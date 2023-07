Le mois d’août est presque arrivé, et c’est généralement à cette période que The Pokemon Company et Game Freak organisent une présentation des Pokemon Presents pour donner des nouvelles et des mises à jour sur leurs différents projets. En fait, cela fait maintenant deux années consécutives qu’il y a une présentation Pokemon au mois d’août.

Un dataminer (@EternalStay0) a fouillé dans les fichiers de Pokémon MastersEX et a découvert qu’il y avait des informations relatives à une présentation de Pokemon qui aurait lieu le 8 août.

Évidemment, cela n’a pas été annoncé officiellement, donc c’est une rumeur pour l’instant, mais comme il s’agit d’une datamine, c’est à peu près ce qui se rapproche le plus d’une révélation officielle, sans que ce soit vraiment le cas.

Après si vous voulez quelque chose de plus explicite, il y a carrément une « campagne » appelée #PokemonPresents qui démarre le 8 août à 15 h (le fameux « startDate: 1691499600 ». Voili voilou 🙂 pic.twitter.com/tS5DEjqBQQ — Lorris (EternalStay) (@EternalStay0) July 28, 2023