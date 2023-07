Après des années d’attente, Bomb Rush Cyberfunk est presque enfin là. Le titre inspiré de Jet Set Radio arrivera sur Nintendo Switch le 18 août 2023.

Commencez votre propre cypher et dansez, faites des graffitis, collectionnez les beats, enchaînez les tricks et affrontez la police pour revendiquer votre territoire dans la métropole tentaculaire de New Amsterdam. Red est un street artiste qui a perdu sa tête et possède maintenant une tête robotisée dotée d’une IA. À la recherche de ses racines, il rejoint le Bomb Rush Crew, composé de Tryce et Bel, qui rêvent de conquérir la ville. Ensemble, ils découvriront petit à petit comment la tête de Red a disparu et à quel point son côté humain est intrinsèquement lié à l’univers du graffiti.