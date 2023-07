Pour célébrer le lancement des précommandes, KOEI TECMO dévoile sa deuxième bande-annonce électrisante !

KOEI TECMO Europe et les développeurs Omega Force, en collaboration avec TYPE-MOON et Aniplex INC., dévoilent la deuxième bande-annonce de leur prochain action-RPG, Fate/Samurai Remnant. Ce nouveau trailer révèle l’identité et les motivations des nouveaux Servants qui rejoindront le combat dans la dernière guerre pour le Saint Graal. Fate/Samurai Remnant est actuellement en développement pour Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4 et Windows PC via Steam®, et sera disponible en Europe le 29 septembre 2023 .

Dans la franchise Fate, des duos de Masters et d’esprits héroïques, également connu sous le nom de Servants, s’affrontent à travers l’histoire dans des guerres pour le Saint Graal, les gagnants reçoivent cet artefact permettant d’exaucer tous les vœux. Fate/Samurai Remnant poursuit l’épopée de la guerre du Saint Graal dans le Japon de l’époque Edo, les joueurs contrôlent le jeune samouraï Miyamoto Iori et son Servant Saber. Un combat entre sept duos de Masters et de Servants est sur le point de commencer alors que le « Rituel de la lune naissante » se prépare dans l’ombre.

En plus du chaos du rituel de la lune naissante, les Servants « Archer » et « Assassin » prendront part à la bataille. Le Servant de la classe Archer est loyal, courageux et féroce. Il respect son Master, Zheng Chenggong et manie avec finesse son arc et ses flèches au combat. Cette nouvelle bande-annonce montre également Assassin, un Servant de la classe Assassin. Fantôme gris aux longs bras et aux jambes fléchies comme des fouets, Assassin serait capable d’invoquer et de manipuler des serpents pour en faire ses subordonnés.

Tout au long du jeu, Fate/Samurai Remnant proposera également plusieurs Rogue Servants, des guerriers très puissants qui n’ont pas de Master. Si les joueurs parviennent à créer un lien avec eux, ils pourront non seulement emprunter temporairement leurs pouvoirs, mais certains d’entre eux pourront même accompagner Iori au combat. Si certains de ces Rogue Servants ont déjà fait leur apparition dans les précédents titres de la série Fate, comme Rogue Lancer, Fate/Samurai Remnant en introduit également de nouveaux, tel que Rogue Rider.

Les Rogue Servants incluent :

Rogue Lancer (de son vrai nom Cú Chulainn): il manie une lance cramoisie plus longue que lui, comme si elle faisait partie de lui-même. Il a une personnalité belliqueuse et recherche toujours les combats difficiles.

(de son vrai nom Cú Chulainn): il manie une lance cramoisie plus longue que lui, comme si elle faisait partie de lui-même. Il a une personnalité belliqueuse et recherche toujours les combats difficiles. Rogue Archer (de son vrai nom Arjuna): un combattant vêtu d’une robe blanche qui manie un arc couvert de flammes bleues. Il est pur, toujours respectueux et se comporte de manière juste et honnête.

(de son vrai nom Arjuna): un combattant vêtu d’une robe blanche qui manie un arc couvert de flammes bleues. Il est pur, toujours respectueux et se comporte de manière juste et honnête. Rogue Rider (de son vrai nom Tamamo Aria): elle séduit les hommes par son apparence délicate, ses paroles et son comportement quelque peu frivole. Au lieu de monter sur quelque chose, elle préfère monter sur quelqu’un pour se déplacer.

(de son vrai nom Tamamo Aria): elle séduit les hommes par son apparence délicate, ses paroles et son comportement quelque peu frivole. Au lieu de monter sur quelque chose, elle préfère monter sur quelqu’un pour se déplacer. Rogue Saber : un guerrier en armure qui chevauche un cheval gris et manie une grande épée. Il est à la poursuite d’un ennemi appelé l’Ogre maléfique, qu’il cherche à détruire.

: un guerrier en armure qui chevauche un cheval gris et manie une grande épée. Il est à la poursuite d’un ennemi appelé l’Ogre maléfique, qu’il cherche à détruire. Rogue Berserker: un combattant aux cheveux longs et au corps musclé. Invoqué en tant que Berserker, il a perdu tout sens de la rationalité. Pour une raison quelconque, il accompagne Takao Dayu.

De plus, Fate/Samurai Remnant introduit le « Spirit Font Conflict », un tout nouvel élément de gameplay qui met en scène une compétition entre les ennemies pour des « Spirit Fonts » disséminés à travers Edo. Les joueurs cherchent à acquérir les Spirit Fonts, qui sont les bastions de l’ennemi, en effectuant un nombre de déplacements mutuellement déterminés sur une carte quadrillée. Lorsqu’une Spirit Font est acquise, un chemin passe par la ligne de ley qui la relie à la base du joueur, ce qui augmente temporairement les capacités de Iori. Les Rogue Servants ayant un lien peuvent être déplacés en tant qu’unité séparée pour coopérer à l’acquisition de Spirit Font. Certains Rogue Servants ne prêtent leurs assistances que dans le cadre du « Spirit Font Conflict ».

L’atelier de magecraf, situé en ville, contribuera à renforcer les capacités de Iori. C’est là que Iori peut apprendre de nouvelles compétences qui lui seront utiles dans son combat contre le Rituel de la lune naissante. En renforçant l’atelier, Iori peut acquérir des compétences telles que la capacité d’avoir des Rogue Servants qui l’accompagnent au combat. De plus, les joueurs peuvent jouer à un mini-jeu d’entretien d’épée, où les samouraïs qui prennent soin de leurs épées sont récompensés par des effets bonus pendant les combats.