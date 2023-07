Bigben, que l’on ne présente plus pour ses nombreux accessoires, nous propose ici une pochette rigide d’une belle taille pour ranger n’importe quel type de Switch, du format OLED à la classique, en passant même par la Lite. Idéal en cette période de vacances pour transporter votre console sans risque, et pour pouvoir en profiter partout en toutes circonstances !

Cette pochette somme toute classique offre une résistance d’une très bonne qualité. Très solide, même après de nombreuses chutes, la pochette ne subit aucune déformation visible et le contenu reste solidement protégé. On y retrouve un emplacement pour votre console, ainsi qu’un support pour ranger son chargeur. On regrettera par contre l’absence d’emplacements pour vos cartouches de jeux.

Conclusion LES PLUS Une protection rigide solide, qui ne craint pas les chutes et les chocs.

LES MOINS On regrette l'absence d'un support pour les jeux. Sacoche légère mais qui prendra tout de même un peu de place dans un sac. Le support du chargeur sous forme de filet un peu trop détendu.

Le support du chargeur sous forme de filet un peu trop détendu. Le support du chargeur qui se retrouve directement sur l’écran.