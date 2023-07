Composé par les créateurs à l’esprit tordu de Super Crazy Guitar Maniac Deluxe, ce successeur spirituel innove en fusion de genres !

Konami Digital Entertainment B.V. et le studio de développement britannique Second Impact Games dévoilent aujourd’hui Super Crazy Rhythm Castle, un mashup d’énigmes en co-op complètement inouï ! Jeu de rythme mettant en scène différents personnages, Super Crazy Rhythm Castle mixe les genres pour embarquer les joueurs dans une aventure originale, au cœur d’un étrange château habité par un roi cruel qui leur fera perdre le rythme !

En solo ou en groupe (avec jusqu’à 3 amis), les joueurs parviendront-ils à conquérir le château ?

En complément de cette bande-annonce, KONAMI et Second Impact Games se sont associés à TikTok pour offrir un aperçu exclusif de différents niveaux et modes de jeu les 12 et 13 juillet – une première pour la plateforme – par le biais de spectrexgaming, itsnick&cam, Magukarp et sholaheyy.

Créé par le micro-studio britannique Second Impact Games, Super Crazy Rhythm Castle est le résultat de plus de dix ans passés à affiner ce que signifie un jeu « super crazy » ! Konami Digital Entertainment B.V. et Second Impact Games travaillent ensemble à travers un partenariat d’édition pour lancer le titre dans le monde entier sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam® et Nintendo Switch™.

Super Crazy Rhythm Castle est désormais disponible en précommande pour ses versions physiques, et peut être ajouté à la wishlist sur les plateformes numériques. Davantage d’informations concernant les précommandes numériques et la date de sortie seront dévoilées ultérieurement.

Une aventure absurde

Un voyage inoubliable le cœur léger et le pied qui tape. Vous ne formerez qu’un avec la musique et la folie.

Héros improbables, approchez-vous du Château du Rythme ! Le Roi Ferdinand vous y attend, prêt à défendre sa couronne et à gâcher votre journée. Il vous faudra alors relever ses défis tordus et le battre à son propre jeu. Jetez des haricots dans un rituel d’invocation. Arrêtez un DJ-aubergine géant. Recouvrez de sauce de petits bonhommes en viande pour des raisons qui, nous vous en faisons la promesse, deviendront limpides. Et tout ceci en gardant le rythme !

Une bande-son avec du bon son

Plus de 30 pistes – et quelques morceaux cachés – raviront les amateurs de rock, hip hop, dubstep et plus encore.

Une co-op captivante

Un gameplay de coopération chaotique mais fun et accessible. Vous n’êtes pas pro en jeux de rythme ? Pas de souci : chaque joueur peut jouer sa musique avec un mode à trois touches ou un mode à quatre touches – ou se concentrer sur les énigmes tandis que ses amis s’occupent de la musique ! En solo ou avec des amis, préparez-vous à embrasser la folie et à relever les défis du Château du Rythme.

Du multitâche musical

Entre escape room mélodique et arcade d’ascenseur, vous devrez élargir vos horizons musicaux pour déjouer les méfaits du roi. De la musique, des tâches délicates et de l’action explosive composeront chaque niveau !

Revivez le rythme

En quête d’une médaille d’or ? Débloquez et jouez chaque chanson du Music Lab. Pas d’entourloupes, juste du pur rythme !