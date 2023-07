Le très attendu Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes a été retardé et ne sera pas lancé cette année comme prévu. Dans un post Kickstarter, l’équipe explique que cette décision a été prise « pour livrer un jeu que tant de fans ont soutenu ». Elle ajoute que « la décision a été prise afin d’assurer la meilleure histoire possible et de récompenser la légion de backers en leur offrant la meilleure expérience de jeu possible ».

Le poste en question:

Afin de proposer un jeu que tant de fans ont soutenu, nous annonçons une date de sortie modifiée d’Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes, le jeu étant désormais prévu pour le deuxième trimestre de l’année civile 2024. La décision a été prise afin d’assurer la meilleure histoire possible et pour récompenser la légion de contributeurs avec la meilleure expérience de jeu possible.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes est un jeu de rôle (RPG) japonais développé par Rabbit & Bear Studios. Le projet a été créé en 2020 par des vétérans du jeu vidéo, dont Yoshitaka Murayama, le créateur de Suikoden, et Junko Kawano, le concepteur de personnages de la série Suikoden. Le jeu est financé par une campagne Kickstarter très réussie lancée en juillet 2020. Le jeu est fortement inspiré de la série Suikoden, qui est appréciée pour son système de jeu de rôle, son scénario épique et son recrutement massif de personnages. Eiyuden Chronicle cherche à capturer l’esprit de Suikoden tout en apportant des améliorations et des innovations modernes.

L’intrigue d’Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes se concentre sur un conflit politique et militaire qui éclate dans le monde d’Allraan. Les joueurs suivent l’histoire d’un protagoniste central qui se lance dans un voyage épique pour rassembler une multitude de héros, chacun avec sa propre histoire et ses motivations uniques. Comme dans Suikoden, le jeu mettra l’accent sur le recrutement de 100 personnages jouables, d’où le sous-titre « Hundred Heroes ». Le système de jeu d’Eiyuden Chronicle mêlera des éléments classiques de RPG tels que les combats au tour par tour et la gestion d’une base, où les joueurs peuvent construire et développer leur propre quartier général. Le jeu comprendra également des mécanismes de combat stratégiques et une histoire ramifiée avec plusieurs fins possibles.

En dehors de la nouvelle du retard, une nouvelle vidéo sur l’avancement du développement d’Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes a de plus été dévoilée.