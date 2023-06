Manic Mechanics est le premier jeu auto-édité de 4J Studios, après le développement de la version console de Minecraft

4J Studios est heureux de dévoiler Manic Mechanics, un jeu de mécaniques endiablées qui propose de la coopération sur canapé pour le moins chaotique. Ce tout nouveau party game débarquera sur Nintendo Switch le 13 juillet prochain et permettra une coopération locale et en ligne. Il s’agit du tout premier jeu qui est à la fois développé et édité par 4J Studios, l’équipe qui a amené le phénomène Minecraft sur consoles.

Dans Manic Mechanics, jusqu’à quatre joueurs enfilent leurs salopettes et se rendent sur Octane Isle, une île où tout tourne autour de la mécanique, afin de se faire un nom en tant que mécaniciens itinérants. Les joueurs devront défier les maîtres mécaniciens qui règnent sur l’île pour prouver que leur équipe est digne de rejoindre la guilde des mécaniciens.

Le but du jeu est de réparer le plus grand nombre de voitures (ou de camions, d’hélicoptères, de tracteurs, de mini sous-marins, d’OVNIs…) avant la fin du temps imparti. Cela peut sembler facile, mais plus les mécaniciens travaillent vite, plus le chaos s’installe. Les processus mécaniques complexes sont entravés par des fuites de carburant, des pneus qui explosent, des robots qui court-circuitent, des vaches qui déboulent et même des enlèvements par des extraterrestres, avec des conséquences hilarantes et chaotiques.

« Lorsque nous avons décidé de faire passer 4J au niveau supérieur en éditant nos propres jeux, notre objectif était de créer des jeux pour tous, et je ne pense pas que nous aurions pu trouver une meilleure façon de commencer ce voyage qu’avec Manic Mechanics, » déclare Chris van der Kuyl, président de 4J Studios, « Manic Mechanics est très amusant en mode solo, mais il prendra véritablement son essor lorsque vos amis et votre famille vous rejoindront dans ce chaos. Le jeu a connu un grand succès au sein du studio ces derniers mois et je suis ravi que nous puissions enfin permettre à d’autres personnes de se joindre à nous. Nous sommes impatients de voir la réaction de chacun à cette première étape du fantastique nouveau chapitre de 4J.«

Il y aura cinq quartiers différents à découvrir sur Octane Isle : autant dire que ce ne sera pas de tout repos ! Alors, attrapez votre caisse à outils, rassemblez vos amis, et voyons si vous avez ce qu’il faut pour devenir maître mécanicien.