Voici une annonce de la part de l’équipe de développement. Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 7.7.0.

■ Ajout de nouvelles aptitudes pour un héros légendaire et un héros mythique

Parmi les héros apparaissant dans les focus « Remix héros légendaires et mythiques », Chrom, St-Roi couronné, et Bramimond, L’énigme, obtiennent de nouvelles aptitudes.

○ Nouvelles aptitudes

・ Aptitude de soutien

Nouveau destin II

Portée : 1

Déplace la cible de l’autre côté de l’unité. Permet à l’unité d’agir à nouveau, confère Atq/Déf +6 et【Amplification】à l’unité et à son partenaire de duo pendant un tour, et inflige 【Isolement】à l’unité et à son partenaire de duo jusqu’à la fin de leur phase. (Une fois par tour.)

【Amplification】

Pour chaque caractéristique (Atq/Vit/Déf/Rés),

confère un boost égal au boost actuel de l’unité

pendant le combat, pendant un tour.

【Isolement】

La cible ne peut pas utiliser ou bénéficier d’aptitudes de soutien jusqu’à la fin de sa phase. (La cible ne peut pas utiliser ou bénéficier d’aptitudes telles que Danse et Chant, d’aptitudes qui annulent les malus des alliés telles que Vitalis et Ordre impérieux +, etc.)

Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude C

Querelle bleue 3

Pendant le combat, désactive les aptitudes de tous les ennemis de couleur bleue à l’exception de l’ennemi en combat. Contre une unité bleue, désactive les aptitudes de tous les ennemis à l’exception de l’ennemi en combat et inflige Atq/Vit/Déf/Rés -4 à l’ennemi pendant le combat.

Non compatible :

・ Aptitude B

Tempo Atq/Rés 3

Non compatible :

Inflige Atq/Rés -3 à l’ennemi et neutralise les effets qui confèrent compteur -X à l’ennemi ou infligent compteur +X à l’unité pendant le combat.

・ Aptitude C

Vide opaque

Désactive les aptitudes de tous les ennemis à l’exception de l’ennemi en combat, inflige Atq/Vit/Déf/Rés -5 à l’ennemi et réduit de 50 % le pourcentage des aptitudes des ennemis (sauf aptitudes spéciales) qui réduisent les dégâts à hauteur d’un certain pourcentage pendant le combat (par exemple, si l’aptitude d’un ennemi réduit les dégâts de 45 %, les réduira de 23 % à la place). Aptitude réservée à l’unité d’origine.

Chrom, St-Roi couronné, et Bramimond, L’énigme, auront de nouvelles armes à améliorer en même temps. Consultez la section intitulée « Nouvelles armes et améliorations » pour en savoir plus.

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 7.7.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 7 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 7 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/8/2023 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 7 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 7.7.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 6 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 7.7.0.

■ Nouvelles armes et améliorations

Au rang 5★, les héros suivants pourront obtenir de nouvelles armes qui leur seront réservées.

Hache de tigre

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Gerik, Tigre du désert

Hache du fils

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Ross, Fils de guerrier

・ Les armes ci-dessus peuvent être améliorées dans l’atelier d’armement après avoir été obtenues.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

Les armes suivantes pourront être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Épée venin

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Kempf, Général sournois

Souffle zéphyr

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Idunn, Paire de dragons

Lance exquise

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Perceval, Chevalier idéal

Randgríðr

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Chrom, St-Roi couronné

Tome du néant

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Bramimond, L’énigme

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

○ Ajout de nouveaux événements souvenir.

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Tour de soin (A/D) : niveau 11

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « II – Reconquérir la capitale » de Fire Emblem: The Binding Blade, et « Les Chacals du Dragon Déchu » de Fire Emblem Engage.

■ Mise à jour de Duels d’invocateurs

○ Vous pourrez augmenter votre niveau de faveur jusqu’à atteindre 3 300.

Cela sera mis en place à partir de la saison commençant le 11/7/2023 7:00(UTC).

■ Graals héroïques

Les héros suivants pourront être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Linus, Chien sauvage

・ Daraen, Marié assidu

■ Autres modifications

○ Nous allons corriger les erreurs suivantes dans Piège de Gullveig.

・ Si un joueur change une aptitude spéciale d’un héros dans l’écran « Gérer les équipes » et se lance au combat, la valeur du compteur d’aptitude spéciale de ce héros sera la même qu’avant le changement d’aptitude.

・ Problème d’affichage sur l’écran « Modifier aptitudes » lorsque vous faites défiler l’écran vers la gauche ou la droite.

De plus, nous allons ajouter une icône ABC dans le coin inférieur droit de l’emplacement d’aptitude S des héros de l’Appel aux armes pour qu’il soit plus facile de voir que cet emplacement peut être équipé de n’importe quelle aptitude A, B ou C.

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !