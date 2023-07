Annoncé il y a peu par Nacon sans aucun média, Asterix et Obelix Heroes est un jeu de cartes dans lequel il faut constituer un deck pour affronter les Romains. Collectionnez les personnages de la célèbre bande dessinée et utilisez leurs capacités pour maintenir les envoyés de César en dehors du village, et de la Gaule. Le jeu sera disponible le 5 octobre prochain.

