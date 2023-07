Minneapolis, Minnesota, Saint-Ouen, France – 25 juillet 2023 – GameMill Entertainment et Just For Games sont ravis d’annoncer l’arrivée du tout premier jeu vidéo sur consoles dédié à l’univers coloré et musical des Trolls de Dreamworks : Trolls: Remix Rescue.

Incarnez vos Trolls préférés et partez à l’aventure seul ou en coopération jusqu’à quatre joueurs dans les environnements pleins de couleurs des films d’animation Trolls ! Explorez des niveaux de plateformes en 3D, et défiez-vous lors de jeux de rythme reprenant les musiques iconiques issues de la très populaire saga de films Trolls.

Trolls: Remix Rescue sera disponible en édition physique sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch le 3 novembre 2023.

À propos de Trolls: Remix Rescue : Incarnez Poppy, Branch et d’autres de vos Trolls de DreamWorks préférés et explorez, détruisez, dansez et combattez pour sauver le royaume des Trolls d’un méchant mélodiste qui tente d’altérer l’harmonie musicale des Trolls ! Caractéristiques principales : JOUEZ LES TROLLS : Choisissez l’un de vos Trolls préférés, dont Poppy, Branch, Guy Diamond et bien d’autres, et explorez le royaume des Trolls pour le sauver !

CRÉEZ ET JOUEZ votre propre personnage Troll personnalisé avec différentes coiffures, caractéristiques de visage, tenues, et plus encore avec des milliers de possibilités de combinaisons !

LES CHEVEUX NE SONT PAS LÀ QUE POUR LE STYLE : Pratiquez les arts martiaux avec vos cheveux pour fouetter vos ennemis, faites tournoyer votre chevelure pour flotter comme un hélicoptère et utilisez-les pour attraper, transporter, pousser, tirer, lancer et écraser des objets tout au long de votre quête.

MINI-JEUX ET DÉFIS MUSICAUX : Participez à des mini-jeux de rythme et résolvez des énigmes environnementales amusantes et stimulantes pour débloquer des objets spéciaux ou de nouvelles capacités.

BOUGEZ AU RYTHME DES TROLLS : La bande-son du jeu contient des musiques issues de la franchise cinématographique Trolls de DreamWorks Animation, telles que : Get Back Up Again Hair Up Et plus encore !

IMMERGEZ-VOUS TOTALEMENT DANS LE ROYAUME DES TROLLS : Explorez les merveilles de vos royaumes trolls préférés : le village pop de Poppy et Branch, la ville volcanique de Barb, la ville vaisseau-mère de Cooper, et bien d’autres encore !

AMUSEZ-VOUS AVEC VOS AMIS : Jusqu’à 4 joueurs en mode coopératif et multijoueur local.