Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard, a déclaré aujourd’hui à la barre, lors de l’audience opposant Microsoft à la FTC, qu’il regrettait de ne pas avoir sorti Call of Duty sur la Nintendo Switch.

« C’était une mauvaise décision », a déclaré Kotick à propos du fait de ne pas sortir Call of Duty sur la Switch et de soutenir davantage la plateforme.

Kotick pensait que la Switch ne serait pas le succès qu’elle a connu et que la console hybride est « probablement la deuxième plus grande console de jeux vidéo de tous les temps. »

Si l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft est approuvée, Microsoft sortira les jeux Call of Duty sur les plateformes de Nintendo. En février, Microsoft a signé un « accord juridique contraignant de 10 ans » pour commercialiser les jeux Call of Duty sur les plates-formes Nintendo. Cet accord garantira que les jeux Call of Duty sortiront sur les plates-formes Nintendo le même jour que les jeux Xbox, avec une « parité totale en termes de fonctionnalités et de contenu ». Ainsi, les utilisateurs des plates-formes Nintendo « pourront découvrir Call of Duty de la même manière que les joueurs Xbox et PlayStation ».