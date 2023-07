Le géant japonais Square Enix a récemment tenu sa 43ᵉ assemblée générale annuelle et l’équipe de direction a répondu à un certain nombre de questions posées par les investisseurs. L’équipe de direction a répondu à un certain nombre de questions posées par les investisseurs.

L’un des points soulevés lors de la session de questions-réponses est que certains investisseurs sont mécontents de l’allongement des délais entre les sorties de jeux importants par rapport à d’autres entreprises de la même taille et de la même stature.

La direction de Square Enix a répondu qu’elle cherchait à renforcer son organisation interne de développement, afin de lutter contre ce problème. Ils espèrent ainsi « promouvoir le développement non seulement de titres majeurs, mais aussi de nouvelles propriétés intellectuelles sous l’égide de la nouvelle équipe de direction ».

Un investisseur a également interrogé la société sur ses projets de remasters et de remakes et a souligné qu’il aimerait voir un remaster de Xenogears. La direction a répondu qu’elle « étudie actuellement diverses idées au sein de l’entreprise » et que les investisseurs devraient attendre avec impatience les prochaines annonces.

En ce qui concerne les activités existantes de l’entreprise, l’intervalle entre les sorties de jeux est plus long que pour ses concurrents. Même si la qualité de ses titres est élevée, ces longs intervalles semblent avoir un impact sur les ventes. Que pensez-vous du calendrier de sortie des principaux titres à venir ?

« Je m’abstiendrai d’entrer dans les détails, mais je dirai que nous pensons que le renforcement de notre organisation interne de développement sera bénéfique, car la difficulté de développer des titres majeurs devient extrêmement élevée, ce qui a également des répercussions sur les délais de développement. Nous espérons que ce renforcement de notre organisation favorisera le développement non seulement de titres majeurs, mais aussi de nouvelles propriétés intellectuelles sous la houlette de la nouvelle équipe de direction. »

Final Fantasy I-VI Pixel Remaster » a été bien accueilli. Est-il prévu de remasteriser d’autres titres ? Personnellement, j’aimerais jouer à « Xenogears ».

« Nous nous abstiendrons de communiquer des informations sur de nouveaux titres, mais nous étudions diverses idées au sein de l’entreprise et espérons que vous attendrez avec impatience les prochaines annonces.

Source