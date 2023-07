Quatre mois se sont écoulés. Quatre longs mois d’impatience avant de reprendre le volant de nos bolides fétiches sur de « nouvelles » courses débordantes de peaux de bananes, de carapaces bleues, rouges et vertes, mais aussi généreuses en pièces et autres passages secrets. Mario Kart 8 Deluxe s’enrichit à nouveau de nombreux circuits, mais aussi de pilotes, à l’occasion d’une nouvelle vague pleine de surprises. Ooonn the rooaad again les amis !

Menu Mario Kart : il est temps de passer au dessert !

Souvent le moment le plus attendu du repas, parfaitement assumé par les plus jeunes, parfois un peu plus honteux chez les adultes, le dessert est le moment de se faire plaisir, de savourer des mets savoureux aux effluves sucrés irremplaçables.

Nintendo nous gâte dès l’arrivée de cette nouvelle vague puisque ce n’est pas un, ni deux, mais trois nouveaux pilotes qui viennent grossir les rangs, déjà bien remplis. Parmi eux, nous y retrouvons avec grand plaisir Flora Piranha, cette plante incroyable, avec ses jolies mains feuillues et sa tête immense (si si, vraiment elle prend de la place !). A ses côtés, le non moins célèbre Wiggler, cette drôle de chenille découverte pour la première fois dans Super Mario World. Ne manquant pas de sourire et de se trémousser tout au long des courses, ce pilote ravira notamment les plus jeunes ! Enfin, les amoureux de la licence (comment peut-il en être autrement…?!) seront tout aussi ravis de retrouver Kamek, que nous adorons détester tant il nous fait rire à chacune de ses apparitions (jusqu’au cinéma…!) tandis qu’il tente tant bien que mal d’être le parfait bras droit de Bowser. Son rire démoniaque résonne sur la piste, tandis que son chapeau pointu frémit au gré des quelques bourrasques. Les joueurs sont ainsi particulièrement gâtés, avec ces nouveaux personnages qui font aujourd’hui partie intégrante de l’univers de Mario. Voilà donc un parfait hommage rendu à ces entités qui méritent leur place sur la ligne de départ. Ne serait-il pas temps de la rejoindre par ailleurs ?

Deux coupes, comptant chacune quatre circuits, sont à découvrir au fil de cette 5ème vague.

La Coupe Plume

Athènes Antique (Tour) :

Il est toujours agréable de retrouver des circuits issus de Mario Kart Tour. Peu avares en décors et clins d’œil, ils mettent le plus souvent en scène des villes emblématiques, tout en rendant hommage à de multiples monuments et autres points d’intérêts. Cette fois-ci, les développeurs ont fait le choix de nous emmener à Athènes, la capitale de la Grèce. Le circuit, d’une belle longueur pour notre plus grand plaisir, propulse le joueur dans une atmosphère très typique, tandis que les colonnes jonchent le sol. La musique, épique, accompagne le pilote comme s’il devait être galvanisé avant de rentrer dans l’arène. Une arène au cœur de cette belle acropole qu’il découvrira bientôt, acclamé à maintes reprises par une flopée de Yoshis fidèles au rendez-vous. Comme à l’accoutumée, le parcours évolue au fil des passages du joueur afin de donner l’impression qu’il n’emprunte jamais le même chemin. Véritable plongeon dans le passé, cette première bouchée du dessert est un régal !

Paquebot Daisy (GCN) :

Qui dit paquebot… qui dit bateau de croisière… ne peut que faire songer au Titanic ! Nous n’avons guère fait exception à la règle et nous sommes surpris à avoir une pensée pour tous ces passagers qui ont emprunté les ponts et les coursives avec élégance. Même la musique, tel un air de vacances, laisse planer une certaine légèreté dans cette ambiance qui se veut apaisante mais qui manque cruellement de chaleur. En effet, malgré un parcours graphiquement joli, les passagers semblent avoir (déjà…) quitté le navire : quel désert ! La salle de restaurant compte quelques convives, mais elle manque de tables et de festivités, malgré une certaine danse du mobilier en fin de parcours. Un passage assez étroit est à souligner mais il est la seule originalité du circuit auquel il manque un petit quelque chose pour assurément sortir du lot.

Route Clair de Lune (Wii) :

Changement complet de décor et d’ambiance : attention cette fois-ci ça déménage ! Après le calme du bateau fantôme, le joueur est invité à prendre la route sous une musique électro. La circulation est assez dense, et il va falloir faire preuve d’un peu d’adresse pour passer entre les camions, les véhicules bombes tout en essayant de se frayer un chemin sur les planches de surf sur les barres de toit ! De nombreux accélérateurs sont disposés sur la route afin de peaufiner toujours plus le sens de la vitesse du circuit. Ça dépote ! Hey, faites gaffe à la barrière devant vous !

Course à la propreté (inédit) :

Chic, du tout neuf ! Tels des bambins devant un cadeau de Noël bonus et mystérieux, nous avions hâte de découvrir ce nouveau tracé. Prenant place dans une salle de bain, le joueur va devoir zigzaguer entre le lavabo, la baignoire et même des toilettes pour atteindre la ligne d’arrivée. Un parcours insolite et plein d’originalités, tandis que le circuit s’aventure même dans les canalisations (avec forcément une propreté discutable, et même un poisson !). Entre les tubes de dentifrices, les savons et serviettes, l’eau s’invite à la fête et il se pourrait bien qu’un dégât des eaux soit à déplorer ! L’occasion d’explorer un passage secret, tandis que l’eau se déverse juste à côté. Bravo Nintendo pour cette jolie réalisation, originale et surprenante !

Coupe Cerises :

Road-Trip à Los Angeles (Tour)

Hop, c’est reparti pour un circuit Tour ! Cette fois-ci, c’est la côte Ouest américaine qui nous ouvre ses portes. Les clins d’œil à l’univers de Nintendo ne manquent pas et s’affichent un peu partout dans la ville. La balade se poursuit au-dessus du stade, avant de se plonger au cœur de la ville plus cosy. À nouveau, les décors y sont particulièrement bien travaillés, avec une plage retranscrite avec précision. Ne serait-ce pas le moment de faire un peu de surf non loin de là, vous savez… Malibu…?

Pays crépuscule (GBA) :

Nous voilà assurément dans le circuit le plus rétro de cette vague. Cette impression nous a habités tout au long du parcours : ce dernier manque d’une certaine profondeur. Peu original, il se dote d’un relief léger ne donnant lieu qu’à bien peu d’extravagances. En outre, il s’avère très court, la ligne d’arrivée est si vite atteinte ! Les jeux de lumière y restent néanmoins subtiles et réussis, avec les rayons du soleil qui viennent recouvrir d’une jolie couverture dorée la moindre flaque au sol. Les Maskass ont endossé leurs plus belles tenues de mineurs et semblent se trémousser au rythme très folklorique/country qui englobe le circuit.

Cap Koopa (Wii) :

Bienvenue dans les rapides ! L’eau est au cœur du circuit et semble traverser l’écran jusqu’à venir nous éclabousser sans vergogne ! Le parcours peut se pavaner de passages particulièrement réussis grâce à ses jeux d’eau et ses rapides qui permettent d’avancer à toute vitesse dans le décor. La musique, assez loufoque, endosse avec joie son rôle et donne plus de courage encore pour se lancer dans le plongeon à pic qui s’avère être la pièce maîtresse de ce circuit ! Les bruitages lui rendent tout particulièrement honneur, en soulignant l’entrée et la sortie du joueur par les inconditionnels sons de Mario qui rentre/sort d’un tuyau !

Virage à Vancouver (Tour)

La découverte de cette 5ème vague se clôture sur un nouveau parcours issu de Mario Kart Tour : partons pour le Canada et sa célèbre ville de Vancouver. Aussitôt, la qualité artistique du parcours saute aux yeux : comment rester insensible face à ce paysage délicatement enneigé tandis que nous avançons sur des ponts particulièrement bien décorés avec de nombreux petits spots lumineux ? L’étroitesse du passage ne peut que souligner la délicatesse des lieux. Les tours suivants sont davantage orientés vers la balade, avec un passage dans un parc agréable où il semblerait appréciable de flâner au clair de Lune avec l’être aimé. La ville et sa patinoire sont aussi au cœur même du parcours et le joueur ne manquera pas d’y faire quelques passages.

Oh… nous voilà déjà au terme de cette 5ème vague… avant dernière de cette déferlante de DLC. À nouveau, Nintendo a su sortir de son chapeau de belles surprises, avec l’arrivée de plusieurs pilotes et un circuit inédit. Les retrouvailles avec les circuits d’antan, qui ont fait la renommée de la licence, sont toujours délicieuses, avec des graphismes majoritairement très réussis. Les impressions de vitesse sont réelles dans la plupart des circuits désormais disponibles, même si les hauteurs n’étaient peut-être pas les plus à l’honneur dans cette vague. Nous avons en revanche pris grand plaisir à parcourir les villes célèbres, même si ce passage dans la salle de bain reste la petite cerise sur ce délicieux dessert ! Ne manque plus qu’un agréable digestif pour clôturer ce repas de maître… Deux emplacements mystérieux laissent présager l’arrivée prochaine de deux nouveaux pilotes… Rendez-vous en fin d’année pour les découvrir !