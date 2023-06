Pour reprendre une expression lue récemment (il fallait déposer un copyright !), il y a presque plus de compilations de jeux Sonic que de jeux Sonic différents… Ainsi, après un Sonic Origins sorti l’an dernier, voilà que débarque tout pile un an après une version PLUS censée en proposer… encore PLUS ! Allez, il est temps d’enfiler ses baskets et de foncer découvrir cette nouvelle version à la vitesse du hérisson bleu…

Bon anniversaire Sonic !

Un peu plus jeune que notre plombier préféré, Sonic a pendant longtemps été son rival… Mais ça, c’était avant ! Depuis, Sega ne fait plus de consoles et s’est focalisé sur la réalisation de jeux, permettant ainsi aux joueurs de tous les supports de profiter de leurs titres (et de Sonic).

Sortie à l’origine en 2022, la compilation Sonic Origins avait pour objectif de célébrer comme il se doit les 30 ans du véloce hérisson bleu… Ciselé par la Sonic Team et les membres de l’équipe en charge (du très bon) Sonic Mania, Sonic Origins reprend 5 des principaux titres de la saga, à savoir : Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3, Sonic & Knuckles et enfin, l’excellent Sonic CD ! Même si la première version avait été un peu décriée à sa sortie, Sega a corrigé le tir et apporté des correctifs bienvenus à son titre, proposant donc cette année, une nouvelle édition PLUS, dopée cette fois en jeux Game Gear et avec la possibilité d’incarner des nouveaux personnages dans les 5 jeux cités plus haut !

À dire vrai, on devrait plutôt parler d’un nouveau personnage, en effet seule Amy Rose (la chérie de Sonic) se joint au casting déjà proposé par Sonic Origins (sans le PLUS). On note également une petite nouveauté pour Knuckles qui peut désormais évoluer dans Sonic CD (ce qui n’était pas le cas à l’origine – dans Origins). Cet ajout bienvenu, permet de se replonger dans les différentes aventures sorties « à l’origine » sur Mega Drive.

Passé un petit manuel numérique, plutôt intéressant, qui présente les différents jeux inclus dans cette compilation et présentant leurs spécificités (en plus de leur date de sortie originale), nous arrivons au menu principal qui nous permet de choisir quel jeu nous souhaitons lancer et parcourir à toute vitesse, via des illustrations en 3 dimensions animées que nous pouvons voir d’un peu plus près. Nous disposons ainsi d’un accès individualisé aux 4 jeux ou alors d’un menu « Mission » qui permet de lancer un mode « histoire » permettant d’enchainer les 4 jeux selon l’ordre suivant (Sonic 1, Sonic CD, Sonic 2, Sonic 3, Sonic & Knuckles). Enfin un menu musée permet de consulter tout un tas d’images, de vidéos (séquences animées) et de sons, avec du contenu qu’il vous faudra débloquer au fil de votre progression.

Et 1 et 2 et 3 et 16 Sonic !

Faut-il présenter les jeux Sonic ? Nous allons d’abord parler des versions Mega Drive et des ajouts éventuels de la version PLUS… Jeux de plateformes hyper nerveux, mettant en scène un hérisson bleu… Avec la subtilité dans cette version de pouvoir également incarner Tails le renard volant à deux queues, Knuckles l’échidné et pour la première fois en jouable, Amy Rose, l’amoureuse de Sonic armée de son redoutable Marteau !

Outre ces nouveaux personnages jouables, les différents jeux ont été remaniés en partie avec la même équipe qui s’est occupée de Sonic Mania, afin de proposer une expérience de jeu plus « jouable » sur nos grands écrans, tout en ajoutant quelques nouveautés/simplifications au niveau du gameplay. Ainsi, chaque jeu peut être lancé en mode « anniversaire » pour profiter au mieux de ces ajouts. L’image s’adapte donc parfaitement à nos téléviseurs (en s’affichant en plein écran) et nous pouvons choir avec quel personnage nous souhaitons nous lancer dans l’aventure. Sonic bénéficie du « Drop Dash » hérité de Sonic Mania… Le Drop Dash kezako ? Eh bien cela permet à notre hérisson de commencer à charger de l’énergie pour se mettre en boule, directement pendant un saut… Cela fait qu’en atterrissant, il peut directement partir en boule comme une fusée (alors que dans la version classique, il se contente d’atterrir et de se s’arrêter avant de courir). Cela peut sembler assez insignifiant, mais il faut avouer que ce petit ajout facilite grandement la vie, une fois bien maitrisé. Cette nouveauté concerne Sonic, mais aussi (dans une moindre mesure) Amy, qui peut alors enchainer des coups de marteau une fois qu’elle atterrit au sol. L’autre atout du mode anniversaire, c’est la possibilité d’incarner Amy par exemple dans n’importe quel jeu Sonic (sorti sur Mega Drive… Nous parlerons de la partie Game Gear plus tard).

Ce nouveau mode vous octroie par défaut des vies illimitées, ainsi que la possibilité de gagner des pièces, que vous pourrez dépenser dans le musée pour débloquer du nouveau contenu. À cela s’ajoute également des modes combats de boss (pour les 4 jeux) et le mode Sphère Bleu (spécifique à Sonic 3), qui permet de jouer au mini-jeu « bonus » de Sonic 3 justement, dans un mode à part.

Pour les adeptes des compétitions, il est également possible de partager votre score en ligne et surtout les temps que vous avez mis pour finir les niveaux, afin de les comparer avec ceux des autres joueurs (et il faut avouer que certains d’entre eux sont plutôt impressionnants !)

Il est bien entendu possible de jouer aux différents jeux dans leurs éditions « classiques », mais dans ce cas, il ne sera pas possible de choisir votre personnage, d’utiliser le « drop dash » et vos vies seront limitées (comme à l’époque).

Vous l’aurez compris, le contenu de base et les ajouts de la version PLUS pour ce contenu, promettent déjà des longues heures de jeux supplémentaires, pour qui voudrait se refaire tous les Sonic dans les pics de Amy ou Knuckles (dans Sonic CD).

Les petits plus en PLUS…

Ainsi, en plus des personnages, le gros morceau de cette édition PLUS est l’ajout des 12 jeux Sonic sortis sur Game Gear. Bon, la première chose un peu dérangeante avec cet ajout, c’est son manque de mise en avant. Pourquoi ? Car pour y accéder, il faudra passer par le menu mission, puis par un sous-menu Game Gear, qui permettra alors d’accéder aux différents titres proposés. On regrette un peu que ces derniers ne soient pas plus visibles, surtout que c’est la toute première fois qu’on peut tous les retrouver dans une compilation Sonic !

Passé cette première déconvenue, nous avons pu constater, un peu tristement, que ces jeux ne bénéficient pas du traitement anniversaire et qu’ils sont proposés « dans leur jus ». Pour faire simple, ils sont proposés à l’identique de leurs versions sorties à l’origine sur Game Gear… Mais avec les ralentissements et les sons qui craquent comme à l’époque et il faut avouer que c’est franchement dommage ! Certes, cela permet de redécouvrir les jeux tels qu’ils étaient à l’époque, mais d’un autre côté, on aurait apprécié de pouvoir en profiter avec les améliorations graphiques proposées sur les autres jeux.

Évidemment, cela aurait demandé un peu plus de travail, mais là on a vraiment l’impression que les jeux ont été rajoutés sans autre forme d’efforts supplémentaires… Pour tout vous dire, même sur la partie « émulation », le fonctionnement est différent des autres jeux dans leur mode « classique ». Ici, il faut appuyer sur X pour remplacer le bouton Start (ce qui n’est pas des plus intuitif de prime abord, surtout quand on est habitué à presser +) et le système de sauvegarde est complètement différent, car sur les versions Game Gear, il est possible de sauvegarder à l’endroit précis où nous sommes (par contre, il n’est pas question de pouvoir remonter le temps de quelques secondes, comme nous avons pu le voir sur d’autres émulateurs). On notera toute de même que les jeux qui proposaient un mode multi à l’origine (comme Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine ou Sonic Drift 1 & 2) le proposent toujours. Par contre n’espérez pas jouer à plus de deux (comme à l’époque, encore une fois). Il faudra donc lancer le jeu en mode 2J et l’écran sera splitté en deux (chaque joueur ayant son côté). Encore une fois, dommage de ne pas avoir proposé une version autorisant des affrontements jusqu’à 4 joueurs !

Dernier petit point négatif (promis, après on arrête), c’est l’affichage en mode docké, qui clairement pique un peu avec les jeux Game Gear. Par contre ça passe beaucoup mieux en mode portable (que ce soit sur Switch OLED ou sur Switch Lite). Mais au final, ne boudons pas notre plaisir, même s’il n’y a pas eu d’efforts pour remettre ces jeux Game Gear au gout du jour, il reste toutefois appréciable de pouvoir les (re)découvrir dans une seule compilation, sans avoir à investir dans des cartons de piles pour en profiter !

Une compilation PLUS généreuse (malgré quelques moins)

Techniquement, vous l’aurez compris, la partie Game Gear qui vient en plus fait le minimum, par contre les autres jeux et les différents modes proposés (en plus du mode anniversaire), sont un vrai plus pour qui n’aurait pas encore investi dans la version Sonic Origins sorti l’an dernier.

Le musée présent dans le jeu incite à réussir les différents défis et à (re)jouer aux différents jeux pour en débloquer tout le contenu, de ce point de vue-là, il y a véritablement la volonté de fournir un contenu (parfois inédit) et intéressant pour les fans du hérisson bleu. Néanmoins, certains grinceront un peu des dents, en constatant que cette version Origins voit certaines des pistes originales de Sonic 3 modifiées (notamment Ice Cap, Carnival Night, …). Cela étant en partie dû à des problèmes de droits… (une partie de la BO de Sonic 3 aurait en effet été composée par Michael Jackson).

Enfin, pour celles et ceux qui se poseraient la question du prix, nous avons fait le calcul ! En divisant le nombre de jeux disponibles (16) par le prix (35 euros au moment où nous écrivons ces lignes), nous arrivons à 2,25 euros par jeu… Sans compter les différents bonus, ce qui au final reste assez honnête (en tenant compte que Sonic The Hedgehog dans sa version originale est vendue à 6,99 euros sur l’eShop et aux alentours de 15 euros dans sa version physique Mega Drive). Néanmoins, si le tarif vous semble toujours trop onéreux, nous pouvons vous recommander la version physique, qui propose en bonus un petit livret d’illustration plutôt sympathique.

Conclusion 7.3 /10 Même s’il ne s’agit pas encore de la version ultime des jeux Sonic sortis sur consoles 8 et 16 bits, Sonic Origins Plus reste toutefois une alternative hautement recommandable pour les fans du hérisson bleu ou pour les joueurs désireux de découvrir ses premières aventures dans de bonnes conditions (en tout cas pour les jeux disponibles en mode « Anniversaire »). On regrette que les jeux Game Gear n’aient pas profité de ce petit coup de lifting et souffrent des mêmes problèmes qu’à l’époque (notamment les ralentissements). Néanmoins, c’est la toute première fois que l’ensemble des jeux Sonic sortis sur Game Gear sont jouables dans une même compilation… Qui plus est, le fait de pouvoir incarner Amy et Knuckles dans l’ensemble des (premiers) jeux Sonic, permet de redécouvrir les titres sous un jour nouveau (surtout avec Knuckles dans Sonic CD). Si vous n’aviez pas encore craqué pour Sonic Origins, sorti l’an dernier à la même date, cette compilation version « Plus » s’avère donc une très bonne pioche, en attendant la prochaine… ! LES PLUS 16 jeux Sonic !

16 jeux Sonic ! Les 12 jeux Sonic sortis sur Game Gear réunis pour la première fois.

Les 12 jeux Sonic sortis sur Game Gear réunis pour la première fois. La possibilité d’incarner Sonic, Tails, Knuckles et Amy.

La possibilité d’incarner Sonic, Tails, Knuckles et Amy. Le mode musée et son contenu à débloquer.

Le mode musée et son contenu à débloquer. Les modes défis, combat de boss.

Les modes défis, combat de boss. Le mode Anniversaire pour les 3 premiers Sonic + Sonic CD.

Le mode Anniversaire pour les 3 premiers Sonic + Sonic CD. Pouvoir jouer aux Jeux Sonic Game Gear sans avoir à s’offrir une usine de piles. LES MOINS Les jeux Game Gear ne bénéficient pas du mode « Anniversaire ».

Les jeux Game Gear ne bénéficient pas du mode « Anniversaire ». Ça pique un peu en mode docké sans le mode Anniversaire.

Ça pique un peu en mode docké sans le mode Anniversaire. Les ralentissements pour les jeux Game Gear.

Les ralentissements pour les jeux Game Gear. Les sons qui « craquent » dans les jeux Game Gear.

Les sons qui « craquent » dans les jeux Game Gear. Dommage de ne pas avoir mis la version Mega Drive de Dr. Robotnik's Mean Bean Machine.

Dommage de ne pas avoir mis la version Mega Drive de Dr. Robotnik's Mean Bean Machine. La version multi limitée à 2 joueurs.

La version multi limitée à 2 joueurs. Pas encore la compilation ultime des jeux Sonic sortis sur consoles 8 et 16 bits.

Pas encore la compilation ultime des jeux Sonic sortis sur consoles 8 et 16 bits. L’absence de la partie 3D de Sonic Jam (pour chipoter). Détail de la note Graphismes (Mode Anniversaire) 0

Diversité des modes de jeu 0

Qualité de l’émulation Game Gear 0

Bonus à débloquer 0