Nous ne disposons pas encore du top 10 des ventes de jeux au Royaume-Uni pour la semaine dernière, mais nous avons une information importante. Pikmin 4 termine la semaine Top 1, comme disent les jeunes.

Pour en savoir plus, en ce qui concerne le Royaume-Uni, Pikmin 4 a réussi à dépasser les ventes de lancement de Pikmin 3 Deluxe sur Switch de 45 %. N’oubliez pas que ces données ne concernent que les ventes physiques, plus très à la mode au pays (voir ici), Nintendo ne révélant pas les données numériques du jeu.

Pikmin 4 is No.1 in the UK boxed charts this week. Sales up 45% compared with the launch of Pikmin 3: Deluxe in October 2020

— Christopher Dring (@Chris_Dring) July 24, 2023