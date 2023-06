“Tout vient à point à qui sait attendre”. Si vous aimez la série Pikmin, c’est un proverbe qui s’applique à la perfection. Après 9 ans d’attente entre le second et le troisième opus, il aura fallu cette fois-ci attendre 10 ans de plus pour que le quatrième pointe le bout de son nez. Sans compter les versions annexes sorties sur DS, mobile ou le Pikmin 3 Deluxe sur Switch, le temps se fait long pour nos astronautes malchanceux pour avoir de vraies nouvelles aventures. Après quelques heures de jeu, voyons rapidement quelle nouvelle épopée les attend.

Avant même d’entrer dans le vif du sujet, le premier constat que l’on a manette en main, c’est que le jeu est beau. Les couleurs sont vives, les décors particulièrement soignés et l’univers est vivant. En quelques minutes à peine, nous sommes déjà conquis par l’ambiance. Un bref tutoriel vous met aux commandes d’Olimar pour introduire le scénario ainsi que prendre en main les contrôles de votre personnage, des pikmins et la grosse nouveauté de cet opus : votre chien de sauvetage. Mais nous nous y attarderons un peu plus tard.

Une fois le tutoriel passé et quelques péripéties plus tard, vous vous retrouvez à incarner un personnage chargé de porter assistance à l’équipe de secours. Une petite phase de création de personnage très légère vous permet de créer votre avatar. Les choix sont assez maigres mais cela permet déjà de ne pas y passer trois heures, d’ajouter une petite touche de personnalité et de ne plus jouer l’une des effigies du jeu. Même si on peut rester sur sa faim avec cette option, le cœur du jeu n’en sera pas chamboulé pour autant.

Tout comme dans les précédents opus, votre objectif sera de cohabiter et collaborer avec les Pikmins afin qu’ils vous aident à récupérer des trésors qui serviront à réparer votre vaisseau. Le jeu apporte beaucoup d’humour avec une IA embarquée qui s’occupera de nommer les objets trouvés. Une console portable bien connue ou encore des canards en plastique auront alors une toute autre appellation dans cet univers. Chaque lieu sera truffé de trésors et de niveaux appelés “grottes” dans lesquels se cachent d’autres trésors et des astronautes à secourir. Parmi ces grottes se trouvent des niveaux spéciaux appelés Défis Dandori et Duels Dandori. Vous croiserez des astronautes “feuillus” à l’initiative de ces activités et qui mettront votre Dandori à l’épreuve, c’est-à-dire votre micro-gestion de vos pikmins. Les défis vous imposeront de récupérer tous les trésors en un temps limité. Les duels quant à eux vous mettront face à une IA et vous devrez récolter le plus de points sur une carte commune aux deux camps dans le temps imparti.

Un changement à noter et plutôt capital est que la gestion des rations qui existait dans Pikmin 3 n’est plus du tout présente. Vous pouvez donc vaquer à vos occupations et explorer librement les lieux sans vous préoccuper de cet aspect. Cette modification du gameplay peut s’avérer décevante pour ceux qui appréciaient cette pression en jeu, d’avoir à gérer efficacement et avec efficience chacune de vos actions et de disposer des ressources en quantité suffisante et au bon moment. Ce sont les Duels et Défis Dandori qui viendront en partie compenser cette difficulté retirée.

Une autre petite différence est au niveau du « vaisseau-mère » des pikmins : l’Oignon. En dehors des Tétailles (bulbe qui augmente la limite des pikmins que vous pouvez contrôler) vous pouvez trouver des Oignons de couleur. Une fois ceux-ci rapportés à l’Oignon principal, il pourra produire différentes couleurs de Pikmin correspondant aux couleurs que vous aurez amenées, ce qui viendra aussi modifier la couleur des fleurs-jetons autour de votre base. Il sera alors plus facile d’obtenir des pikmins de la couleur de votre choix (tant que vous avez l’Oignon qui va bien).

Parlons maintenant du chien, votre meilleur ami. Bien que petit au début, il grandira assez vite et déploiera tout son potentiel. Son but est simple, vous faciliter la vie. Que ce soit d’aider vos pikmins à porter des objets, attaquer des ennemis ou encore creuser, il sera le parfait couteau suisse. Vous pourrez également le chevaucher ce qui aura pour effet de regrouper l’intégralité des pikmins sous votre contrôle sur son dos. Fini les manifestations dans les champs avec des dizaines et des dizaines de pikmins qui vous suivaient partout. Sur le dos de votre chien, tout le monde est groupé et vous vous déplacez bien plus vite qu’à pied par la même occasion. Le chien vous permet d’accéder aussi à de nouveaux endroits puisqu’il peut nager (avec les pikmins sur son dos), sauter de petites hauteurs, charger pour briser certains éléments du décor friables ou encore faire tomber des choses trop en hauteur et inaccessibles. Vous pouvez également à tout moment changer de personnage et prendre le contrôle du chien uniquement. Dans un aspect moins poussé, on conserve cette fonctionnalité de Pikmin 3 de pouvoir répartir les tâches entre vous et un autre personnage, ici votre chien.

Dans l’ensemble, ce nouveau Pikmin semble prometteur avec des nouvelles mécaniques et fonctionnalités qui ne viennent pas révolutionner le genre mais qui apportent un peu de fraîcheur à la licence. Ces quelques heures passées à jouer nous ont clairement séduites et laissent présager d’autres heures de jeu palpitantes. De nombreuses surprises nous attendent encore avec les pikmins et la mission de sauvetage. Nous avons hâte de pouvoir partager cela avec vous prochainement dans notre test.