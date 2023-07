La société chinoise Tencent a annoncé son intention de racheter Techland, le studio à l’origine de la célèbre série Dying Light et des jeux Dead Island, entre autres.

D’ailleurs, on attend toujours la version cloud de Dying Light 2 Stay Human sur Nintendo Switch.

Fondée en 1998 par Ma Huateng et Zhang Zhidong, Tencent est un mastodonte du marché, il possède une participation dans un grand nombre de développeurs et d’éditeurs de jeux vidéo, tant en Chine qu’à l’international. Parmi ses acquisitions notables figurent Riot Games (développeur de League of Legends), Supercell (développeur de Clash of Clans), Epic Games (développeur de Fortnite), etc. Tencent possède des plateformes de distribution de jeux en Chine, telles que WeGame ou QQ Games (équivalents de Steam), qui lui permettent de commercialiser et de distribuer ses propres jeux ainsi que ceux d’autres développeurs auprès d’un vaste public.

Parmi les jeux les plus populaires de Tencent, on peut citer :

League of Legends

Honor of Kings

PUBG Mobile

Call of Duty: Mobile

Fortnite

Clash of Clans

Brawl Stars

Candy Crush Saga

Temple Run

Subway Surfers

La nouvelle a été officiellement annoncée cet après-midi dans un billet de blog par le PDG de Techland, Pawel Marchewka. Tencent est actuellement en train de devenir l’actionnaire majoritaire de Techland et Pawel espère qu’avec leur soutien financier, ils pourront donner vie aux visions de jeux vidéo de l’équipe. Voici le communiqué qui a été publié.

« Chers joueurs, je souhaite vous faire part d’une nouvelle passionnante qui marquera le début d’un nouveau chapitre de l’histoire de Techland. Techland fait partie intégrante de ma vie depuis plus de 30 ans maintenant et c’est quelque chose que je chéris vraiment. Techland, ce sont nos jeux, l’incroyable équipe qui est derrière eux et vous, les joueurs qui jouent à ces jeux. Chaque fois que je pense à l’avenir de Techland, je veux ce qu’il y a de mieux pour nos jeux, pour l’équipe et pour vous. Et bien que je sois très fier de ce que nous avons accompli en tant que studio indépendant au cours de toutes ces années, je pense que le meilleur reste à venir. Nous rêvons de faire de Dying Light l’expérience ultime du jeu de zombies pour les joueurs du monde entier, en vous offrant de multiples aventures étonnantes et en repoussant les limites des modes solo et en ligne à un niveau totalement nouveau.Notre action-RPG en monde ouvert dans un cadre fantastique est déjà en train de devenir quelque chose de vraiment spécial, et l’objectif ici est de s’assurer qu’il sera à la hauteur des attentes pour notre première nouvelle IP depuis près d’une décennie.Pouvons-nous réaliser ces rêves ? Oui, nous le pouvons. Mais nous avons réalisé que les rêves les plus beaux et les plus audacieux ne peuvent être réalisés qu’en travaillant côte à côte avec des amis qui partagent la même vision et la même passion, et qui ont la volonté de les soutenir par leurs connaissances, leur expérience et leurs capacités. Aujourd’hui, je suis heureux d’annoncer le partenariat avec Tencent, qui est en train de devenir l’actionnaire majoritaire de Techland. Faire équipe avec Tencent nous permettra d’avancer à toute vitesse dans l’exécution de la vision de nos jeux. Nous avons choisi un allié qui s’est déjà associé à certaines des meilleures sociétés de jeux vidéo au monde et les a aidées à atteindre de nouveaux sommets tout en respectant leur façon de faire. Nous conserverons l’entière propriété de nos droits de propriété intellectuelle, la liberté de création et continuerons à opérer de la façon que nous croyons juste. Je ne pourrais pas être plus heureux que nous fassions ce pas de géant vers l’avenir et que nous partagions ce moment avec vous. Merci d’être avec nous dans ce voyage, de jouer à nos jeux et d’être une source inépuisable d’inspiration et d’énergie positive qui nous permet d’aller de l’avant. Les meilleurs souvenirs sont encore devant nous ! »

Techland est un studio de développement de jeux vidéo polonais fondé en 1991 par Paweł Marchewka. Le studio est basé à Wrocław, en Pologne. Le premier jeu de Techland, Call of Juarez, est sorti en 2006. Le jeu est un FPS western qui a été acclamé par la critique. Le jeu a été suivi d’une suite, Call of Juarez: Bound in Blood, sortie en 2009. En 2011, Techland a sorti le jeu Dead Island, un jeu d’action-aventure de zombies. Le jeu a été un succès commercial et critique. Il a été suivi d’une suite, Dead Island 2, qui a été repoussée plusieurs fois et est sortie en 2022. En 2015, Techland a sorti le jeu Dying Light, un jeu d’action-aventure de zombies en monde ouvert. Le jeu a été un succès commercial et critique. Il a été suivi d’une suite, Dying Light 2 Stay Human, sortie en 2022.

Source