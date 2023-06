Saint-Ouen, France – 30 juin 2023 – Just For Games et Bad Seed ont la joie d’annoncer la sortie ce jour de Crime O’Clock, le jeu d’enquête à travers les époques, sur Nintendo Switch.

Le jeu est disponible sur l’ eShop Nintendo , ainsi qu’en édition physique. Retrouvez tous les liens pour vous procurer le jeu sur notre site web .