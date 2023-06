Après un gros mois de juin, le mois de juillet va proposer d’autres très bons jeux sur notre console hybride !

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en juin 2023, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Pikmin 4 (21 juillet)

Les Pikmin sont de retour pour une nouvelle grande aventure ! Explorez une planète inconnue et faites équipe avec les petits Pikmin ainsi que l’adorable chien sauveteur Otchin pour partir à la rescousse du capitaine Olimar et de l’équipe de secours. Explorez votre environnement, partez à la chasse au trésor dans de vastes zones ouvertes, affrontez des créatures sauvages, résolvez des énigmes et portez secours aux voyageurs perdus.

Disney Illusion Island (28 juillet)

Rejoignez Mickey et ses amis dans leur quête des trois livres mythiques cachés sur la mystérieuse île de Monoth afin de sauver le monde. Jouez en solo ou avec jusqu’à trois autres personnes en multijoueur local et courez, nagez, balancez-vous au-dessus du vide et sautez pour explorer une île aussi belle que mystérieuse, à la découverte de splendides décors, de personnages hauts en couleur ainsi que de secrets enfouis.

Might & Magic – Clash of Heroes : Definitive Edition (20 juillet)

Might & Magic: Clash of Heroes est un mélange unique de réflexion, de stratégie et de RPG : planifiez chacune de vos actions et combinez vos attaques pour vaincre vos ennemis dans des scénarios de combats inspirés de jeux de réflexion. Améliorez vos héros et vos créatures pour lancer des attaques de plus en plus dévastatrices sur vos adversaires et laissez le stratège en vous mener vos troupes à la victoire.

The Legend of Heroes: Trails into Reverie (7 juillet)

Quels destins attendent ces trois héros tragiques ? Utilisez le système Trails to Walk pour incarner tour à tour Rean Schwarzer, Lloyd Bannings et le mystérieux « C ». Déterminez le destin des personnages et découvrez des lieux clés au sein de Zemuria. Plongez dans des combats à la tactique raffinée, avec de nouvelles fonctionnalités telles que United Front, et découvrez de nouveaux alliés et défis dans les couloirs du True Reverie Corridor !

Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg (13 juillet)

À la Royal Academy of Magic (connue simplement sous le nom d’Academy), Marie a du mal à étudier l’alchimie. Un jour, l’une de ses professeurs lui donne accès à un atelier dans le cadre d’un examen de fin d’études quelque peu spécial. Afin d’obtenir son diplôme, Marie doit parvenir à créer un objet qui impressionnera sa professeure. Mais d’abord, Marie doit améliorer ses compétences d’alchimiste, récolter des ingrédients et obtenir suffisamment d’argent pour recruter des aventuriers ou acheter des recettes et des ustensiles… Ajoutez à cela les synthèses, les combats et les quêtes qu’elle doit effectuer, et il devient clair qu’elle a beaucoup à faire avant d’être prête pour son examen ! À vous de choisir par quoi commencer ! Faites de votre mieux pour obtenir votre diplôme à l’Academy, mais n’oubliez pas de vous amuser en chemin.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons (27 juillet)

Retrouvez les combats emblématiques de Double Dragon dans ce nouvel opus de la franchise de beat them all culte. Nous sommes en 199X. Une guerre nucléaire a dévasté New York City et les rares rescapés tentent de survivre dans les rues en proie aux émeutes et au crime. La ville est contrôlée par des gangs de criminels, qui terrorisent les survivants et se battent pour sa domination. Refusant d’accepter cette vie plus longtemps, Billy et Jimmy Lee décident de débarrasser leur ville de ces gangs. Découvrez les débuts des frères emblématiques de Double Dragon alors qu’ils affrontent de nouveaux ennemis et des visages connus dans cette histoire alternative. Dans ce nouvel opus prenant la forme d’un roguelite, chaque session est une nouvelle chance de plonger dans encore plus d’action. Intégrant un système de niveau dynamique unique, la difficulté des missions s’adaptera en fonction de l’ordre dans lequel vous y jouez. Incarnez le célèbre duo de frères Billy et Jimmy, Marian et Oncle Matin, ou neuf autres personnages à déverrouiller, aux mouvements et styles de jeu uniques. Grâce au mode coop locale 2 joueurs, profitez d’une quadruple dose d’action avec un(e) ami(e) en débarrassant les rues de la vermine.

NOBUNAGA’S AMBITION: Awakening (20 juillet)

Répondez à l’ambition dévorante de Nobunaga Oda et unifiez le Japon ! Les joueurs ont le soutien de fidèles seigneurs qui agissent selon leur propre volonté. Le système « Dominion » vous permet d’acquérir et d’allouer des territoires à vos seigneurs. En échange, ceux qui en bénéficient se consacrent au développement du clan. Répartissez les magnifiques terres de l’époque Sengoku du Japon comme bon vous semble et faites-les prospérer ! Avec plus de 2 200 officiers, un nombre encore jamais vu dans la série, vivez une histoire sensationnelle aux côtés de seigneurs uniques ! Ce jeu comprend également diverses fonctionnalités propres au 40ᵉ anniversaire de la série, comme les scénarios, les événements, les politiques et plus encore. Les éléments des titres précédents, comme la fonction d’édition qui permet aux joueurs de changer le statut des officiers, la musique d’ambiance et les scénarios, ou encore la création de nouveaux clans, sont par ailleurs inclus.

OXENFREE II: Lost Signals (12 juillet)

Les télés s’allument et s’éteignent toutes seules, les avions perdent leur radar et les stations de radio n’arrivent plus à émettre à cause des parasites. Dans la petite ville côtière de Camena, des ondes électromagnétiques incompréhensibles causent de soudaines interférences avec les équipements électriques et radio. Riley Poverly revient à contre-cœur dans sa ville natale pour mener l’enquête sur ce mystérieux phénomène. Ce qu’elle découvre va bien au-delà de tout ce qu’elle avait imaginé. OXENFREE II: Lost Signals est la suite hallucinante du thriller narratif OXENFREE de Night School Studio, qui avait été encensé par la critique. Attaquez directement par le second volet ou plongez plus profondément dans l’univers OXENFREE en commençant par le premier jeu. C’est vous qui voyez ! Au fur et à mesure de votre progression, chaque étape de l’histoire se dessinera à travers vos choix. La façon dont vous décidez de gérer les événements surnaturels modifiera à jamais le futur.

Koa and the Five Pirates of Mara (27 juillet)

Rejoignez les personnages préférés de la série, Koa et son ami Napopo, pour une épopée pleine d’action à travers le monde de Mara ! Traversez des îles sauvages, évitez des pièges sournois et battez les rrrrredoutables chefs des pirates dans cet hommage aux jeux de plateforme classiques. Débloquez tout un archipel, morceau par morceau. Des plages de sable fin aux volcans bouillonnants, il y aura toujours de charmantes îles colorées à visiter, chacune regorgeant de secrets et d’objets à collecter. Chaque niveau offre de magnifiques visuels riches en détails et en profondeur. Relaxez-vous ou partez à l’aventure et lancez-vous de nouveaux défis ! Des nouveaux joueurs aux speedrunners, Koa et les cinq pirates est une aventure de piraterie pour tous.

Punch Club 2: Fast Forward (20 juillet)

Votre père a disparu mystérieusement à votre naissance et vous avez passé 20 longues années dans le garage de votre mère autoritaire, ce qui vous a laissé tout le temps de faire de la musculation en rêvant des merveilles du monde. Mais votre vie est tout sauf un conte de fées : les gens se nourrissent de matière visqueuse, la corruption est partout et tout le monde vous cherche la bagarre… Mais vous pourriez tenter de retrouver votre père, voire devenir le « poing sombre » dont tout le monde parle, ce qui vous permettrait de sauver l’humanité tout en révélant les secrets de l’Organisme du Bien… ou pas. Choisissez l’aventure ou restez dans votre garage, c’est vous qui voyez.

20 longues années se sont écoulées depuis qu’un type sans nom a battu les grands méchants avec classe et retrouvé son père, permettant à tout le monde de vivre heureux (ou un truc dans le genre). Nous voilà donc dans le futur, tout est corrompu, le papier toilette a cédé la place aux coquillages et tout est cyberpunk. Retrouvez vos rues (à l’exception des néons) et plongez au cœur d’une aventure à mourir de rire sur fond de nostalgie des années 80 et de castagne (encore plus qu’avant).

Battez vos adversaires à coups de poing, de pied et même de triche si vous voulez. S’imposer au combat n’est jamais simple et demande du temps, de l’application, de l’argent et de l’entraînement ! Améliorez vos stats et vos techniques, planifiez vos affrontements et créez votre super école de combat ! C’est toujours mieux que de perdre et devenir la risée de tous. Même si rien ne vaut une bonne vieille bagarre sanglante à l’ancienne, il est tentant d’avoir recours au neuro-training et aux logiciels illégaux. Sachez toutefois que ces pratiques frauduleuses risquent de vous faire perdre votre crédibilité… et vos neurones.

Le rythme effréné du quotidien nécessite de gérer efficacement son temps pour survivre. C’est pareil dans Punch Club 2 ! Ce jeu est une authentique simulation ! Gérez votre emploi du temps et votre budget tout en dominant les classements de combat sur fond d’enquêtes criminelles et de collaboration avec la police, la pègre et tous ceux que vous croiserez. Terminer des quêtes vous ouvrira les portes de nouvelles écoles de combat et vous fera gagner des coups spéciaux, de l’argent, des points de bonne personne et même la Reine lion en VHS !

La première règle de Punch Club, c’est qu’on parle à tout le monde de Punch Club. Ajoutez-le dès maintenant à votre liste de souhaits et préparez-vous à combattre (pour des raisons légales, nous ne vous combattrons pas pour de vrai).

Manic Mechanics (13 juillet)

Il est temps de repasser votre salopette et de rattacher votre ceinture à outils ! Dans Manic Mechanics, vous et jusqu’à trois amis mécanos êtes au service des résidents férus de mécanique de l’île d’Octane. Votre mission ? Faire vos preuves dans les cinq quartiers de l’île d’Octane et défier les maestros mécanos qui les dirigent. Réparez autant de voitures, de camions, de motos, de tracteurs, de mini-sous-marins (et même d’ovnis) que possible pour démontrer votre talent dans cette course contre la montre effrénée. Venez à bout de 25 niveaux différents, tous plus exigeants les uns que les autres. Chaque partie est unique ! Relever les défis d’un garage est une chose, mais le maîtriser et battre le meilleur score de votre équipe demande de la coordination, des compétences et de la détermination. Vous et jusqu’à trois autres joueurs découvrirez un véritable chaos mécanique en coop et devrez former une équipe parfaitement rodée lors de sessions en local, sans fil ou encore en ligne. Enregistrez les meilleurs scores de votre équipe, débloquez de nouveaux personnages et découvrez des secrets cachés en explorant ensemble l’île d’Octane. Plus vite vous travaillez, plus le chaos se déchaîne. Des feux de carburant, des pneus qui explosent, des robots qui disjonctent, des vaches qui se bousculent et des enlèvements par des extraterrestres… tout peut arriver sur l’île d’Octane. Mais grâce à votre travail d’équipe, à vos compétences et peut-être à un peu de chance, vous pourrez rejoindre les Mécanos dingos !

Touhou: New World (13 juillet)

Coupées du reste du monde par une barrière mystique, la prêtresse Reimu Hakurei et la magicienne Marisa Kirisame coulent des jours relativement paisibles dans la région du Gensokyo. Un jour, elles se retrouvent transportées au-delà de la barrière, dans ce territoire inconnu qu’est le monde extérieur. Après avoir rencontré Sumireko, une jeune humaine s’étant prise de passion pour Gensokyo et ses merveilles, nos protagonistes finissent par trouver un moyen de rentrer chez elles, maintenant accompagnées d’une invitée surprise. Avec l’arrivée de Sumireko, le chaos s’abat sur Gensokyo, mais aussi sur le monde extérieur et bien au-delà ! Reimu et Marisa doivent à présent percer les mystères qui menacent leur région et rétablir la paix sur leurs terres. Signé Ankake Spa, l’équipe à l’origine de Touhou: Scarlet Curiosity, ce Touhou Project créé avec amour par des fans vous permettra de transcender les frontières de Gensokyo !

Cramped Room of Death (12 juillet)

Chaque étape pourrait être la dernière ! Le brave aventurier Lance adorait faire la fête, mais une nuit, il a trop mangé et s’est endormi profondément. La les vils Vizardians ont alors volé son trésor et ont même pris toutes ses armes, ne laissant que sa lance géante. Lance est entré dans les catacombes de la mort pour affronter les voleurs et récupérer ses biens perdus, mais il a vite compris pourquoi la lance avait été laissée derrière elle : elle tient à peine dans ces pièces exiguës ! Les bons mouvements dans le bon ordre Dans cette aventure de donjon stimulante, chaque pièce est un casse-tête casse-tête avec des virages serrés, mortels pièges et aucune marge d’erreur. Tout ce que vous avez à faire est de frapper chaque ennemi avec votre lance géante pour déverrouiller la porte d’à côté… mais parfois on ne peut même pas se retourner pour leur faire face, car les couloirs sont trop étroit et la lance est trop longue. Blocs coulissants, plates-formes qui s’effondrent, planchers à pointes… vous devrez planifiez vos mouvements avec soin si vous vous attendez à récupérer tout votre trésor volé.

Death or Treat (11 juillet)

L’esprit d’Halloween a été perdu il y a peu, et GhostMart est sur le point de faire faillite. Clark Fackerberg, le fondateur de FaceBoo! s’est mis à distribuer du Storyum : une drogue qui absorbe l’espoir et la volonté qu’éprouvent les habitants de HallowTown pour Halloween. Avec comme objectif de restaurer l’esprit d’Halloween ainsi que son commerce, Scary doit détruire FaceBoo! et ses 3 branches : Darkchat, Deviltube et RipTok. « Death or Treat » est un jeu roguelike-action en 2D et hack & slash proposant des environnements dessinés à la main et une animation traditionnelle. Explorez tous les mondes où vous pourrez y anéantir des hordes d’ennemis à l’aide de diverses armes et compétences. Vous incarnerez Scary, le propriétaire de Ghost Mart, numéro 1 dans la fabrication de bonbons d’Halloween.

Découvrez des mondes vastes, explorez de nouvelles cartes et essayez de survivre contre les hordes d’ennemis. Ce ne sera pas du gâteau, chaque monde représentant un plus grand défi que le précédent. En commençant par Darkchat, Riptok, Deviltube, et le dernier, mais non le moindre : FaceBoo!, l’ultime frontière épique. Le combat est l’un des piliers de base de Death or Treat. Choisissez votre style d’arme de prédilection (rapide, lourd, à distance) et affrontez une véritable horde d’ennemis dans le style hack & slash le plus authentique : volez dans les airs, et attaquez la foule avec force, déplacez-vous habilement et cherchez leur point faible. Chacune des boutiques que vous trouverez dans HallowTown peut fournir un profit différent pour votre entreprise. Vous pouvez créer de nouvelles armes à la forge de Frank ou acheter des potions de guérison chez DetoxBucks. Notre marchand vampire, Joe Bite Them, vous aidera à obtenir de nouveaux emplacements vides dans votre inventaire. Les employés de Pumpkin eux, vous enseigneront comment préparer des sorts magiques. Et pour finir… rendez-vous chez Pumpkin© pour échanger vos ingrédients contre plus de bonbons !

TAD – The Lost Explorer – Craziest and Madness Edition (7 juillet)

Partez avec Tad et son ami dans un nouveau voyage à travers différentes villes, où des énigmes difficiles vous attendent dans votre quête pour obtenir la tablette d’émeraude.

Luna & Monsters Tower Defense -The deprived magical kingdom- (27 juillet)

C’est un jeu de tower defense dans lequel les joueurs construisent des tours défensives en augmentant la population et en produisant du mana. Onze boss géants peuvent être invoqués en tant qu’alliés après les avoir vaincus, et ils vous soutiendront avec leur magie unique. Il y a 3 niveaux de difficulté, 35 pistes sur la bande-son originale, et chaque boss a la sienne, pour un total de 65 niveaux volumineux. Invoquez des boss géants en les battant ! Vous pouvez les invoquer en produisant du MANA. Ils ont une variété d’attaques uniques, alors faites en sorte de les utiliser en fonction de la situation.

Venba (31 juillet)

Venba est un jeu narratif qui fait la part belle à la cuisine, où vous incarnez une mère qui immigre de l’Inde vers le Canada avec sa famille dans les années 1980. Les joueurs sont invités à cuisiner des plats divers, reconstituer des recettes oubliées, tenir des conversations à choix multiples et vivre cette histoire qui explore les thèmes de la famille, de l’amour, de la perte, et plus encore.