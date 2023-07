Jupiter a toujours soutenu les plateformes Nintendo avec de multiples jeux Picross, il semble qu’ils seront aussi présents avec le successeur de la Nintendo Switch.

Neuf jeux Picross différents sont actuellement disponibles sur Nintendo Switch. Jupiter a également sorti Picross S Genesis & Master System Edition, Picross Lord of the Nazarick, Kemono Friends Picross, et Picross X : Picbits vs Uzboross. La 3DS a reçu sa propre gamme de jeux avec la série Picross e. En outre, Jupiter a travaillé avec Nintendo sur My Nintendo Picross : The Legend of Zelda : Twilight Princess.

Dans une interview avec VGC, Norichika Meguro de la société a déclaré que Picross « arrivera certainement sur la nouvelle console par la suite, alors attendez-la avec impatience. » Aucun autre projet n’a été communiqué, mais il est possible que rien de concret ne soit en cours de développement – bien sûr, Nintendo n’a pas encore dévoilé de nouvelle console.

