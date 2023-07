Le producteur de la série The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, s’est à nouveau exprimé sur la possibilité de revisiter le style des anciens jeux de la série, mais rien n’est prévu pour l’instant. Dans une interview avec la branche néerlandaise de RTL (ici), Aonuma a déclaré que des jeux comme Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ont été possibles grâce à ce qui les a précédés. Cependant, plutôt que de se pencher sur les anciens jeux de la série, Nintendo préfère « regarder vers l’avenir ».

Les deux derniers Zelda sont très différents. Les vieux fans disent parfois qu’ils préféreraient un Zelda classique, à l’ancienne. Aimeriez-vous en faire un jour ?

Aonuma : Il est difficile de se prononcer sur l’avenir. Cela dit, grâce aux précédents jeux Zelda, un jeu comme Tears of the Kingdom existe aujourd’hui. Ce jeu est né des idées que nous avons eues par le passé. Nous essayons toujours de créer quelque chose qui offre plus que les titres précédents. À cet égard, nous ne nous préoccupons plus vraiment de nos anciens jeux. Nous préférons nous tourner vers l’avenir.