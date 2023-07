L’apparition du Pokemon de type eau Lézargus a déjà été confirmée dans Pokemon UNITE, mais nous avons maintenant plus d’informations. Il s’avère que Lézargus sera disponible dans le jeu la semaine prochaine, le 4 juillet 2023.

Pour célébrer ses débuts, une bande-annonce officielle a été diffusée sur la chaîne YouTube de Pokemon UNITE. Il s’agit d’un court extrait de gameplay de 30 secondes qui montre les mouvements d’Lézargus, en éliminant des ennemis et en marquant des buts. Vous pourrez bientôt en faire l’expérience en jeu, lorsque Lézargus fera ses débuts le 4 juillet.

Lézargus est un Pokémon de type Eau et le stade final d’évolution de la ligne évolutive de Sobble, l’un des starters de la huitième génération de jeux Pokémon, Pokémon Épée et Bouclier. Il est également connu sous le nom anglais d' »Inteleon ». Lézargus se distingue par son apparence élégante et sa nature furtive, inspirée des espions et des assassins.

Lézargus est un Pokémon mince et élancé, avec une silhouette svelte qui lui permet de se mouvoir rapidement et avec agilité. Il possède une couleur de peau bleue et argentée, ainsi que des yeux perçants et des griffes acérées. Ses mains et ses pieds sont adaptés pour grimper et s’accrocher aux surfaces. Une caractéristique notable d’Lézargus est sa queue, qui est extrêmement longue et fine, pouvant s’étirer pour atteindre des distances impressionnantes.

En termes de capacités, Lézargus excelle dans les attaques à distance et les tactiques furtives. Il est connu pour sa grande précision et sa capacité à frapper ses adversaires avec précision depuis de grandes distances. Il est également capable de se camoufler dans son environnement grâce à sa capacité spéciale appelée « Torrente ». Cette capacité permet à Lézargus d’augmenter la puissance de ses attaques de type Eau lorsque ses PV sont bas.

Les statistiques de base d’Lézargus sont principalement axées sur la vitesse et l’attaque spéciale. Avec une vitesse de base élevée, Lézargus est souvent en mesure d’attaquer en premier et de surpasser ses adversaires sur le plan de la vitesse. Son attaque spéciale est également élevée, ce qui lui permet d’infliger des dégâts considérables avec ses attaques spéciales de type Eau.

Lézargus possède un large éventail de mouvements, notamment des attaques de type Eau telles que Hydrocanon, Aqualave et Cascade, qui exploitent sa nature aquatique. Il peut par ailleurs apprendre des attaques de type Glace, Ténèbres et Normal, ce qui lui permet de diversifier ses options offensives.

En dehors des combats, Lézargus est un partenaire stratégique idéal. Sa nature furtive et son intelligence en font un excellent choix pour des missions d’espionnage ou des tâches qui nécessitent de la discrétion. Il est loyal envers son dresseur et fera tout ce qui est en son pouvoir pour remplir les objectifs qui lui sont confiés.

Lézargus a gagné en popularité depuis son introduction dans les jeux Pokémon Épée et Bouclier. Sa silhouette élégante et son style d’espion ont captivé l’imagination des dresseurs du monde entier. Que ce soit pour ses compétences au combat ou sa personnalité mystérieuse, Lézargus est un choix de Pokémon captivant pour ceux qui cherchent un partenaire subtil et puissant.