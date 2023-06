Mangavania est sorti le 26 avril 2023, développé par Alexander Nikolaev et édité par Sometimes You. Le jeu est sorti dans un premier temps sur le Play Store le 24 août 2020 puis sur l’App Store, le 20 janvier 2023 il sort sur Steam et finalement sur les dernières consoles (Xbox serie X, PS4, PS5, Switch) au 26 avril 2023.

Alexander Nikolaev est un développeur Russe qui travaille seul et n’a actuellement développé que Mangavania. Peu d’information sont disponibles sur un quelconque projet, mais il n’a clairement pas des moyens très importants. L’une des seules sources d’information disponibles est sa chaîne youtube où il a mis une bande-annonce et les OST du jeu. Tel qu’il le dit dans ses commentaires « attendez le chapitre 2 » puisqu’à la base le jeu n’avait seulement que 10 niveaux au lieu des 20 niveaux qu’il propose actuellement, techniquement le jeu est fini mais il semble manquer des chapitres qui terminerait l’histoire.

Sometimes you est un éditeur indépendant, il est connu pour éditer plein de jeu court, facile à terminer et pas très cher (14,99€ est le prix trouvable dans leurs bibliothèques de jeu) avec souvent des promotions.

Les jeux édités n’ont pas beaucoup de budget, malgré tout il a quelques petites gemmes telle que Awesome Pea 1&2 ou Bucket Knight.

C’est l’histoire d’un remède et l’on n’en sait pas plus

« Rejoignez l’aventure en tant que Yuhiko, un jeune ninja qui est allé aux enfers pour trouver un remède pour son frère. Libérez les âmes perdues pour passer au niveau suivant » – Nintendo.com

L’histoire est courte et n’est qu’un bloc de texte sur l’écran si vous n’y prêtez pas attention après vous aurez des petits esprits d’animaux à trouver dans chaque niveau pour obtenir des conseils et des brides d’histoires du jeu ce qui laisse désirer pour en comprendre son récit.

Simple et fun à jouer

Le jeu essaye d’émuler un Castlevania Symphony of the Night et ses versions DS alias les « MetroidVania ». Vous pouvez sauter, taper et faire des sauts contre certains murs (ils sont faciles à reconnaître). Après avoir fini un niveau vous obtiendrez des jetons rouges & blancs qui permettront d’acheter des nouvelles capacités et des points de vie en plus.

Avec le magasin vous obtiendrez un tir à l’arc qui permettra de tirer sur les ennemis et d’activer certains blocs, un mini-dash qui fait des dégâts et un double saut qui facilitera grandement le jeu.

Les compétences secondaires améliorent l’expérience de jeu en le rendant agréable à prendre en main et cela facilitera pour attaquer chaque niveau.

Les pièges ne sont pas très variés n’allant qu’à des pics, des gouttes d’eau rouge qui font mal, des lancers de balle et des leviers à activer. Les ennemis sont plus une gêne qu’un affrontement, ils sont très souvent simples à vaincre, votre but est vraiment d’aller le plus vite possible pour terminer le niveau et d’obtenir une note importante.

Les niveaux seront notés de C à S, selon la note obtenue vous obtiendrez des jetons (C = 0, B = 2, A = 5, S = 7). Vous pouvez refaire autant de fois les niveaux et obtenir des jetons en continu.

Dans chaque niveau il faudra récupérer la fée rouge afin d’ouvrir la porte qui permettra d’accéder au prochain niveau.

Le level design est un peu labyrinthique ce qui rend la première run du niveau compliquée pour trouver son chemin, mais bon si vous voulez obtenir un S ça ne devrait pas être trop difficile.

Vous aurez un total de deux boss, leurs patterns est écrit sur la moitié d’un bloc-note papier ce qui est assez ridicule, tapez le suffisamment et il sera mort.

Les graphismes rétro à bas prix

Malgré des moyens faibles, les graphismes ne sont pas horribles. Ils sont convenables ce qui est un petit exploit pour un jeu avec si peu de moyens. Les animations sont super simples et encore une fois ça ne piquera pas vos yeux de joueur rétro. Évidemment si vous cherchez un jeu avec des graphismes AAA, ce n’est pas ici qu’il faudra regarder.

Ça tourne en boucle, c’est dommage

Les musiques sont correctes, malheureusement elles sont trop peu nombreuses avec une boucle assez courte pour chacune d’entre elle, ce qui peut être chiant à la longue. Vous aurez quatre musiques plus une pour les boss qui est un mini remix d’une des quatre musiques. Le sound design fait ce qu’il a faire, c’est-à-dire retransmettre une information sonore et ça marche.

Une petite pause et c’est déjà fini

La durée de vie est ultra courte ; vous terminerez la majorité des niveaux en 1min30sec. Avec seulement 20 niveaux au total, ça fait 26 minutes de gameplay. Avec les morts qui peuvent arriver, vous jouerez entre 40 et 50 minutes pour le finir.

Le 100% existe puisqu’il est possible de récupérer tous les esprits de chaque niveau ce qui n’est pas une tâche trop compliquée et vous pourrez aussi essayer d’obtenir tous les rang S de chaque niveau, ça ne devrait prendre que maximum 2h.

Conclusion 4.8 /10 Mangavania n’est qu’un petit jeu qui se rapproche rapidement du genre Metroidvania vu qu’il ne propose que des petits niveaux avec un casting d’ennemis peu vaste. L’histoire est courte et elle n’est pas mise en avant. La prise en main est vraiment facile, c’est juste dommage que le reste ne suive pas complètement. Les musiques sont trop courtes et peu nombreuses alors qu’elles sont correctes en soit. Les graphismes et les animations sont corrects pour un jeu à 4,99€. La durée de vie est ultra courte, vous pourrez le finir pendant une pause midi, si vous décidez de le finir à 100% ça dura 2 pauses midi. Finalement Mangavania est un petit jeu court avec une bonne prise en main, c’est sympa mais il n’est pas suffisamment exploité pour le recommander sans aucun a priori. LES PLUS Un gameplay solide et facile à prendre en main

Les boucles des musiques sont trop courtes L’histoire est totalement mise en arrière-plan alors que le jeu essaye d’en parler Détail de la note Histoire 0

