qui dit robot de combat, dit ennemis à anéantir. Pas bien coriaces, ces derniers sont distincts en fonction du territoire où ils se trouvent. Ainsi, quelques cochons sauvages (appelés antorks) peuplent l’île de démarrage, tandis que des pseudo-scorpions un peu plus belliqueux grouillent sur l’un des derniers territoires. Pour leur casser la figure, il suffit de dégainer son arme et bam bam bam ! Ces derniers vont alors être réduits en miettes, prêts à être démantelés en sacs d’os pour la plupart (si si). La capture d’animaux est aussi possible, directement avec votre extracteur de ressources. Ainsi, les capsules d’animaux peuvent être collectionnées pour partir au musée dédié, ou bien pour devenir des animaux d’élevage dans des fermes spécialisés. Les lézards seront alors source d’une peau épaisse, tandis que les crabes fourniront quelques pépites d’or (!). Passez tout de même de temps en temps les nourrir…

La découverte de nouveaux territoires passe par la mise en place d’un radar, indispensable pour le repérage des multiples biomes disponibles aux alentours. Ce dernier installé, il est nécessaire de lui fournir quelques ressources précieuses pour déverrouiller chaque nouveau territoire… L’enjeu reste néanmoins capital puisque chaque nouveau biome dispose de nouvelles ressources, de bâtiments spéciaux, ou encore de quelques mystérieux amis qui ont perdu leur chemin…

Aider son prochain

Si la vie sociale ne compte par parmi les plus grandes activités du titre, cette dernière reste la source de quelques quêtes, commerces et autres bons conseils… Ces compagnons de fortune se trouvent dans un premier temps sur des biomes à découvrir et vous demanderont de leur prêter main forte avant de retrouver le chemin de la « ville ». Ce petit bout d’île devient alors de plus en plus peuplé, avec des activités diverses : un musée avec de nombreuses ressources à compléter afin d’obtenir de précieuses récompenses, mais aussi un marchand, de (nombreux) skins à déverrouiller très progressivement dans l’aventure, une pro du combat de boss, mais aussi deux zones de commerce locales particulièrement intéressantes : l’amélioration de vos outils, de votre sac… c’est ici que vous pourrez faire les meilleures améliorations contre des ressources. Il ne s’agit néanmoins pas de la seule façon de faire du troc sur le titre… le commerce, qui demande un certain temps avant d’être débloqué, met, lui, clairement l’argent sur la table !

Le commerce

Après plusieurs heures de jeu, le magasin interplanétaire devient disponible, et avec lui, la fusée d’exploration. Moyennant du biocarburant, le commerce devient possible… et contre des ressources plus ou moins précieuses (les plus rares rapportent bien plus d’argent, bien entendu !), le joueur commence à collecter des Krédits.

Le magasin regorge d’achats disponibles grâce à cet argent spatial : des fermes évoluées gérées automatiquement, mais aussi des bases pour vos drones ou encore des empaqueteurs et des fours ultra perfectionnés… l’envie de tout acheter est bien là ! Mais il va falloir être patient et multiplier toujours plus le nombre de machines sur les différents territoires afin de produire toujours plus de ressources précieuses. Ce n’est qu’avec une telle persévérance que le joueur se destine à devenir un marchand respecté et de la plus haute distinction !

La vie sur Nova Lands

Bien qu’elles puissent être quelque peu répétitives au début de la partie (l’extraction, la collecte, la transformation), les activités ne manquent pas… et les journées passent à toute vitesse sur le titre. Un cycle alternant le jour et la nuit est par ailleurs perceptible (avec un impact sur les panneaux solaires !) et découle sur une sauvegarde automatique de la partie (la sauvegarde manuelle reste possible). Un petit ralentissement est à souligner lors de ces enregistrements. Par ailleurs, nous avons souffert de quelques freezes complets du titre, avec un retour obligatoire sur le menu général de la console. Les sauvegardes sont nombreuses et permettent de ne pas perdre beaucoup de sa progression. Nous espérons tout de même une petite mise à jour pour solutionner cette petite déconvenue.

Le joueur n’a guère besoin de manger sur le titre, il ne dispose pas d’une barre d’énergie comme il peut être fréquent d’en retrouver sur ce genre de scénario. Une bonne chose puisque ces énergies qui s’égrènent à tout va sont plus agaçantes qu’autre chose ! Il n’en est rien ici. Il faut néanmoins garder un petit œil sur la barre de vie (qui ne devrait pas poser trop de soucis… si ce n’est contre des boss plus agressifs que prévu !) ou encore la réserve d’oxygène. Cette dernière ne doit jamais être réduite à néant, sous peine de voir la barre de vie s’effondrer à son tour. L’oxygénateur transforme l’eau en oxygène : n’hésitez pas à confier à vos robots le soin de remplir l’oxygénateur afin de ne jamais en manquer ! Il suffit dès lors de revenir sur le biome qui l’accueille pour remplir sa réserve rapidement.

Au-delà des nombreuses transactions disponibles sur le titre, le joueur dispose d’une autre botte secrète pour devenir de plus en plus performant sur les différents biomes : un petit détour dans le menu s’impose. Ce dernier récapitule dans un premier temps toutes les collections disponibles, avec le nombre d’îles découvertes, mais aussi les nombreux défis à accomplir ou encore le niveau d’amélioration de vos équipements. Enfin, c’est aussi au cœur du menu qu’il est possible de retrouver l’arbre des compétences : découpé en quatre branches distinctes, ce dernier permet de perfectionner ses attributs personnels, ses compétences en exploration, en production ou encore dans l’automatisation. Afin de débloquer toutes ces améliorations, le joueur doit accroître son expérience sur le titre… cette dernière s’acquiert par l’intermédiaire de toutes sortes d’activités, y compris l’extraction ! Le gain de niveau est donc relativement aisé : chaque niveau donne alors lieu à un point de compétence qu’il est possible d’utiliser pour compléter l’arbre des compétences selon vos préférences.

Quel que soit le plan d’attaque défini par le joueur, se tournant un peu plus vers la gestion de ses îles, ou encore vers le commerce, sans oublier les quelques combats à mener, la partie s’avère riche et pleine de surprises. Le contenu disponible est assez impressionnant, tandis que le titre est proposé pour moins de 20 euros sur l’eShop de la Nintendo Switch. Le style pixelisé s’accorde parfaitement avec l’univers du jeu et donne une dimension plus lointaine encore à ces biomes qui se déploient un à un…

Le saviez-vous ?

Il semblerait que les Hommes qui voyagent dans l’espace grandissent… ! En effet, tandis que la gravité ne vient pas s’imposer sur la colonne vertébrale, les vertèbres ont alors tendance à se relâcher et à se dilater… les astronautes peuvent alors gagner jusqu’à 3% de leur taille ! Néanmoins, cette distinction n’est guère pérenne, et de retour sur Terre, ils retrouvent leur taille initiale au bout de quelques mois.

Conclusion 8 /10 Quelle très bonne surprise ! Si les premières minutes de jeu peuvent sembler assez répétitives, Nova Lands parvient le tour de force d'enrichir toujours plus l'expérience de jeu du joueur au fil des heures passées sur le titre. Particulièrement addictif, il devient difficile de décrocher tant l'envie de poursuivre la multitude de réactions en chaînes est présente ! L'expérience générale est agréable avec une bonne prise en main et un univers cohérent dans son ensemble quels que soient les biomes. Quelques ralentissements restent à déplorer, notamment lors des sauvegardes automatiques et avant les quelques freezes qui obligent le joueur à relancer totalement la partie. Nous espérons une petite mise à jour des développeurs... Passés ces quelques bémols, Nova Lands est un must have du genre, ne passez pas à côté si cet univers vous séduit ! LES PLUS Prise en main rapide, facile et agréable. De nombreuses récoltes à réaliser, de la construction, de la transformation de ressources, des combats à mener, des échanges, du commerce... que d'activités ! Un contenu particulièrement riche, avec de nombreuses surprises et découvertes. Très addictif, qu'il est difficile de décrocher ! Tarif correct. Traduction française disponible. LES MOINS Le début de l'aventure peut sembler un peu répétitif. Quelques ralentissements et freezes à souligner.

Tarif correct. Traduction française disponible. LES MOINS Le début de l'aventure peut sembler un peu répétitif.

Le début de l'aventure peut sembler un peu répétitif. Quelques ralentissements et freezes à souligner. Détail de la note Univers général (style rétro) 0

